все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья — настоящее спасение.
По результатам проведенной исследовательской деятельности, над которой работали в Университете штата Пенсильвания, было выявлено, что некоторые напитки справляются с "пожаром" в желудке после острой пищи лучше, чем остальные.
Не беря во внимание тот факт, что опыты осуществлялись для облегчения ощущений добровольцев, которые участвуют в экспериментах с капсаицином (это алкалоид в перце, в чью зону ответственности входит проявление жжения), авторы считают, что результаты мы можем применить в обычной жизни.
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Как раз с той целью, чтобы работа была максимально приближена к реальной жизненной обстановке, ученые выбрали для исследования не сам стручковый перец, как это осуществляется в обычной практике, а безалкогольный коктейль "Кровавая Мэри". В исследовании приняли участие 72 добровольца — 42 женщины и 30 мужчин.
Первый "ожог" от напитка участники расценили как "мощный", который в последующем преобразовывался в "умеренный" и задерживался на этом уровне почти пару минут. Но это без использования дополнительных средств.
В этот же момент, когда добровольцы пили один из предложенных напитков —
период преобразования сильного жжения в умеренное ускорялся при помощи ранее описанных средств.
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Однако в ситуации с молоком и порошкообразным напитком Kool-Aid (подобие Yupi) уменьшение неприятных ощущений оказалось максимально заметным. Ученые, работающие над этим исследованием, добавляют, что необходимо время, чтобы выяснить, как действует этот механизм. Но есть предположение, что это каким-то образом связано с реакцией капсаицина на
"Сказать честно, мы не сильно удивились, что молоко избавило человека от неприятного жжения максимально эффективно. Но мы не думали, что обезжиренное молоко будет действовать на таком же уровне, как цельное, — рассказывает руководитель исследовательской группы Алисса Нолден. — Так что, вероятно, наличие жира в напитке не является основным фактором для избавления от жжения. И, скорее всего, более важным в данном случае будет наличие белка".
Что касается вишневого напитка, то он, вероятно, просто перенасыщает рецепторы сахарозой, так что человек переключает свое внимание на сладкий вкус, а острый уходит на второй план. Но, как несложно догадаться, этот вариант менее полезен.
Фото: moloko-chr.ru
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