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Автор Александра Балан-Сенчук

Дизентерия: факторы риска, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Дизентерия — это инфекция кишечника, которая характеризуется стулом с примесью крови смешанного со слизью. Это состояние вызвано бактериями Shigella или паразитами Entamoeba. Такие формы заболевания называются бактериальной дизентерией, шигеллёзом или амёбной дизентерией.

Дизентерия: факторы риска, диагностика, лечение

Симптомы дизентерии

Помимо стула с примесью крови, другие признаки инфекции включают:

  • судороги,
  • вздутие живота,
  • лихорадку, 
  • очень обильный стул.

В тяжелых случаях могут возникнуть боли при прикосновении к животу, сильная диарея, о чем свидетельствует 10 или более походов в туалет в день, тошнота и рвота.

Также для данного состояния характерны:

  • высокая температура,
  • усталость,
  • ректальная боль во время прохождения стула
  • и потеря веса без какой-либо существенной причины.

Большинство случаев проявляется через неделю или меньше. Если симптомы не проходят, необходима медицинская помощь.

Симптомы амёбной дизентерии

В этом случае признаки могут варьироваться

  • от боли в животе,
  • вздутия живота и метеоризма до хронической диареи.

Entamoeba histolytica — крошечный бесформенный паразит, который может жить в кишечнике с симптомами или без них. Паразиты иногда попадают в кровоток и распространяются в печень (редко в мозг или легкие), вызывая образование абсцесса.

Симптомы амёбной дизентерии возникают в течение 7-28 дней после заражения. Однако большинство инфекций протекает бессимптомно и не вызывает никаких проблем. Инфекция Shigella вызывает симптомы в течение 1-3 дней. Наиболее тяжелая форма связана с Shigella dysenteriae.

Бактерии или паразиты обычно передаются фекально-оральным путем. Плохая санитария является основной причиной передачи инфекции в районах и регионах с низким уровнем дохода.

Факторы риска появления дизентерии

Инфекционное заболевание на пустом месте не появляется, этому часто способствуют:

  • Алкоголизм.
  • Плохое питание.
  • Злокачественные опухоли.
  • Лекарства, такие как стероиды, которые ослабляют иммунитет.
  • Беременность.
  • Возраст (дети и пожилые люди).
  • Путешествие в место с высокой распространенностью инфекции.
 
Контактно-бытовой путь передачи инфекции
Контактно-бытовой путь передачи инфекции

Диагностика и лечение дизентерии

Диагноз основывается на истории возможного контакта с паразитом или бактериями, например, на выезде за границу, что подтверждается другими тестами:

  • Анализами крови на Entamoeba или Shigella.
  • Анализом стула.
  • Микроскопией на наличие паразита или бактерий.
  • Эндоскопическим исследованием внутренней части толстой кишки, где обычно обнаруживается паразит.

Управление дизентерией включает в себя:

  • Употребление большого количества жидкости, включая раствор для пероральной регидратации, чтобы избежать обезвоживания
  • Применение парацетамола от боли и лихорадки.
  • Употребление лекарств от рвоты.
  • В тяжелых случаях шигеллеза может потребоваться короткий курс антибиотиков для ликвидации инфекции.
  • В большинстве случаев амебной дизентерии антибиотики необходимы, чтобы избежать развития рецидивирующей или хронической инфекции.

Фото превью: 40gkp. by

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Жить здорово! Дизентерия. Как не заболеть.25.09.2018
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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