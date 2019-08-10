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Автор Диана Гаврилова

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Здоровье print

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Это не новая гипотеза об этих препаратах, которые используются для лечения широкого спектра состояний от депрессии до эпилепсии и недержания мочи. Но исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, является крупным, и в нем анализируется использование лекарств более подробно, и в течение более длительного периода времени, чем во многих предыдущих исследованиях. В этой статье мы расскажем, что известно о потенциальной связи между антихолинергическими препаратами и деменцией.

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Эти лекарства работают путем блокирования химического вещества под названием ацетилхолин, который действует как нейромедиатор и участвует во многих функциях нервной системы, включая движения мышц, частоту сердечных сокращений, расширение кровеносных сосудов, дыхательные функции и сокращения мышц в желудке во время пищеварения.

Исследование, проведенное Кэрол Коупленд, профессором медицинской статистики в области первичной медицинской помощи в Ноттингемском университете в Англии и ее коллегами, оценило антихолинергические препараты, назначаемые почти 285 000 людям в возрасте 55 лет и старше. Около 59 000 из них имели диагноз деменции. Авторы заявили, что эта информация поступила из базы данных медицинских карт пациентов более чем 1500 общих практик в Великобритании.

Исследователи изучили медицинские карты пациентов, у которых была диагностирована деменция, и изучили препараты, которые им прописывали, и они принимали от 11 до 1 лет до постановки диагноза. Исследователи сравнивали лекарства в течение этого периода времени с теми из людей, у которых не было диагноза деменции. Они записали, какие из 56 антихолинергических препаратов были назначены людям, и в какой дозе и как долго. Они учли такие факторы, как индекс массы тела, курение, потребление алкоголя, другие заболевания и использование других лекарств.

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Исследование выявило 50%-ный повышенный риск развития деменции среди людей, которые ежедневно употребляли сильный антихолинергический препарат на протяжении примерно трех лет из 10. Исследование показало, что связь между антидепрессантами, антипсихотическими препаратами и лекарствами от эпилепсии была более сильной. Исследователи не обнаружили повышенного риска развития деменции от антигистаминных препаратов, бронходилататоров, миорелаксантов или лекарств от спазмов желудка или аритмии.

Возможно, но не доказано, что некоторые антихолинергические препараты увеличивают риск развития деменции. Если необходимо длительное лечение от одного из соответствующих заболеваний, стоит обсудить с врачом другие варианты лечения лекарствами, которые не относятся к антихолинергическому классу.

Фото: ogipertonii.info

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Темы деменция слабоумие лекарственные препараты
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Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
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