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Автор Диана Гаврилова

Ушные инфекции приводят к увеличению веса

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Жизнь уже и так доставила неприятности детям, которые часто страдают от ушных инфекций. Однако ученые утверждают, что этим детям в будущем, возможно, также придется беспокоиться о своем весе.

Как связаны уши и масса тела?

Это может казаться нелепым: вес и ушные болезни. Но новое исследование показывает, что дети, которые часто переносят серьезные ушные инфекции, в два раза чаще страдают ожирением в более позднем возрасте, чем дети с более здоровыми ушами. Почему? Частые ушные инфекции, как предполагается, заставляют детей развивать сильное пристрастие к жирной пище. И чем больше жирной пищи едят дети, тем больший вес они набирают.

По данным Национального института глухоты и других нарушений коммуникации, или NIDCD, у трех из четырех детей в средней части уха развивается инфекция, по крайней мере, один раз к трем годам. Каждый третий ребенок к трехлетнему возрасту переживает как минимум три инфекции среднего уха. Вот такая магия цифры "три".

При повреждении барабанной перепонки очень сильно хочется жирной пищи

Исследователи из Университета Флориды заметили связь между частыми, серьезными ушными инфекциями и ожирением после анализа тысяч анкет, в которых были вопросы людей об их чувстве вкуса. Данные из других опросов показывают ту же закономерность.

Чтобы объяснить результаты, ведущий исследователь Линда Бартошук говорит, что повторные ушные инфекции могут навсегда повредить нерв, называемый барабанной перепонкой. Этот нерв начинается в передней части языка, где он приобретает вкусовые ощущения. Оттуда нерв проходит через среднее ухо к мозгу, где он передает сообщения о том, какие вкусы язык только что ощутил.

Бартошук провела ранее исследования барабанной перепонки. По ее словам, когда нерв поврежден, люди становятся более чувствительными к ощущению или структуре жирной пищи, такой как сливочное масло, жареная на масле еда. Еда не имеет другого вкуса, но более сильное ощущение жиров заставляет людей любить эту еду даже больше, чем обычно. Это заставляет их есть еще больше жирной пищи.

При удаленных миндалинах люди набирают вес чаще

Барабанная перепонка - не единственный нерв, который доставляет вкусовые сообщения в мозг, и это не единственный нерв, который может выйти из строя. Другие исследования показывают, что дети, у которых были удалены миндалины, набирают вес чаще. Бартошук говорит, что удаление миндалин может привести к повреждению другого вкусового нерва, что может объяснить увеличение веса.

Конечно, вы не обречены на ожирение, если ваши уши часто беспокоят вас, хотя вы, возможно, захотите есть побольше жирной пищи. В то же время рассмотрим плюс: вы, вероятно, наслаждаетесь каждым сочным блюдом больше, чем обычный человек!

Фото: beauty-x.us.com

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Темы ушные инфекции увеличение веса барабанная перепонка
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Ушные инфекции приводят к увеличению веса
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