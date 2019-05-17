Учёные из США раскрыли, на сколько сбиваются биологические часы у кофеманов

Любите выпить кофе вечером или ночью? У ученых для вас интересные новости — одна чашка кофе дает примерно 40 минут "сдвига" биологических часов, что действительно позволяет быть бодрым чуть дольше. Но можно ли увеличить длительность эффекта?

Как проходил эксперимент

Кеннет Райт, ученый из Университета Колорадо (Боулдер, США), решил более детально проверить, какой же эффект оказывает кофе, если пить его вечером и ночью. Для этого он и группа психологов выбрали пятерых добровольцев, согласившихся 50 дней провести в специально оборудованных комнатах.

Освещение в комнатах было устроено таким образом, чтобы выключить его было нельзя — только приглушить. А за три часа до сна участникам давали "витамины", которые в половине случаев представляли собой кофеиновые таблетки. Затем, после нескольких часов ожидания, ученые брали у испытуемых образцы слюны и замеряли уровень мелатонина. Мелатонин — это регулятор циркадного ритма, проще говоря, гормон сна. Он помогает как заснуть, так и адаптироваться к смене часовых поясов.

Результат: кофеманы превращаются в "сов", даже если они "жаворонки"

После сбора и анализа данных вывод ученых однозначен: одна чашка кофе сбивает ваши биологические часы на 40 минут. Дело в том, что кофе мешает выработке мелатонина, блокируя рецепторы на поверхностях клеток, ответственных за этот процесс. Интересно, что регулярный прием кофе позволяет "приучить" организм к поздним посиделкам, сделав, таким образом, "сов" из "жаворонков".

Схожий по силе эффект достигается ярким освещением в ночное время, но вот комбинация света и кофе дополнительных минут в копилку бодрствования не принесла. Исследователи уверены, что "перестройка" наших биологических часов при таком подходе упирается в некий ограничитель, природа которого пока не изучена. Ну а использовать открытие ученые советуют всем, кто меняет часовой пояс — в такие моменты кофе поможет вам перестроиться на новый ритм жизни.

Важно знать меру

Отметим, что важно знать меру — по данным специалистов, для взрослого человека безопасной суточной нормой потребления кофеина являются 300 миллиграмм, то есть примерно три чашки напитка. Речь, конечно, идет о настоящем зерновом кофе, поскольку в растворимом обычно содержится не более 26 миллиграмм кофеина на 100 грамм.

Превышение этой дозы чревато "кофеиновым возбуждением" — раздраженным и немного нервным состоянием. Также обилие кофе приводит к проблемам с пищеварением, бессоннице и стрессовым состояниям, дополнительно "одарив" организм еще и обезвоживанием.

Фото: kivahan. ru

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