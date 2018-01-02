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Автор Петр Дерябин

Уход за волосами: как часто мыть голову

Здоровье » Красота » Что новенького?

Как не остаться без волос? Когда пора бить тревогу? И сколько должен стоить шампунь для мытья головы? На эти вопросы "Правде.Ру" ответила трихолог-дерматолог, главный врач "Центра трихологии" в Москве Татьяна Цымбаленко.

Как бороться с выпадением волос

Выпадение волос

Главные трихологические проблемы, с которыми сталкиваются и мужчины и женщины:

  • потеря волос
  • заболевания кожи головы.

Причем представительницы слабого пола обращаются к трихологам гораздо раньше, а мужчины в этом случае, как и с многими другими проблемами, спохватываются слишком поздно.

— Когда стоит серьезно задуматься?

— Когда волосы обильно выпадают свыше трех месяцев подряд. К примеру, среднесуточная норма потери волос — от 50 от 150 штук. Если причина кроется в стрессе, перенесенной операции, наркозе, приеме лекарств, то это не страшно.

Но если вы теряете объем волос или у вас заметно расширяется пробор, необходимо обратиться к специалисту.

Существуют также тесты, которые помогут определить, есть избыточное выпадение или нет: волосы собираются на марлю, она кладется на сеточку, вы моете голову и потом подсчитываете количество выпавших волос. Их должно быть не более 100.

Шампуни для волос

— Что касается ухода: есть разница между шампунями за 100 рублей или 800?

— Здесь нужно соблюдать золотую середину.

Следует помнить о том, что шампунь — это средство гигиены, то есть это мыло, которое очищает кожу головы от сала, грязи, мертвых волос и всего остального.

Если шампунь будет очень дешевый (то есть с очень дешевыми поверхностно-активными веществами), вы можете получить:

  • раздражение кожи
  • пересушивание кожи
  • шелушение вследствие дерматита.
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Норма потери волос — от 50 от 150 штук

Если шампунь слишком мягкий, он может недоочищать кожу головы, это тоже будет нехорошо для ее состояния.

Прежде всего вы должны понять, как часто вам нужно мыть волосы, и определиться с типом кожи головы. У большинства людей она в основном жирная, потому мы очень редко рекомендуем шампуни для сухих волос (их лучше применять тем, кто часто красит волосы).

А если вы не осветляете волосы и моете голову через день, то выбирайте шампуни для нормальных и жирных волос.

Но если вы страдаете выпадением волос, имеете заболевание кожи головы, то ваша дорога ведет в аптеку, где продают шампуни с лечебными компонентами.

Однако когда состояние вашей шевелюры будет ухудшаться, стоит задуматься о походе к врачу.

— Существуют ли действительно "натуральные" шампуни, без химии?

— Это, скорее всего, такой трюк. Чтобы произвести натуральное эфирное масло, нужно огромное количество сырья. Это очень дорого.

В любом случае все продукты в шампунях — химического синтеза. Еще раз отметим, что шампунь — это просто средство для мытья волос.

— А какие есть рекомендации по выбору кондиционеров, бальзамов и масел для волос?

— В основном все эти препараты нейтрализуют щелочное действие шампуня. Соответственно, волосы:

  • легче расчесываются
  • меньше путаются
  • блестят и т. д.

Как выбирать? Прежде всего смотрите на структуру своих волос. Если они тонкие, но вы их не красите — достаточно легких средств. Для поврежденных локонов лучше использовать:

  • маски
  • сыворотки
  • спрей
  • флюиды
  • кератин

Чем длиннее волосы, тем интенсивнее должен быть уход.

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