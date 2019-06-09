EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Когда стресс через край, сделай расслабляющую ванну

Здоровье » Здоровье и профилактика

В повседневной жизни не обойтись без стрессов и усталости, которые иногда переливаются через край. Чтобы позволить своей нервной системе отдохнуть, необходимо создать для этого соответствующие условия. Один из лучших способов быстро снять стресс в домашних условиях, не прибегая к большим денежным затратам, — расслабляющая ванна. Теплая вода помогает успокоиться, а с добавлением в нее специальных пряностей и масел положительный эффект точно гарантирован.

Когда стресс через край, сделай расслабляющую ванну

Как правильно принимать расслабляющую ванну?

К данному вопросу можно относиться несерьезно, однако время, проведенное наедине с собой подобным образом, способствует снижению уровня энтропии в сознании и уничтожению хаоса, обычно царящем в нем. Поэтому ванну следует принимать лишь тогда, когда ничто и никто не станет отвлекать от процесса. Расслабляющая ванна является также отличным средством от бессонницы, поэтому зачастую ее принимают именно на ночь.

Другим важным моментом является температура в ванной комнате. Если она будет слишком высока, есть риск получить тепловой удар, после которого ни о каком расслаблении речи идти не будет. Поэтому необходимо следить, чтобы температура находилась на комфортном для вас уровне.

В целом продолжительность принятия ванны должна составлять не более двадцати минут, а последний прием пищи должен быть как минимум за два часа до нее.

С чем принимать расслабляющую ванну?

В народной медицине одним из основных "лекарств" являются различные травы. С ними можно также принимать ванны, причем отвар может состоять как из одного компонента, так и из нескольких. Мы приведем самые популярные варианты травяных сборов:

  • Первый — это сбор из корня валерианы, аира и подсолнечных семян, предварительно замоченных и размякших.
  • Второй — цветки липы и ромашки.
  • Третий вариант заключается в добавлении овсяной соломы.
  • Четвертый: лаванда, шалфей, розмарин, липа, бузина, малина, земляника и листья березы смешиваются вместе, готовую смесь используют в объеме пяти стаканов на ванну.
  • Другим расслабляющим средством является хвоя, либо ветки и шишки сосны. Чтобы не мучиться с приготовлением сырья, можно приобрести специальный хвойный экстракт в аптеке.
Девушка в ванне
Расслабляющая ванна с пеной

Наконец, самым распространенным вариантом является принятие ванны с использованием ароматических масел. Их выбор чрезвычайно обширен и многообразен, и каждое масло обладает своим последействием. Например, эфирные масла апельсина и магнолии помогают расслабиться, а масла ели и чайного дерева снимают накопившуюся усталость. Также существуют ароматические масла для медитации. К ним относятся масла ванили, сандала и герани с добавлением в них молока.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лечебные ванны исцеление с помощью воды 26 рецептов приготовления целебных ванн в домашних условиях
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Нарышкин назвал политизированным доклад США о коронавирусе
Форманчук призвал "не драматизировать" ситуацию с отставкой крымских министров
Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы
Кличко рассказал, почему на Украине все "взбудоражены"
Биолог рассказала, почему Мю-штамму не прижиться в России
Последние материалы
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!
Когда стресс через край, сделай расслабляющую ванну
Сильнейший гипнотизёр мира Гончаров: "Хочу из человека сделать сверхчеловека"
Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и боксёрской школе чемпиона
Скажи, красавица: российских женщин спросят хотят ли они в армию
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Рискнёте попробовать? Самые необычные национальные блюда
Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Популярное
Происшествия
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Авария с участием российского и турецкого сухогрузов произошла в проливе Босфор. По предварительным данным, пострадавших нет.

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Происшествия
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Ирина Шлионская Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова
Россия
В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Депутат Рады: Украина рискует "не дожить" до следующей зимы
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Украина рискует "не дожить" до следующей зимы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников