Где и почему живут дольше всего?

Согласно информации, опубликованной в докладе Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, число жителей Страны восходящего солнца, кому более 100 лет, впервые в истории превысило 50 тысяч человек, а точнее — 51 376 человек. Это число превышает прошлогодний показатель числа долгожителей Японии приблизительно на четыре тысячи человек. А по прогнозам ООН, к 2050 году в Японии будет уже около миллиона людей, которые перешагнули 100-летний рубеж.

Почему японцы живут дольше всех в мире?

Где в мире живут долго?

Самого старого человека Японии зовут Дзироэмон Кимура, сейчас его возраст — 115 лет, а дата его рождения — 19 апреля 1897 года. Кимура, согласно Книге рекордов Гиннесса, является самым старым мужчиной в Японии и в мире.

Читайте также: Сто лет любви барона и России

Тем не менее, в Японии, как впрочем и в большинстве регионов мира, дольше всех живут представительницы прекрасного пола. Так, 87,3 процента всех японских долгожителей — это женщины, такая тенденция продолжается уже 32 года.

Вообще, в Стране восходящего солнца самое большое число долгожителей на душу населения — здесь проживает, согласно данным на сентябрь 2010 года, один долгожитель возрастом более 100 лет на 2900 жителей. Большинство японских долгожителей проживают на островах:

Окинава

Кюсю

Каждый, кто достиг в стране возраста в 100 лет, получает от премьер-министра страны памятное письмо и подарок.

Если рассматривать количество долгожителей на душу населения по другим странам, то следом за Японией по числу людей, которым больше 100 лет:

Швеция Там, по данным на 2011 год, при населении в 9 миллионов 417 тысяч человек проживает 1600 долгожителей, то есть один долгожитель на 5888 человек Великобритания Здесь один долгожитель приходится на 6777 человек, всего же на Туманном Альбионе насчитывается около девяти тысяч долгожителей Куба Не в последнюю очередь за счет благоприятного климата и хорошо развитого здравоохранения, насчитывается 1551 человек возрастом более 100 лет. При численности населения чуть более 11 миллионов человек, один долгожитель приходится на 7222 человека

На Земле есть также страны, в отдельных регионах которых наблюдается повышенная концентрация людей, возраст которых превышает 100 лет.

Так, в Китае, в западной его части, а также на Тибете проживают народности, представители которых доживают до весьма преклонного возраста. Много долгожителей проживает в Шанхае — в 2010 году там жило 923 человека возрастом больше 100 лет.

Итальянский остров Сардиния также известен своими долгожителями — здесь, в селении с труднопроизносимым названием Пердасдефогу, в настоящее время проживает самая большая семья долгожителей в мире.

В Книгу рекордов Гиннесса занесено, что общий возраст девяти братьев и сестер Мелис превышает 819 лет. Главе семьи Консолате Мелис в августе 2012 года исполнилось 105 лет. У нее:

14 детей

24 внука

25 правнуков

3 праправнука

Самой старшей сестре Консолаты 99 лет, а самой младшей — 78. Всего, согласно статистике, на Сардинии проживает 370 человек возрастом более века, а в 2002 году на острове умер Антонио Тодде, которому было почти 113 лет!

На Земле есть также страны, в отдельных регионах которых наблюдается повышенная концентрация людей, возраст которых превышает 100 лет

Еще одно место, где много долгожителей, — греческий остров Икария в Эгейском море. В начале XXI века там было гораздо больше людей, возраст которых — 90 лет и более, чем в Европе. В то время всего на острове жило около восьми тысяч человек, из них людей, которые перешагнули 90-летний рубеж, было:

1,6 % — мужского пола

1,1% — женского пола

что идет несколько вразрез с общепринятой статистикой о преобладании среди долгожителей женщин.

Почему же в некоторых регионах мира люди могут жить столь долго?

Причины долгожительства

В каждом регионе мира с большим процентом долгожителей среди общего количества населения есть свои причины того, почему люди живут такую долгую жизнь. Некоторые из этих причин универсальны, то есть могут подходить для разных регионов планеты, другие же имеют свои местные особенности.

Страна с одним из самых высоких показателей продолжительности жизни — Япония, приблизительно 83,91 лет (согласно данным CIA World Factbook за 2011 год). Однако так было не всегда — до Второй мировой войны жители Страны восходящего солнца жили, в среднем, всего около 40 лет.

Ситуация начала меняться во второй половине XX века. Секретом долголетия японцев считается, прежде всего, их пищевой рацион. Он по большей части включает в себя:

Морепродукты

Сою

Морепродукты обогащают организм:

фтором

йодом

а соя, продукты из которой благоприятно сказываются на состоянии костей и предупреждают возникновение заболеваний сердца. Также зеленый чай - он активизирует обмен веществ в организме человека.

В Японии живут дольше всех

Такие национальные кулинарные предпочтения способствуют также тому, что в Японии всего около трех процентов населения страдают от избыточного веса.

В скандинавских странах продолжительность жизни, вопреки холодному климату и малой продолжительности лета, также высока — примерно 75-78 лет. Один из секретов скандинавских долгожителей — употребление в пищу рыбы с высоким содержанием жира.

Он защищает:

суставы

сердце

сосуды

а также способствует замедлению развития болезни Альцгеймера. Кроме того, долгой жизни также способствуют занятия спортом на свежем воздухе — так, активно этим занимаются около 70 процентов жителей Финляндии.

В Италии средняя продолжительность жизни — приблизительно 77 лет, и это несмотря на то, что Италия — одна из самых курящих европейских стран. Секретами итальянского долголетия считаются крепкие связи между родственниками, употребление в пищу жгучего перца, а также мягкий морской климат.

Еще одна европейская страна с высокой продолжительностью жизни — Франция. Там этот показатель составляет почти 78 лет - самый высокий в Европе. Секрет здесь не столько в рационе французов, а едят они:

паштеты

сыры

сливки

оливки

мясо

пьют вино

Сколько в количестве съедаемого за раз — жители Франции едят, как правило, маленькими порциями и делают это медленно.

Самый высокий показатель продолжительности жизни за пределами Европы — на Кубе, он достигает 76 лет. Кубинцы долго живут вопреки традиционному курению крепких сигар и большому количеству потребляемого ими кофе. Секрет здесь, как считается, в прекрасной системе здравоохранения на Острове свободы, а также в природном оптимизме кубинцев.

А что же Россия? Где в нашей стране долго живут?

А как с долголетием в России?

Что касается России, у нас в стране дольше всего живут на Кавказе:

в горных районах Карачаево-Черкесии

Дагестана

Чечни и других регионах.

По данным на 2003 год, в Абхазии на население, которое составляло около 215 тысяч человек, проживало 250 человек, возраст которых был 100 лет и более. Секрет кавказских долгожителей:

горный и морской воздух

уникальная природа

экология

По данным Росстата за июнь 2011 года, первое место по продолжительности жизни среди регионов России занимает:

Ингушетия (78 лет)

Дагестан (74 года)

Москва (немногим менее 74 лет)

Меньше всего живут в Тыве - продолжительность жизни мужчин в этом регионе 54 года.

Читайте также: Пребывание в космосе продлевает жизнь

Что касается количества российских долгожителей, то, согласно данным за 2007 год, в России проживало 350 тысяч людей, возраст которых превысил 90 и более лет, из них 6800 — те, кому более ста лет.

Владимир Шабалин, директор НИИ геронтологии, говорит, что население России не стареет быстрее, чем в других странах мира, но быстрее умирает, в основном, по социально-экономическим причинам. На первом месте среди причин смертности россиян — высокое давление.