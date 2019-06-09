Дизентерия — это инфекция кишечника, которая характеризуется стулом с примесью крови смешанного со слизью. Это состояние вызвано бактериями Shigella или паразитами Entamoeba. Такие формы заболевания называются бактериальной дизентерией, шигеллёзом или амёбной дизентерией.
Помимо стула с примесью крови, другие признаки инфекции включают:
В тяжелых случаях могут возникнуть боли при прикосновении к животу, сильная диарея, о чем свидетельствует 10 или более походов в туалет в день, тошнота и рвота.
Также для данного состояния характерны:
Большинство случаев проявляется через неделю или меньше. Если симптомы не проходят, необходима медицинская помощь.
В этом случае признаки могут варьироваться
Entamoeba histolytica — крошечный бесформенный паразит, который может жить в кишечнике с симптомами или без них. Паразиты иногда попадают в кровоток и распространяются в печень (редко в мозг или легкие), вызывая образование абсцесса.
Симптомы амёбной дизентерии возникают в течение 7-28 дней после заражения. Однако большинство инфекций протекает бессимптомно и не вызывает никаких проблем. Инфекция Shigella вызывает симптомы в течение 1-3 дней. Наиболее тяжелая форма связана с Shigella dysenteriae.
Бактерии или паразиты обычно передаются фекально-оральным путем. Плохая санитария является основной причиной передачи инфекции в районах и регионах с низким уровнем дохода.
Инфекционное заболевание на пустом месте не появляется, этому часто способствуют:
Диагноз основывается на истории возможного контакта с паразитом или бактериями, например, на выезде за границу, что подтверждается другими тестами:
Управление дизентерией включает в себя:
Фото превью: 40gkp. by
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.