Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Эльвира Ломакина

Хлеб: быть или не быть

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Кто не любит побаловать себя свежим хлебушком или ароматной булочкой с сахаром, только что из печи? Если такие люди и есть, то их единицы. Но обычно, параллельно с желанием купить мучное изделие, нас одолевают сомнения в правильности этого поступка: в конце концов прибавляющиеся килограммы мало кого смогут порадовать. И всё же, неужели хлеб настолько вреден, что его необходимо вычеркнуть из своего рациона?

Эксперты не торопятся поддерживать стремление вычеркнуть хлеб из нашей жизни. Они скептически относятся к появившейся моде на низкоуглеводные диеты и подчёркивают, что не было сделано ещё никаких вполне убедительных исследований, которые бы говорили, что подобные диеты не опасны для человека. Следуя таким диетам, рекомендуется ограничить количество свободных сахаров в нашем рационе — небольше пяти процентов в день. Получается, что, если вы не будете высыпать на ломоть батона всю сахарницу, его вполне можно есть, без особых переживаний о фигуре.

Читайте также: Цельнозерновой хлеб поможет похудеть?

Ещё одна популярная диета, захватившая головы огромного числа людей, — безглютеновая. Однако она необходима в первую очередь тем, кто страдает от целиакии (редкое заболевание, которое выражается в том, что организм реагирует на глютен воспалением и проблемами с кишечником). Однако те, у кого такого заболевания нет, спокойно едят продукты, в которых содержится глютен (то есть белок, который присутствует в пшенице). Значит, эта диета не является необходимой поголовно для всех.

Читайте также: Пять причин не исключать хлеб из рациона

Разумеется, с самим хлебом всё тоже не так легко. Хлеб бывает вредный, а бывает полезный. Связано это напрямую с количеством ингредиентов: чем меньше, тем лучше. Конечно, храниться такой хлеб будет намного меньше, но собственное здоровье важнее. Ещё предпочтительно, чтобы мука, из которой его изготавливают, была цельнозерновая, так как в ней содержится большее число нутриентов и клетчатки, которые, в свою очередь, нормализуют работу кишечника. Употребляя в пищу хлебо-булочные изделия из такой муки, мы избегаем скачков инсулина, из-за которых-то и приходит чувство голода. Энергия распределяется равномерно, и мы намного дольше чувствуем себя сытыми.

Читайте также: Почему хлеб становится опасным для здоровья

Когда говорят, что хлеб лучше употреблять остывшим, — это абсолютная правда. Это связано с тем, что структура крахмала меняется, делается резистентной, соответственно, крахмал начинает походить на клетчатку. Получается, что он медленнее переваривается, а наш организм получает больше полезных веществ. "Топливо" же, которое мы получаем с горячим хлебом, расходуется быстрее, и уже через короткий промежуток времени мы ощущаем желание чем-нибудь перекусить. Любопытно, что ситуация с картофелем выглядит точно так же.

Читайте также: Российские ученые запатентовали "умный" хлеб

Фото: citywoman. info

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы хлеб вред польза питание здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Новости Грузии
Зурабишвили не смогла опровергнуть слова Путина о геноциде осетин и абхазов
Здоровье и профилактика
Хлеб: быть или не быть
Новости Все >
Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором
В Екатеринбурге 7-летний мальчик работает кондуктором автобуса
ФГР займется организацией похорон погибшей в Польше гандболистки
В минской песочнице приковали игрушки цепями
Кандидаты в губернаторы Петербурга отрицают договоренности со Смольным
Ройзман раскритиковал реакцию Госдумы на выходку грузинского журналиста
Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp
Российские ученые создали радар для обнаружения наркотиков
Во Владикавказе будет два футбольных клуба - и "Спартак", и "Алания"
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Религия
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Новости Москвы сегодня
"Ведомости": грузчики "Шереметьева" получают зарплату в 200 тыс рублей
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Культура
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Любовь Степушова Стальные нервы Мадуро вынудили Гуайдо на переговоры Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
Жириновский предложил Госдуме отказаться от деклараций о доходах
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
В городах Югры действует радикальное движение "Домой в СССР"
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Эксперт: возможный дефолт в США негативно скажется и на экономике РФ
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино
В соцсетях стартовал сбор пожертвований для кассирши из Башкирии
Российским банкам могут разрешить обслуживать клиентов дистанционно
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Саакашвили сломал руку пожилой женщине в суде
Грузинские оппозиционеры посетят Москву
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге могут остаться до 2023 года
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ