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Автор Александра Балан-Сенчук

ХОБЛ - заболевание, связанное с качеством вдыхаемого воздуха

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой набор патологий легких, который включает в себя:

  • хронический бронхит;

  • эмфизему;

  • хроническую обструктивную болезнь дыхательных путей.

Как следует из названия, в дыхательных путях имеется обструкция (непроходимость), и пациент, как правило, сталкивается с проблемами в дыхании из-за сужения дыхательных путей. Симптомы ХОБЛ включают в себя:

  • одышку, особенно при физической активности;

  • постоянный кашель с выделением мокроты;

  • часто повторяющиеся инфекции грудной клетки.

Причины ХОБЛ

Курение является основной причиной ХОБЛ. Употребление табака вызывает раздражение и рубцевание внутренних стенок дыхательных путей, что приводит к повышенному риску. Постоянное воспаление в течение долгих лет курения приводит к изменениям в легких.

Стенки дыхательных путей становятся толстыми и производят больше слизи. Повреждение воздушных мешков и стенок дыхательных путей приводит к эмфиземе, а легкие теряют свою нормальную эластичность при дыхании. Более мелкие дыхательные пути также рубцуются и сужаются, что приводит к обструкции.

Другие не менее важные причины ХОБЛ включают в себя:

  • загрязненный воздух;

  • пыль;

  • чад;

  • генетические расстройства.

Статистика

ХОБЛ является одним из самых распространенных респираторных заболеваний и одним из самых недооцененных заболеваний легких. Диагноз обычно не ставится до 50 лет. Считается, что в России более 3 миллионов человек живут с этой болезнью. Из них только около 900 000 были официально диагностированы с ХОБЛ. Это связано с незначительностью симптомов на первых стадиях заболевания.

Диагностика ХОБЛ

ХОБЛ необходимо диагностировать как можно раньше. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить серьезное повреждение легких. Для диагностики данного заболевания используется рентген.

Лечение

Первым шагом в лечении ХОБЛ является полное прекращение курения. Повреждение, которое уже произошло в легких, в большинстве случаев не может быть обращено вспять, однако прогрессирование заболевания может замедлиться.

Лечение ХОБЛ обычно включает в себя облегчение симптомов с помощью лекарств. Эти лекарства обычно принимаются путем ингаляции и называются бронходилататорами, потому что они могут помочь расширить суженные дыхательные пути.

Хирургия является вариантом на поздних стадиях заболевания и применяется крайне редко.

Профилактика ХОБЛ

ХОБЛ можно в определенной степени предотвратить, внеся изменения в образ жизни. Одним из наиболее важных способов предотвращения ХОБЛ является полный отказ от курения. Воздействие табачного дыма, пыли и загрязнителей воздуха также помогает в профилактике ХОБЛ у подверженных заболеванию людей.

Фото: infeksiya.ru

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Темы хобл воздух дыхание курение качество болезни легких
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