Такой распространенный хламидиоз: его признаки, последствия и лечение

Некоторые инфекции особенно распространены среди людей. Так, хламидиоз выявляется у 10% населения, предпочитающего незащищенные половые контакты. Хламидиоз - одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Как протекает и чем опасно заболевание

Заболевание вызывает бактерия хламидия. Распознать его быстро не получится - в первое время оно обычно протекает бессимптомно.

Женщины и мужчины, перенесшие хламидиоз, порой расплачиваются бесплодием. Заболевание, обнаруженное у будущей мамы, может спровоцировать выкидыш или заражение плода.

У мужчин бактерии поражают уретру, глаза и прямую кишку. Развитие заболевания ведет к серьезным последствиям, к примеру, к поражению кожи, сужению мочеиспускательного канала из-за возникновения в нем рубцов и т. д.

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Как распознать проблему

Симптомы заболевания у мужчин следующие:

желто-серые вагинальные выделения, имеющие зловонный запах;

частое мочеиспускание, жжение и зуд во время него;

боли внизу живота;

повышение температуры, слабость;

сбой менструального цикла.

У мужчин заболевание выражается другими симптомами:

мутная моча с гноем, иногда - с капельками крови;

опущение и болезненность яичек;

слабость;

небольшая боль во время мочеиспускания.

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Пути заражения

Чаще всего заболевание передается половым путем. Новорожденный может заразиться от мамы, проходя по родовым путям. Это приводит к развитию коньюктивита, а иногда и хламидийной пневмонии. В редких случаях поражаются нос и уши малыша, однако он может заразиться и во время беременности.

Нередко хламидиоз - причина использования одного постельного белья и предметов гигиены с больным человеком. Подхватить заболевание можно в сауне, бассейне, ванне или душевой кабине.

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Что предпринять

Врач назначит комплексную терапию, включающую иммуностимулирующие, антибактериальные и противовоспалительные препараты. Многие рекомендуют использовать травы, однако такое серьезное заболевание вылечить только ими не получится.

Основные препараты для борьбы с хламидиозом - антибиотики. Их больной употребляет 3 недели, причем делает это со своим партнером.

В России от хламидиоза ежегодно страдает 1,5 млн человек. В первые 6 недель человек может и не догадываться, что болен. Это приводит к распространению заболевания и затрудняет его последующее лечение.

Чтобы избежать заражения, нужно отказаться от беспорядочных половых контактов, или во время них применять презерватив, а также не пользоваться чужим постельным бельем и средствами гигиены. Во время беременности врачи обязательно порекомендуют пройти курс лечения во избежание заражения малыша. В идеале же женщина должна заранее позаботиться о своем здоровье.

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Фото: medist.info