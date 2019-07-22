Такой распространенный хламидиоз: его признаки, последствия и лечение

Некоторые инфекции особенно распространены среди людей. Так, хламидиоз выявляется у 10% населения, предпочитающего незащищенные половые контакты. Хламидиоз - одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).
Как протекает и чем опасно заболевание
Заболевание вызывает бактерия хламидия. Распознать его быстро не получится - в первое время оно обычно протекает бессимптомно.
Женщины и мужчины, перенесшие хламидиоз, порой расплачиваются бесплодием. Заболевание, обнаруженное у будущей мамы, может спровоцировать выкидыш или заражение плода.
У мужчин бактерии поражают уретру, глаза и прямую кишку. Развитие заболевания ведет к серьезным последствиям, к примеру, к поражению кожи, сужению мочеиспускательного канала из-за возникновения в нем рубцов и т. д.
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Как распознать проблему
Симптомы заболевания у мужчин следующие:
У мужчин заболевание выражается другими симптомами:
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Пути заражения
Чаще всего заболевание передается половым путем. Новорожденный может заразиться от мамы, проходя по родовым путям. Это приводит к развитию коньюктивита, а иногда и хламидийной пневмонии. В редких случаях поражаются нос и уши малыша, однако он может заразиться и во время беременности.
Нередко хламидиоз - причина использования одного постельного белья и предметов гигиены с больным человеком. Подхватить заболевание можно в сауне, бассейне, ванне или душевой кабине.
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Что предпринять
Врач назначит комплексную терапию, включающую иммуностимулирующие, антибактериальные и противовоспалительные препараты. Многие рекомендуют использовать травы, однако такое серьезное заболевание вылечить только ими не получится.
Основные препараты для борьбы с хламидиозом - антибиотики. Их больной употребляет 3 недели, причем делает это со своим партнером.
В России от хламидиоза ежегодно страдает 1,5 млн человек. В первые 6 недель человек может и не догадываться, что болен. Это приводит к распространению заболевания и затрудняет его последующее лечение.
Чтобы избежать заражения, нужно отказаться от беспорядочных половых контактов, или во время них применять презерватив, а также не пользоваться чужим постельным бельем и средствами гигиены. Во время беременности врачи обязательно порекомендуют пройти курс лечения во избежание заражения малыша. В идеале же женщина должна заранее позаботиться о своем здоровье.
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Фото: medist.info
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