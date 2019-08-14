ХОБЛ - заболевание, связанное с качеством вдыхаемого воздуха

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой набор патологий легких, который включает в себя:
хронический бронхит;
эмфизему;
хроническую обструктивную болезнь дыхательных путей.
Как следует из названия, в дыхательных путях имеется обструкция (непроходимость), и пациент, как правило, сталкивается с проблемами в дыхании из-за сужения дыхательных путей. Симптомы ХОБЛ включают в себя:
одышку, особенно при физической активности;
постоянный кашель с выделением мокроты;
часто повторяющиеся инфекции грудной клетки.
Причины ХОБЛ
Курение является основной причиной ХОБЛ. Употребление табака вызывает раздражение и рубцевание внутренних стенок дыхательных путей, что приводит к повышенному риску. Постоянное воспаление в течение долгих лет курения приводит к изменениям в легких.
Стенки дыхательных путей становятся толстыми и производят больше слизи. Повреждение воздушных мешков и стенок дыхательных путей приводит к эмфиземе, а легкие теряют свою нормальную эластичность при дыхании. Более мелкие дыхательные пути также рубцуются и сужаются, что приводит к обструкции.
Другие не менее важные причины ХОБЛ включают в себя:
загрязненный воздух;
пыль;
чад;
генетические расстройства.
Статистика
ХОБЛ является одним из самых распространенных респираторных заболеваний и одним из самых недооцененных заболеваний легких. Диагноз обычно не ставится до 50 лет. Считается, что в России более 3 миллионов человек живут с этой болезнью. Из них только около 900 000 были официально диагностированы с ХОБЛ. Это связано с незначительностью симптомов на первых стадиях заболевания.
Диагностика ХОБЛ
ХОБЛ необходимо диагностировать как можно раньше. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить серьезное повреждение легких. Для диагностики данного заболевания используется рентген.
Лечение
Первым шагом в лечении ХОБЛ является полное прекращение курения. Повреждение, которое уже произошло в легких, в большинстве случаев не может быть обращено вспять, однако прогрессирование заболевания может замедлиться.
Лечение ХОБЛ обычно включает в себя облегчение симптомов с помощью лекарств. Эти лекарства обычно принимаются путем ингаляции и называются бронходилататорами, потому что они могут помочь расширить суженные дыхательные пути.
Хирургия является вариантом на поздних стадиях заболевания и применяется крайне редко.
Профилактика ХОБЛ
ХОБЛ можно в определенной степени предотвратить, внеся изменения в образ жизни. Одним из наиболее важных способов предотвращения ХОБЛ является полный отказ от курения. Воздействие табачного дыма, пыли и загрязнителей воздуха также помогает в профилактике ХОБЛ у подверженных заболеванию людей.
Фото: infeksiya.ru
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