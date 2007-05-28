Как избавиться от отеков без лекарств

Каждый пятый больной, обращаясь к врачу, жалуется на отеки нижних конечностей. Реже отеки возникают на руках и под глазами. Причины отеков многообразны, но с частью из них можно справиться, не прибегая к помощи дорогостоящих препаратов.

Какими бывают отеки

Отечный синдром чаще всего бывает при

остром тромбозе глубоких вен голеней,

хронической венозной недостаточности,

заболеваниях

сердца,

почек,

печени,

артерий,

вен,

а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Отек при остром тромбозе глубоких вен нарастает в первые дни и, в зависимости от уровня закупорки сосудов, охватывает всю нижнюю конечность. Здесь промедление с обращением за помощью может больному стоить ноги.

Но есть так называемые идиопатические ортостатические отеки, причина которых до конца не изучена. Есть предположение, что они связаны с нарушениями капиллярной проницаемости из-за изменения гормонального фона.

У молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет отекают лодыжки ног и стопы. Достаточно принять горизонтальное положение или растительные мочегонные и отечность уходит.

Отеки при заболеваниях суставов теплые на ощупь и образуются на участках воспаления. При движении в суставе возникает боль, ограничение подвижности. По мере стихания болезни исчезает и отек, но не всегда.

Хронические полиартриты,

плоскостопие

и деформация пальцев стоп

приводят к постоянным отекам. Мочегонные при этом помощники плохие.

При заболеваниях внутренних органов отеки стоп и голеней всегда двухсторонние.

При заболеваниях

сердца,

печени,

почек

может развиться анасарка - отек всего тела с накоплением жидкости в брюшной полости - асцита. Такой больной принимает вынужденное положение, чаще сидя.

Бледность,

истощение,

сухость кожи,

одышка -

спутники хронической сердечно-легочной недостаточности. Отеки при заболеваниях сердца холодные на ощупь, а при заболеваниях легких - теплые.

Особняком стоит гипотиреоз - недостаточность функции щитовидной железы. Лицо такого больного одутловатое, рот зачастую открыт из-за увеличенного языка, волосы редкие, бровей, практически нет. На голенях плотные отеки. При надавливании ямочек не остается. Мочегонные мало эффективные.

Диета при отеках

Лечение всех отеков начинают с диеты, в которой ограничивают соль до 1,5-3 г. в сутки, но лучше и того меньше. Хотя постоянно сидеть на бессолевой диете тоже нельзя, можно спровоцировать солевое истощение, особенно в жаркие летние дни.

Солевое истощение проявляется резким ухудшением состояния:

слабостью,

апатией,

сонливостью,

падением давления,

тошнотой,

рвотой,

уменьшением количества выделяемой мочи.

Состояние требует немедленного введения солевого раствора в вену или даче внутрь 6-10 г соли в течение суток.

Вопрос насколько нужно ограничить больному потребление белков, жиров и углеводов должен решать врач. Белок может поступать в организм с молочно-кислыми продуктами, с нежирным отварным мясом, рыбой и птицей.

Помните: в

черном хлебе,

колбасе,

ветчине,

сосисках,

консервах,

сырах

содержится много соли.

Если врач не установил иной питьевой режим, то можно употреблять до полутора литров жидкости в сутки. Но сюда включается жидкость не только в виде напитков, но та, что содержится, например, в супах.

Необходимо принимать витамины, особенно группы В, витамина А, РР, С и Р. Их много в

цитрусовых,

моркови,

облепихе,

бруснике,

черной смородине,

шиповнике,

яблоках

и др. фруктах и овощах.

Больной с отеками должен питаться дробно, малыми порциями 5-6 раз в сутки. Последняя трапеза должна закончиться за 3-4 часа до сна.

Если в разговоре с доктором речь зашла о мочегонных препаратах, то прежде чем начинать принимать таблетки, попробуйте обойтись естественными природными диуретиками.

Мочегонные травы и коренья при отеках

Среди мочегонных трав и кореньев прошли испытания временем:

лист толокнянки,

трава хвоща полевого,

почечный чай,

лист брусники,

цветки василька синего,

плоды можжевельника,

березовые почки,

зверобой,

сельдерей,

мята,

корни

девясила,

петрушки,

кувшинки.

Травяные сборы от отёков

Из перечисленных средств можно составить сбор: равные части

измельченных плодов можжевельника,

листьев толокнянки,

цветков василька синего

или из такого же количества

корней девясила,

березовых почек,

мяты,

листьев брусники.

Одна столовая ложка любого состава заваривается крутым кипятком и на медленно огне держится 10-15 минут. После чего охлаждается, травы отжимаются, и настой по две столовых ложки употребляется 5-6 раз в день.

Если отеки стали уменьшаться, вместе с ними уменьшается и кратность приема. Можно воспользоваться и готовыми аптечными мочегонными сборами № 1 или № 2.

Из высушенных и перемолотых в кофемолке

корней девясила,

петрушки,

ягод можжевельника

и березовых почек,

взятых по столовой ложке каждого, получается мочегонный порошок. Половина чайной ложки запивается теплым молоком утром и в обед за час до еды.

Мочегонным действием обладает

молоко,

творог,

мед,

сок калины,

рябины,

лимона,

зеленые сорта яблок,

чай, особенно зеленый,

кофе.

Мочегонный коктейль

Для мочегонного коктейля возьмите по стакану сока калины, рябины, половину стакана сока лимона, 100 г. меда и три ложки фитолизина. Все тщательно перемешайте и принимайте по одной столовой ложке 4-5 раз в день, но не на ночь.

Поможет в борьбе с отеками и такой состав. В половину стакана круто заваренного горячего зеленого чая долейте такое же количество теплого молока, и пейте в прикуску с медом. Это приведет к активному выделению лишней жидкости из организма.

В лечении отеков абсолютных средств не существует, их надо умело подбирать. Кому-то помогает арбуз, дыня, «антоновка» с творогом, а кому-то высушенные и истертые в порошок черные тараканы в дозе пол-ложки два раза в день до еды. Об этом рецепте когда-то на лекции по внутренним болезням говорил академик Д. Д. Яблоков.

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