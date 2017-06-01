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Америка поставила себя против всех
Автор Игорь Буккер

Анорексия может быть врожденной

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Нервной анорексией страдают в основном девушки и молодые женщины. По новейшим данным, это заболевание может быть наследственным.

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На что только не решаются бедолаги, чтобы сбросить вес! Но вместо похудения они часто получают неприятное заболевание. Чаще всего девочки начинают страдать анорексией в подростковом возрасте.

Правильнее сказать, нервной анорексией, поскольку по-научному ее называют anorexia nervosa. По статистике, упомянутое заболевание продолжает набирать обороты. Согласно некоторым данным, примерно 80% больных анорексией — это девушки в возрасте от 12 до 26 лет.

Причины нервной анорексии

Среди причин, вызывающих анорексию, называют:

  • генетическую предрасположенность
  • влияние окружения
  • внутренние конфликты
  • моду на различного рода диеты.

Это недуг, при котором умирает до 20% от общего числа заболевших. Более половины летальных исходов являются следствием самоубийства.

Умирают от анорексии из-за сердечной недостаточности, развивающейся вследствие общего истощения организма.

Международная группа ученых под руководством специалистов медицинского факультета немецкого университета Дуйсбург-Эссен (UDE) выявила определенный ген, который вызывает нарушение пищевого поведения anorexia nervosa.

Анорексия может быть врожденной. Анорексия — наследственное заболевание
огласно некоторым данным, примерно 80% больных анорексией — это девушки в возрасте от 12 до 26 лет

Согласно информации, опубликованной на страницах американского журнала по психиатрии American Journal of Psychiatry, были обследованы три с половиной тысячи пациентов с нервной анорексией, у которых в 12-й хромосоме был обнаружен ген, способствующий развитию этого заболевания.

"Эту зону уже связывали с сахарным диабетом первого типа и аутоиммунными заболеваниями", — приводит высказывание профессора Анке Хинни с кафедры психиатрии и психотерапии детей и подростков в UDE немецкий интернет-портал Heilpraxisnet.

Анорексия может быть связана и с другими заболеваниями, в частности, с:

  • шизофренией
  • или патологическим состоянием тревоги, испытываемым чрезмерно обеспокоенными людьми, которым присущи нервозность, раздражительность или периодическое состояние "на взводе".

Результаты последних исследований дают совершенно новые возможности для лечения. По мнению специалистов, имеются признаки того, что существуют перекрывающиеся механизмы между нервной анорексией и различными метаболическими фенотипами:

  • инсулин
  • глюкоза
  • метаболизм.

Напомним, фенотип — это совокупность всех индивидуальных характеристик:

  • внешности
  • массы тела и роста
  • мышечной силы
  • имеющихся заболеваний.

Особенности метаболизма, иначе говоря обмена веществ, — это тоже одна из составляющих фенотипа.

Как полагает профессор Анке Хинни, "эти результаты могут изменить давно устоявшееся нынешнее понимание нервной анорексии как психического расстройства с физиологическими проявлениями, и открывают новые и до сих пор неожиданные терапевтические возможности".

Кроме того, на основании понимания генетической причины нервной анорексии может быть облегчена жизнь пострадавших от этого заболевания.

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