Селен сам по себе сильный яд, но человеческому организму в микроскопических дозах он все равно необходим.
Селен является жизненно важным микроэлементом, который требуется в незначительных количествах и содержится в
В растительной пище уровень селена зависит от содержания почвы, которое может варьироваться от 0,01 до 1000 мкг / г. Селен действует в организме как антиоксидант, поглощая электроны в различных окислительно-восстановительных реакциях. Антиоксиданты уменьшают вред, наносимый
в организме потенциально токсичными молекулами, такими как активные формы кислорода.
Антиоксидантные свойства селена важны для роста и трансформации клеток. Селен также важен для
Длительный окислительный стресс является причиной многих хронических заболеваний, включая
Селен также участвует в метаболизме щитовидной железы. Кроме того, он обнаружен в качестве основного компонента многих белков, называемых селенопротеинами, которых у млекопитающих насчитывается около 30. К ним относятся
участвующие в превращении гормона щитовидной железы Т4 в активную форму Т3.
55-70% пищевого селена всасывается в кишечнике, в основном в виде селенометионина и селеноцистеина. Абсорбция в основном в двенадцатиперстной кишке. Транспорт селена в организме связан с альбумином плазмы и гемоглобином в эритроцитах. Он расщепляется до селенида, а затем используется для различных целей.
Чрезмерное потребление селена выводится в основном почками, а часть выводится через
Тяжелый дефицит селена вызывает эндемическую кардиомиопатию. Это затрагивает в основном женщин и детей. Он называется болезнью Кешана и проявляется в виде увеличения сердца и слабой перекачки крови, связанной с аномальным сердечным ритмом, который завершается ранней смертью из-за сердечной недостаточности. Данное заболевание можно предотвратить, добавив селенит натрия.
Требуемое потребление селена колеблется от 12-25 мкг / сутки у детей до 50-70 мкг / сутки в возрасте старше 18 лет. Потребление должно быть увеличено примерно на 10 мкг / день во время беременности и кормления грудью.
Передозировки селена в настоящее время описаны как превышающие 400 микрограммов / день. Распространенными проявлениями хронической токсичности селена являются ломкие волосы и ногти с последующей потерей. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, чесночный запах из-за присутствия метилированных производных селена и иногда легкое повреждение нерва. Сообщается о повышении риска некоторых видов рака кожи у лиц с высоким риском, которые получают добавки селена. Однако это нельзя экстраполировать на население в целом.
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