Каждый пятый больной, обращаясь к врачу, жалуется на отеки нижних конечностей. Реже отеки возникают на руках и под глазами. Причины отеков многообразны, но с частью из них можно справиться, не прибегая к помощи дорогостоящих препаратов.
Отечный синдром чаще всего бывает при
заболеваниях
Отек при остром тромбозе глубоких вен нарастает в первые дни и, в зависимости от уровня закупорки сосудов, охватывает всю нижнюю конечность. Здесь промедление с обращением за помощью может больному стоить ноги.
Но есть так называемые идиопатические ортостатические отеки, причина которых до конца не изучена. Есть предположение, что они связаны с нарушениями капиллярной проницаемости из-за изменения гормонального фона.
У молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет отекают лодыжки ног и стопы. Достаточно принять горизонтальное положение или растительные мочегонные и отечность уходит.
Отеки при заболеваниях суставов теплые на ощупь и образуются на участках воспаления. При движении в суставе возникает боль, ограничение подвижности. По мере стихания болезни исчезает и отек, но не всегда.
приводят к постоянным отекам. Мочегонные при этом помощники плохие.
При заболеваниях внутренних органов отеки стоп и голеней всегда двухсторонние.
При заболеваниях
может развиться анасарка - отек всего тела с накоплением жидкости в брюшной полости - асцита. Такой больной принимает вынужденное положение, чаще сидя.
спутники хронической сердечно-легочной недостаточности. Отеки при заболеваниях сердца холодные на ощупь, а при заболеваниях легких - теплые.
Особняком стоит гипотиреоз - недостаточность функции щитовидной железы. Лицо такого больного одутловатое, рот зачастую открыт из-за увеличенного языка, волосы редкие, бровей, практически нет. На голенях плотные отеки. При надавливании ямочек не остается. Мочегонные мало эффективные.
Лечение всех отеков начинают с диеты, в которой ограничивают соль до 1,5-3 г. в сутки, но лучше и того меньше. Хотя постоянно сидеть на бессолевой диете тоже нельзя, можно спровоцировать солевое истощение, особенно в жаркие летние дни.
Солевое истощение проявляется резким ухудшением состояния:
Состояние требует немедленного введения солевого раствора в вену или даче внутрь 6-10 г соли в течение суток.
Вопрос насколько нужно ограничить больному потребление белков, жиров и углеводов должен решать врач. Белок может поступать в организм с молочно-кислыми продуктами, с нежирным отварным мясом, рыбой и птицей.
Помните: в
содержится много соли.
Если врач не установил иной питьевой режим, то можно употреблять до полутора литров жидкости в сутки. Но сюда включается жидкость не только в виде напитков, но та, что содержится, например, в супах.
Необходимо принимать витамины, особенно группы В, витамина А, РР, С и Р. Их много в
Больной с отеками должен питаться дробно, малыми порциями 5-6 раз в сутки. Последняя трапеза должна закончиться за 3-4 часа до сна.
Если в разговоре с доктором речь зашла о мочегонных препаратах, то прежде чем начинать принимать таблетки, попробуйте обойтись естественными природными диуретиками.
Среди мочегонных трав и кореньев прошли испытания временем:
корни
Из перечисленных средств можно составить сбор: равные части
или из такого же количества
Одна столовая ложка любого состава заваривается крутым кипятком и на медленно огне держится 10-15 минут. После чего охлаждается, травы отжимаются, и настой по две столовых ложки употребляется 5-6 раз в день.
Если отеки стали уменьшаться, вместе с ними уменьшается и кратность приема. Можно воспользоваться и готовыми аптечными мочегонными сборами № 1 или № 2.
Из высушенных и перемолотых в кофемолке
взятых по столовой ложке каждого, получается мочегонный порошок. Половина чайной ложки запивается теплым молоком утром и в обед за час до еды.
Мочегонным действием обладает
Для мочегонного коктейля возьмите по стакану сока калины, рябины, половину стакана сока лимона, 100 г. меда и три ложки фитолизина. Все тщательно перемешайте и принимайте по одной столовой ложке 4-5 раз в день, но не на ночь.
Поможет в борьбе с отеками и такой состав. В половину стакана круто заваренного горячего зеленого чая долейте такое же количество теплого молока, и пейте в прикуску с медом. Это приведет к активному выделению лишней жидкости из организма.
В лечении отеков абсолютных средств не существует, их надо умело подбирать. Кому-то помогает арбуз, дыня, «антоновка» с творогом, а кому-то высушенные и истертые в порошок черные тараканы в дозе пол-ложки два раза в день до еды. Об этом рецепте когда-то на лекции по внутренним болезням говорил академик Д. Д. Яблоков.
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