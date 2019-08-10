Интересные исследования человеческого мозга

20 лет назад группа ученых Калифорнийского университета под руководством Я. Дана провели увлекательное исследование по нейробиологии. Они ввели кота в парализующее состояние уколом анестетика, затем подключили электроды к зрительным центрам коры головного мозга и передавали изображения на экран компьютера. Например, демонстрируя картинки, получали аналогичное преобразованное изображение, только нечеткое, на мониторе. Возможно, неясность выводимой картинки можно устранить, связав с большим количеством нервных клеток.

Данное открытие легло в основу работы нейроинтерфейсов, который позволяет контролировать объекты, а также управлять ими посредством мысли.

Канадец Персингер открыл зависимость воздействия на височные доли мозга и появление странных образов, религиозных переживаний, озарений, необычных ощущений у человека вплоть до выхода из тела. Он говорил о влиянии электромагнетизма на человека и называл именно его причиной появления НЛО и прочих потусторонних сущностей. Вопрос, однако, спорный, потому что шведы, воссоздав аналогичный канадскому шлем, не подтвердили результаты эксперимента Персингера, назвав главной причиной религиозной экзальтации внушаемость людей и неверную репрезентативную выборку канадского исследования.

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Стоит отметить, что первым, «проникнувшим» в человеческий мозг, был американец, нейрохирург И.Фрид в 1970-х гг, который вводил электроды больным эпилепсией для получения данных о состоянии мозга перед операций. Обычно тяжело больным эпилептикам, чье лечение медикаментами невозможно, требуется хирургическое вмешательство на височных долях.

Очень часто, помимо общих медицинских и фармацевтических исследований, особенности работы мозга изучают на мышах. Так, была проверена теория передачи знаний посредством поглощения кашицы мозга мышей последующими поколениями этих же животных. Умнее животные не стали, хотя была доказана гипотеза хранения информации не в клетках. Позже тот же ученый Розеблатт создал первую нейронную сеть, которая на подобие процессам головного мозга могла анализировать информационные массивы данных. Позже принцип работы первой искусственной сети - Перцептрона - был заложен в основу использования мозга мыши для обучения нейронной сети.

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Отличным практическим применением станет исследование Колумбийского мозга, которое сравнивало мозг (участок под названием гиппокамп) 28 человек от 14 до 80 лет и доказало, что с возрастом клетки мозга не теряют своей способности к регенерации, как считали ранее. Для исследования брали мозг полностью здоровых людей, не принимавших медицинских препаратов, погибших в результате аварий. Выявленное отличия молодого мозга и пожилого человека состоит в снижении интенсивности кровоснабжения, а потому более медленных процессах к появлению новых нейронов, что становится причиной психологических и неврологических проблем. Таким образом, мероприятия по улучшению кровотока помогут в борьбе с возрастными заболеваниями мозга, например, Альцгеймера.

Фото: shnyagi.net

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