Хлеб: быть или не быть

Кто не любит побаловать себя свежим хлебушком или ароматной булочкой с сахаром, только что из печи? Если такие люди и есть, то их единицы. Но обычно, параллельно с желанием купить мучное изделие, нас одолевают сомнения в правильности этого поступка: в конце концов прибавляющиеся килограммы мало кого смогут порадовать. И всё же, неужели хлеб настолько вреден, что его необходимо вычеркнуть из своего рациона?

Эксперты не торопятся поддерживать стремление вычеркнуть хлеб из нашей жизни. Они скептически относятся к появившейся моде на низкоуглеводные диеты и подчёркивают, что не было сделано ещё никаких вполне убедительных исследований, которые бы говорили, что подобные диеты не опасны для человека. Следуя таким диетам, рекомендуется ограничить количество свободных сахаров в нашем рационе — небольше пяти процентов в день. Получается, что, если вы не будете высыпать на ломоть батона всю сахарницу, его вполне можно есть, без особых переживаний о фигуре.

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Ещё одна популярная диета, захватившая головы огромного числа людей, — безглютеновая. Однако она необходима в первую очередь тем, кто страдает от целиакии (редкое заболевание, которое выражается в том, что организм реагирует на глютен воспалением и проблемами с кишечником). Однако те, у кого такого заболевания нет, спокойно едят продукты, в которых содержится глютен (то есть белок, который присутствует в пшенице). Значит, эта диета не является необходимой поголовно для всех.

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Разумеется, с самим хлебом всё тоже не так легко. Хлеб бывает вредный, а бывает полезный. Связано это напрямую с количеством ингредиентов: чем меньше, тем лучше. Конечно, храниться такой хлеб будет намного меньше, но собственное здоровье важнее. Ещё предпочтительно, чтобы мука, из которой его изготавливают, была цельнозерновая, так как в ней содержится большее число нутриентов и клетчатки, которые, в свою очередь, нормализуют работу кишечника. Употребляя в пищу хлебо-булочные изделия из такой муки, мы избегаем скачков инсулина, из-за которых-то и приходит чувство голода. Энергия распределяется равномерно, и мы намного дольше чувствуем себя сытыми.

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Когда говорят, что хлеб лучше употреблять остывшим, — это абсолютная правда. Это связано с тем, что структура крахмала меняется, делается резистентной, соответственно, крахмал начинает походить на клетчатку. Получается, что он медленнее переваривается, а наш организм получает больше полезных веществ. "Топливо" же, которое мы получаем с горячим хлебом, расходуется быстрее, и уже через короткий промежуток времени мы ощущаем желание чем-нибудь перекусить. Любопытно, что ситуация с картофелем выглядит точно так же.

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Фото: citywoman. info