Дизентерия: факторы риска, диагностика, лечение

Дизентерия — это инфекция кишечника, которая характеризуется стулом с примесью крови смешанного со слизью. Это состояние вызвано бактериями Shigella или паразитами Entamoeba. Такие формы заболевания называются бактериальной дизентерией, шигеллёзом или амёбной дизентерией.

Симптомы дизентерии

Помимо стула с примесью крови, другие признаки инфекции включают:

судороги,

вздутие живота,

лихорадку,

очень обильный стул.

В тяжелых случаях могут возникнуть боли при прикосновении к животу, сильная диарея, о чем свидетельствует 10 или более походов в туалет в день, тошнота и рвота.

Также для данного состояния характерны:

высокая температура,

усталость,

ректальная боль во время прохождения стула

и потеря веса без какой-либо существенной причины.

Большинство случаев проявляется через неделю или меньше. Если симптомы не проходят, необходима медицинская помощь.

Симптомы амёбной дизентерии

В этом случае признаки могут варьироваться

от боли в животе,

вздутия живота и метеоризма до хронической диареи.

Entamoeba histolytica — крошечный бесформенный паразит, который может жить в кишечнике с симптомами или без них. Паразиты иногда попадают в кровоток и распространяются в печень (редко в мозг или легкие), вызывая образование абсцесса.

Симптомы амёбной дизентерии возникают в течение 7-28 дней после заражения. Однако большинство инфекций протекает бессимптомно и не вызывает никаких проблем. Инфекция Shigella вызывает симптомы в течение 1-3 дней. Наиболее тяжелая форма связана с Shigella dysenteriae.

Бактерии или паразиты обычно передаются фекально-оральным путем. Плохая санитария является основной причиной передачи инфекции в районах и регионах с низким уровнем дохода.

Факторы риска появления дизентерии

Инфекционное заболевание на пустом месте не появляется, этому часто способствуют:

Алкоголизм.

Плохое питание.

Злокачественные опухоли.

Лекарства, такие как стероиды, которые ослабляют иммунитет.

Беременность.

Возраст (дети и пожилые люди).

Путешествие в место с высокой распространенностью инфекции.

Контактно-бытовой путь передачи инфекции

Диагностика и лечение дизентерии

Диагноз основывается на истории возможного контакта с паразитом или бактериями, например, на выезде за границу, что подтверждается другими тестами:

Анализами крови на Entamoeba или Shigella.

Анализом стула.

Микроскопией на наличие паразита или бактерий.

Эндоскопическим исследованием внутренней части толстой кишки, где обычно обнаруживается паразит.

Управление дизентерией включает в себя:

Употребление большого количества жидкости, включая раствор для пероральной регидратации, чтобы избежать обезвоживания

Применение парацетамола от боли и лихорадки.

Употребление лекарств от рвоты.

В тяжелых случаях шигеллеза может потребоваться короткий курс антибиотиков для ликвидации инфекции.

В большинстве случаев амебной дизентерии антибиотики необходимы, чтобы избежать развития рецидивирующей или хронической инфекции.

Фото превью: 40gkp. by

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