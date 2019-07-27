Все, что нужно знать о сахаре

Сахар, пожалуй, самый противоречивый продукт в концепции правильного питания. Сегодня существует огромное количество теорий относительно вреда и пользы сахаров, допустимого количества этого ингредиента в той или иной пище.

Адепты здорового образа жизни активно пропагандируют полный отказ от сахара, но многие врачи опровергают эту идею, предлагая искать альтернативы. Как не запутаться в этом вопросе и найти оптимальное решение для себя? Предлагаем ответы на самые частые вопросы относительно сахара.

Почему я должен беспокоиться о том, сколько сахара я потребляю? О каком ущербе мы действительно говорим?

Очевидно, что сахар является мощным источником пустых калорий, которые напрямую влияют на ожирение и проблемы со здоровьем. Но мало кто знает о том, что многие из проблем, вызванных чрезмерным потреблением сахара, совершенно не связаны с ожирением, а также с тем, как вещество метаболизируется в организме. «Исследования на животных показывают, что потребление фруктозы, в частности, может изменить вашу способность контролировать аппетит, снизить способность сжигать жир и вызывать такие особенности метаболического синдрома, как повышение артериального давления, увеличение жира, а также повышение жировой резистентности печени и инсулина», - говорит Ричард Джонсон, доктор медицины, профессор медицины в Университете Колорадо.

Еще один не самый приятный побочный эффект сахара - морщины. «Когда ваше тело переваривает молекулы сахара, такие как фруктоза или глюкоза, они связываются с белками и жирами и образуют новые молекулы, называемые конечными продуктами гликации, или AGE», - говорит дерматолог Вера Симонова. «По мере того, как они накапливаются в ваших клетках, они начинают разрушать систему поддержки кожи, иначе говоря, коллаген и эластин.В результате кожа становится морщинистой, негибкой и менее сияющей», - дополняет Симонова.

В чем разница между фруктозой, глюкозой и сахарозой?

Каждая из этих молекул используется для создания различных видов углеводов. Фруктоза естественным образом содержится во многих растениях, меде, фруктах, деревьях и лозах, ягодах и большинстве корнеплодов. Глюкоза находится в крахмале и сжигается для создания энергии, а галактоза содержится в молочном сахаре. Сахароза или столовый сахар - это связанные вместе глюкоза и фруктоза.

Большинство углеводов превращаются в глюкозу и используются для производства энергии или хранятся в виде жира. Но в отличие от других сахаров, которые метаболизируются в крови, фруктоза поступает в печень для метаболизма. При чрезмерном потреблении печень больше не может перерабатывать фруктозу в виде энергии и вместо этого превращает ее в жир, что в конечном итоге усугубляет метаболический синдром.

Сколько сахара можно употреблять?

По данным Американской кардиологической ассоциации (единственной организации, которая рекомендует конкретное диетическое количество), женщины должны потреблять не более 6 чайных ложек добавленного сахара каждый день (ограничение для мужчин составляет 9 чайных ложек). Это не включает сахар из природных источников, таких как фрукты.

Натуральные источники сахара, к примеру, фрукты тоже вредны?

Нет, нет ничего плохого в том, чтобы включать в свой рацион свежие продукты. Фрукты содержат фруктозу, но ее количество относительно низкое (от 4 до 9 г на порцию), а также содержит полезные питательные вещества, такие как витамины, антиоксиданты, калий и клетчатка, которые помогают замедлить усвоение сахара и противостоять некоторым его эффектам. Но, как и все остальное, фрукты следует употреблять в умеренных количествах (от двух до четырех порций в день). Также не стоит забывать о том, что в свежевыжатом соке отсутствует клетчатка, как следствие, он является более концентрированным источником фруктозы

Фото: www.passion.ru

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