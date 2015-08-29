Копирование лекарств поможет пережить санкции

В рамках политики импортозамещения вопрос с обеспечением страны всеми необходимыми лекарствами назывался в числе первоочередных. Между тем вопрос с фармацевтикой очень и очень сложный. Хотя бы потому, что в фармацевтике существует жесткая система патентирования. Есть, конечно, лазейки — "дженерики" (эта система не идеальна) и "копирование лекарств".

"Россию ждёт двукратное повышение цен на лекарства"

Испытание новых препаратов

Госдуме РФ разрабатывается законопроект, разрешающий властям "принудительное лицензирование" отдельных лекарств. Что подразумевается под этой инициативой? И для чего она потребовалась?

Как известно, фармацевты всего мира постоянно изобретают новые лекарства. После разработки и клинических испытаний новые препараты идут в продажу. Да вот беда — большинство подобных разработок ведутся фармацевтическими корпорациями западных стран.

Соответственно, цены на выходе обычно бывают, так сказать, тоже "западными". То есть рассчитанные на покупательную способность населения "золотого миллиарда". Причем с расчетом даже не столько на индивидуальных покупателей, сколько на лечение в рамках медицинского страхования.

Так что ценники в аптеках могут очень сильно кусаться. А уж для лечения относительно редких, но очень тяжелых заболеваний, например:

рассеянного склероза

сма

злокачественных опухолей системы крови

могут вообще зашкаливать.

К примеру, курс лечения гепатита С с помощью "продвинутых" импортных интерферонов, препаратов, стимулирующих неспецифический противовирусный иммунитет, обходится жителям постсоветских стран где-то под 12 тысяч долларов.

Приблизительно такие же препараты (при сравнимой стоимости) желательно использовать и при рассеянном склерозе. И подобных примеров тьма.

Источник фото: AP

Между тем ситуация с валютным курсом не способствует покупательской способности в отношении иностранных лекарств.

Необходимость дженериков

Конечно, во многих случаях могут выручить так называемые "дженерики". То есть, препараты с идентичной к оригиналу формулой, но выпускаемые сторонними производителями. Обычно — из:

Индии

Китая

о, в общем, западные страны тоже не брезгуют выпуском аналогов зарекомендовавших себя хорошо "брендов". Разница лишь в цене — индийские лекарства могут стоить в 10-20 раз дешевле оригинала.

Однако, согласно правилам, аналоги "брендовых" лекарств могут разрабатываться и производиться лишь тогда, когда истек срок "патентной защиты" на оригинал. А срок этот может быть очень долгим — иногда до четверти века. После чего лекарство продолжает оказывать эффект, но это уже "старье", в сравнении с новыми разработками.

Для таких случаев и существует так называемое "копирование". В некотором смысле "копирование" напоминает практику отдельных китайских автопроизводителей, выпускающих практически копии автомобилей известных мировых брендов.

Тем не менее, в случае если "копирование" того или иного лекарства санкционирует государство, о классическом пиратстве все же речь не идет. Обладателям патента обычно выплачивают "роялти". Другое дело, что оно обычно не такое высокое, как патентодержателю хотелось бы.

Можно заметить, что подобной практикой занимаются и страны "золотого миллиарда". Которые, в общем-то, потому и богатые — что умеют при необходимости считать деньги.

Так, в прошлом десятилетии Канада "скопировала" байеровский антибиотик-флорхинолон "Ципро" — с действующим веществом "ципрофлоксацин". Мотивация была самая благородная — из-за роста террористических угроз возникла опасность возникновения эпидемии "сибирской язвы".

Собственно говоря, перспектива "принудительного лицензирования" того или иного бренда часто оказывается достаточным аргументом для того, чтобы первоначальный производитель снизил в разы цены на препарат.

Так что монополия — зло, а конкуренция — благо. Поэтому инициативу российских парламентариев можно только поприветствовать, особенно в условиях антироссийских санкций.

Также по теме:

Таблеткам отказано в импортозамещении

Человеческий иммунитет победит все болезни