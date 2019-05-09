Скорая помощь при отеках лица

Если женщина перед сном плакала или долго смотрела телевизор, работала за компьютером, либо злоупотребляла солью и спиртным, то все эти негативные факторы могут обернуться отеками лица. Внешний вид с заплывшим лицом или опухшими глазами не прибавит хорошее настроение.

Отеки лица: Что поможет?

Но последствия отрицательных эмоций или излишеств можно устранить, следуя простым советам.

Пустить в ход патчи и гели

Самым простым решением, которое предлагает торговая сеть, станут гели, патчи, маски и кремы для кожи вокруг глаз. Перед применением эти средства лучше определить на 10-15 минут в холодильник. Приятная прохлада будет бодрить тело и душу. При выборе такой продукции стоит обратить внимание на состав, в который должны входить

витамин Е,

алоэ,

глицерин,

гиалуроновая кислота.

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Съесть мочегонные фрукты

Неожиданные отеки, если они не связаны с проблемами со здоровьем (типа гормонального сбоя), свидетельствуют о том, что организм не успел своевременно вывести соль или воду (если выпивать более трех литров, будет такой результат). Чтобы поддержать здоровье, стоит съесть

арбуз,

дыню,

виноград

или абрикосы.

Эти фрукты помогут вывести лишнюю жидкость.

Если этих продуктов нет под рукой, можно приобрести в аптеке мочегонные препараты, но при приеме придерживаться требований инструкции. Если злоупотреблять таблетками, то их действие негативно сказывается на почках.

Верить народным средствам

Если ватные тампоны смочить холодной заваркой черного или зеленого чая и приложить к векам на 15-20 минут, то отечность станет меньше. В качестве аналогичного компресса можно использовать картофельные или огуречные кружочки.

Еще один эффективный народный рецепт - перемешать тыквенное пюре с чайной ложечкой меда и нанести на лицо. Такую маску нужно держать 15 минут, а затем смыть водой.

Сделать несложное упражнение

Исходное положение: выпрямить осанку, расправить плечи и опустить вниз, макушкой потянуться вверх, стопы поставить параллельно на ширине плеч на жестком полу. При этом нужно следить за положением тела, чтобы не было наклона назад или вперед.

Выполнение: надо приподниматься на носках на 1-2 см от уровня пола и резко опускаться на место. Подниматься на вдохе, опускаться на выдохе.

Необходимо не просто опуститься, а прямо упасть на пятки, будто хочется разбить поверхность под ногами. Выполняется 1-2 минуты, за это время можно успеть сделать упражнение до 30 раз. Эта вибрация мобилизует процесс обмена жидкостями и лимфодренаж, таким образом отеки покинут тело и лицо.

Принять душ

У многих женщин есть привычка по утрам принимать душ, а при отеках он принесет двойную пользу - не только придаст бодрость телу, но и поможет избавиться от отеков. Только стоит отдать предпочтение контрастному напору воды. Будет правильно постоять 1-2 минуты под теплой струей, а потом, примерно 30 секунд - под холодной. Таким образом, нужно чередовать этот цикл пять раз.

Главное, не бездействовать, а своевременно принять меры, тогда внешний вид будет всегда радовать красотой и свежестью.

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