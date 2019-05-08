Для чего организму нужен селен?

Селен сам по себе сильный яд, но человеческому организму в микроскопических дозах он все равно необходим.

В чем содержится селен

Селен является жизненно важным микроэлементом, который требуется в незначительных количествах и содержится в

морепродуктах,

птице,

яйцах

и злаках.

В растительной пище уровень селена зависит от содержания почвы, которое может варьироваться от 0,01 до 1000 мкг / г. Селен действует в организме как антиоксидант, поглощая электроны в различных окислительно-восстановительных реакциях. Антиоксиданты уменьшают вред, наносимый

ферментам,

белкам

и ДНК

в организме потенциально токсичными молекулами, такими как активные формы кислорода.

В чём необходимость селена

Антиоксидантные свойства селена важны для роста и трансформации клеток. Селен также важен для

мышечной функции,

фертильности

и профилактики рака простаты.

Длительный окислительный стресс является причиной многих хронических заболеваний, включая

различные виды рака

и ревматоидный артрит.

Селен также участвует в метаболизме щитовидной железы. Кроме того, он обнаружен в качестве основного компонента многих белков, называемых селенопротеинами, которых у млекопитающих насчитывается около 30. К ним относятся

глутатионпероксидазы,

селенопротеин Р,

тиоредоксинредуктазы

и некоторые дейодиназы,

участвующие в превращении гормона щитовидной железы Т4 в активную форму Т3.

55-70% пищевого селена всасывается в кишечнике, в основном в виде селенометионина и селеноцистеина. Абсорбция в основном в двенадцатиперстной кишке. Транспорт селена в организме связан с альбумином плазмы и гемоглобином в эритроцитах. Он расщепляется до селенида, а затем используется для различных целей.

Чрезмерное потребление селена выводится в основном почками, а часть выводится через

кожу,

волосы

и кал.

Опасность дефицита селена

Тяжелый дефицит селена вызывает эндемическую кардиомиопатию. Это затрагивает в основном женщин и детей. Он называется болезнью Кешана и проявляется в виде увеличения сердца и слабой перекачки крови, связанной с аномальным сердечным ритмом, который завершается ранней смертью из-за сердечной недостаточности. Данное заболевание можно предотвратить, добавив селенит натрия.

Требуемое потребление селена колеблется от 12-25 мкг / сутки у детей до 50-70 мкг / сутки в возрасте старше 18 лет. Потребление должно быть увеличено примерно на 10 мкг / день во время беременности и кормления грудью.

Передозировки селена в настоящее время описаны как превышающие 400 микрограммов / день. Распространенными проявлениями хронической токсичности селена являются ломкие волосы и ногти с последующей потерей. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, чесночный запах из-за присутствия метилированных производных селена и иногда легкое повреждение нерва. Сообщается о повышении риска некоторых видов рака кожи у лиц с высоким риском, которые получают добавки селена. Однако это нельзя экстраполировать на население в целом.

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