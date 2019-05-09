EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Марина Пархоменко

Скорая помощь при отеках лица

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Если женщина перед сном плакала или долго смотрела телевизор, работала за компьютером, либо злоупотребляла солью и спиртным, то все эти негативные факторы могут обернуться отеками лица. Внешний вид с заплывшим лицом или опухшими глазами не прибавит хорошее настроение.

Скорая помощь при отеках лица

Отеки лица: Что поможет?

Но последствия отрицательных эмоций или излишеств можно устранить, следуя простым советам.

Пустить в ход патчи и гели 

Самым простым решением, которое предлагает торговая сеть, станут гели, патчи, маски и кремы для кожи вокруг глаз. Перед применением эти средства лучше определить на 10-15 минут в холодильник. Приятная прохлада будет бодрить тело и душу. При выборе такой продукции стоит обратить внимание на состав, в который должны входить

  • витамин Е,
  • алоэ,
  • глицерин,
  • гиалуроновая кислота.

Читайте также: Как избавиться от отеков без лекарств

Съесть мочегонные фрукты 

Неожиданные отеки, если они не связаны с проблемами со здоровьем (типа гормонального сбоя), свидетельствуют о том, что организм не успел своевременно вывести соль или воду (если выпивать более трех литров, будет такой результат). Чтобы поддержать здоровье, стоит съесть

  • арбуз,
  • дыню,
  • виноград
  • или абрикосы.

Эти фрукты помогут вывести лишнюю жидкость.

Если этих продуктов нет под рукой, можно приобрести в аптеке мочегонные препараты, но при приеме придерживаться требований инструкции. Если злоупотреблять таблетками, то их действие негативно сказывается на почках.

Верить народным средствам

Если ватные тампоны смочить холодной заваркой черного или зеленого чая и приложить к векам на 15-20 минут, то отечность станет меньше. В качестве аналогичного компресса можно использовать картофельные или огуречные кружочки.

Еще один эффективный народный рецепт - перемешать тыквенное пюре с чайной ложечкой меда и нанести на лицо. Такую маску нужно держать 15 минут, а затем смыть водой.

Сделать несложное упражнение 

Исходное положение: выпрямить осанку, расправить плечи и опустить вниз, макушкой потянуться вверх, стопы поставить параллельно на ширине плеч на жестком полу. При этом нужно следить за положением тела, чтобы не было наклона назад или вперед.

Выполнение: надо приподниматься на носках на 1-2 см от уровня пола и резко опускаться на место. Подниматься на вдохе, опускаться на выдохе.

Необходимо не просто опуститься, а прямо упасть на пятки, будто хочется разбить поверхность под ногами. Выполняется 1-2 минуты, за это время можно успеть сделать упражнение до 30 раз. Эта вибрация мобилизует процесс обмена жидкостями и лимфодренаж, таким образом отеки покинут тело и лицо.

Принять душ 

У многих женщин есть привычка по утрам принимать душ, а при отеках он принесет двойную пользу - не только придаст бодрость телу, но и поможет избавиться от отеков. Только стоит отдать предпочтение контрастному напору воды. Будет правильно постоять 1-2 минуты под теплой струей, а потом, примерно 30 секунд - под холодной. Таким образом, нужно чередовать этот цикл пять раз.

Главное, не бездействовать, а своевременно принять меры, тогда внешний вид будет всегда радовать красотой и свежестью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как убрать отеки с лица и глаз при помощи упражнений. Совет массажиста
Темы отеки аптека первая помощь полезные советы
Новости
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Эстония объявила РФ "самой большой угрозой для НАТО"
Байден разработал стратегию для разубеждения Путина
Анджелина Джоли провела в доме экс-супруга несколько часов
Глюкоза с размахом отпраздновала 35-летие и годовщину свадьбы
Супруга больного коронавирусом Кузьмина рассказала о его состоянии
Журналистов "Дождя" вычеркнули из кремлёвского пула
Марию Захарову удивило совместное заявление стран G7 о РФ
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Евро-2020: Англия отомстила Хорватии за поражение на ЧМ-2018
Последние материалы
Байден разработал стратегию для разубеждения Путина
Анджелина Джоли провела в доме экс-супруга несколько часов
Глюкоза с размахом отпраздновала 35-летие и годовщину свадьбы
Супруга больного коронавирусом Кузьмина рассказала о его состоянии
Журналистов "Дождя" вычеркнули из кремлёвского пула
Марию Захарову удивило совместное заявление стран G7 о РФ
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Инсульт или инфаркт? Как понять
Правда о лунатиках: во сне и наяву
Полезные свойства тысячелистника
Популярное
Мир. Новости мира
Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?

Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta стоял российский олигарх. Но имени не назвал. Кого он имел в виду?

Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Мир. Новости мира
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Политика. Новости и аналитика
Лидеры G7 подготовили совместное заявление по России
Здоровье
Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Новости футбола
На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом
Новости футбола
Англичане освистали хорватских футболистов за отказ преклонить колено
Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией
Новости футбола
Глава "Коммунистов России" заявил, что сборную напоили перед матчем с Бельгией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников