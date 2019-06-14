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Автор Рина Миро

Как распознать в человеке алкоголика: признаки и стадии

Здоровье » Здоровье и профилактика

От алкогольной зависимости страдают и мужчины, и женщины, и молодые люди, и пожилые, и бедные, и богатые. Такие люди ухудшают качество не только своей жизни, но и доставляют немало переживаний близким.

Как распознать в человеке алкоголика: признаки и стадии

Алкоголизм — тяжелая болезнь, выражающаяся в физической и психологической зависимостях от употребления спиртных напитков. Человек, подверженный алкозависимости, подчас не в состоянии справиться с нарастающей тягой к спиртному, и, несмотря на заведомо негативные последствия, продолжает его употреблять еще в больших количествах.

Как правило, алкоголики не осознают свою болезнь. Справиться с зависимостью самостоятельно практически невозможно. Чтобы побороть алкогольную зависимость, нужно в полной мере осознавать существование проблемы и иметь стойкое желание от нее избавиться.

Признаки и стадии алкоголизма

Патологическая зависимость от спиртного всегда развивается постепенно и по единому сценарию. Если вовремя обратить внимание на первые признаки,  наступления тяжелых последствий можно избежать.

Первый признак — тяга к алкоголю

 Несложно найти подходящий повод, будь то очередной праздник, застолье с друзьями или даже необходимость снять стресс в конце рабочей недели. Все, что, так или иначе, связано с алкоголем, человек воспринимает положительно, а любые попытки со стороны близких ограничить доступ к выпивке воспринимаются как угроза. От чувства опьянения человек получает удовольствие и готов привести массу оправданий своему поведению, доказывая пользу алкоголя. Все, кто не поддерживает его взгляды и не разделяет новую систему его ценностей, становятся ему в тягость.

Распространенным признаком алкоголизма является способность много пить и не пьянеть.

Отсутствие рвотного рефлекса

Это тоже является существенным признаком алкоголизма. Данный рефлекс — механизм защиты организма от отравляющих его веществ. Алкоголь — яд, и его попадание в ЖКТ вызывает рвоту. Так организм избавляется от токсинов. У алкоголиков "со стажем" рвоты не возникает даже при сильном опьянении.

Алкоголизм
Алкоголизм

Врачи-наркологи выделяют три стадии алкоголизма

Первая стадия

Первая стадия может длиться до 10 лет. При постоянном употреблении алкоголя у человека развиваются разнообразные патологии. Возникает стойкое желание выпить, но человек еще пытается найти повод к застолью. Со временем утрачивается чувство меры, повышается переносимость алкоголя и вместе с ней увеличивается доза выпитого. Параллельно развиваются различные вегето-сосудистые и психологические нарушения.

Вторая стадия

На второй стадии все признаки усиливаются. Желание выпить становится непреодолимым, развивается абстинентный синдром. Человек на глазах своих близких превращается в раздражительное, лживое, порой агрессивное существо. Интеллектуальные способности значительно снижаются, память ослабевает, настроение постоянно меняется. Наряду с психическими и неврологическими нарушениями страдают внутренние органы, развивается панкреатит, гастрит, токсический гепатит.

Женский алкоголизм
Женский алкоголизм

Третья стадия

Третья стадия — самая тяжелая форма алкоголизма. Человек уходит в длительные запои, развивается алкогольная энцефалопатия, невриты конечностей, цирроз печени. На этой стадии остановить процесс распада личности и разрушения организма очень трудно.

Стоит отметить, что женский алкоголизм развивается в три раза быстрее, чем мужской, и гораздо хуже поддается лечению.

Если знать врага в лицо и уметь вовремя распознать признаки болезни, можно оказать человеку своевременную помощь в борьбе с алкоголизмом.

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Алкоголизм — самый страшный убийца России
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы алкоголизм наркология на ранней стадии признаки алкоголизма
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