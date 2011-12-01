Подростки: уход из жизни по-английски

Россия - один из мировых лидеров по подростковым суицидам. Как наша страна решает эту проблему? Что толкает российскую молодежь к уходу из жизни? Кто занимается реабилитацией подростка-суицидника? Правильно ли лечить суицид психиатрическими методами? На эти вопросы "Правде.Ру" ответила эксперт ЮНИСЕФ Алла Иванова.

В России эпидемия подростковых самоубийств

Причины подросткового суицида

— Алла Ефимовна, какова сейчас ситуация с подростковыми суицидами? Каковы цифры?

— Мы все сейчас видим небывалый всплекск подростковых самоубийств — Россия входит в тройку лидеров, наряду с:

Беларусью

и Казахстаном.

Но на самом деле, тенденция за последний год положительная — самоубийств стало гораздо меньше. С начала двухтысячных годов смягчились факторы, вызывавшие суициды в 90-е годы. Французский социолог Эмиль Дюркгейм писал, что главная причина суицидов:

социальная разобщенность

утрата обществом социальных целей и ценностей.

Что касается цифр, то ежегодно в России происходит около 1500 подростковых самоубийств.

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Ежегодно эта цифра колеблется от 1200 до 2000. Стоит сказать, что цифра будет колебаться в зависимости от психологического типа подростка и от общей суициидальной динамики года.

За последние десять лет суициды среди юношей и девушек уменьшились на 20 процентов. Самоубийств среди юношей больше. Но дело еще в том, что в России юноши более склонны к суициду, чем девушки.

— В каких регионах России чаще всего кончают с собой подростки и из-за чего?

— В 90-е годы в России сложился социологический вектор "благополучный Запад — неблагополучный Восток". Наиболее чаще кончают с собой в так называемых "депрессивных" регионах. Прежде всего, это:

северо-запад России

Зауралье

Восточная Сибирь

регионы Дальневосточного округа.

В Москве или Петербурге, которые считаются более — менее благополучными, ситуация другая. Там реже кончают с собой из-за финансовых проблем. В то же время, эти мегаполисы породили другие, исключительно столичные факторы, которые тоже провоцируют подростков на суицид.

Самый определяющий — это социальная разобщенность. Этот фактор объединяет и депрессивные регионы, и обе столицы.

Социальная разобщенность — более значимый фактор, чем экономические трудности, которые сейчас переживает Россия. В этом отношении период 90 -х ускорил динамику роста суицидов. Наряду с экономическими трудностями, в обществе нарастала:

социальная разобщенность

утрата ценностей.

Ценой неимоверных усилий обществу удалось минимизировать негативную динамику. С начала 2000-х, в России кривая суицидов стала снижаться. Во многом, из-за того, что в государстве стало хоть что-то налаживаться, а также из-за того, что был наработан и использован имеющийся опыт.

— Что, прежде всего, играет роль в профилактике подросткового суицида?

— Создание антисуицидальных барьеров, политика, направленная на все население. Создание социальных сетей, где бы человек не чувствовал себя покинутым и брошенным. Второе — создание специализированных структур, которые бы работали с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Нельзя сказать, что в России в этом отношении ничего не делается, есть:

система телефонов доверия

волонтерских организаций и так далее.

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— Что такое создание антисуициидальных барьеров?

— Это реабилитация, конструирование внутри человека позитивной жизненной стратегии.

Нужно, чтобы государство создавало и модернизировало институты, позволяющие человеку решить его жизненные проблемы.

Говорить, что в существующие антисуициидальные центры "никто не придет" слишком пессимистично. В России существует около 150 клиник, которые в международной терминологии называются "клиниками, дружественными молодежи". Спрос на услуги этих клиник огромен.

Самый определяющий фактор подросткового суицида- это социальная разобщенность

Конечно, эти клиники не смогут окончательно излечить молодежь от суицида. Их цель — помочь подросткам пройти через:

боли

риски

опасности

пубертатного периода.

Суицид — это один из элементов поведенческого паззла, который складывает каждый подросток в определенном возрасте.

Службы помощи подросткам настраивают свой юный контингент на здоровый образ жизни, на позитивные системы жизненных ценностей. Антикризисные центры часто бывают в виде стационаров при психиатрических клиниках.

Помощь психологов и психиатров

— Кто работает в этих стационарах, психологи или психиатры?

— Эти центры оказывают именно психологическую помощь. Ни в коем случае нельзя сводить проблемы самоубийств к психиатрии.

Службы помощи подросткам в регионах создаются на базе детских поликлиник, где работают не психиатры, а именно психологи. Очень редко бывает, когда подростку требуется специализированная психиатрическая помощь.

Сглаживание деликатных вопросов, связанных с подростковой психикой — дело рук психолога. Подросток никогда не пойдет решать свои проблемы к психиатру, так же, как он никогда не пойдет в кожно-венерологический диспансер. Чем более нейтрально учреждение, которое занимается подростком, тем более оно действенно.

— В последнее время государство борется с алкоголизмом среди молодежи. Может ли алкоголь подтолкнуть молодого человека или девушку к суициду?

— В какой-то степени да. Частота суицидов у юношей и девушек повышается в:

праздничные

и предпраздничные дни.

Это не зависит от того, какой праздник, Новый год или День всех влюбленных.

Разумеется, суицидальные настроения могут родиться под воздействием алкоголя, но роль алкоголя абсолютизировать не стоит. Он может послужить катализатором того, что подросток переживал в трезвом состоянии.

Есть психологический момент: подросток может переживать из-за своего одиночества в то время, когда его сверстники веселятся в компаниях, а также от того, что у него:

не сбылись желания

рухнули надежды

не оправдались ожидания.

Вероятность суициидальных настроений может возникнуть в состоянии похмелья. Честно, к самоубийству может толкнуть не столько алкоголь, сколько наркотики.

— Нередко подростки кончают с собой из- за проваленного экзамена…

— Да, это так. Наблюдается повышенная частота суицидов в течение мая — июня каждого года, когда идет сессия у студентов и экзамены у школьников.

В это время наиболее склонны к суициду девушки: они придают больше внимания учебе и оценкам. Суицид из-за экзамена — конечно, дискусионный вопрос, но этот фактор никак нельзя игнорировать.

Нельзя забывать, что подросток может зациклиться на своей успеваемости во многом под влиянием родителей. Или же учеба или поступление в престижный вуз для него — это все. Не поступил в престижный университет — надо кончать с собой. Это не театр абсурда, а реалии нашего времени.

Подходы к профилактике подростковых суицидов в России

— В недавнем докладе ЮНИСЕФ были слова о некоем "новом подходе" к профилактике подростковых суицидов в России. В чем он заключается?

— Прежде всего, это комплексная работа. В работе служб по работе с подростком есть давняя практика: решать проблему отдельного подростка комплексно.

То есть, не только разбирается причина, которая толкнула его к суициду, но и проводится обследование его общего психологического состояния. В службе работают медик, психолог, социальный работник, юрист. Такой порядок доказал свою эффективность во всех регионах, где эти службы есть.

Сейчас социальные службы разбирают ситуацию, в основном, в неблагополучных семьях. Но нестабильность и разлад могут наступить и во вполне благополучной семье.

Новизна подхода заключается в разборе каждого конкретного случая, а не в заострении внимания исключительно на том, сколько в семье денег и полная ли она…

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Было много случаев, когда в так называемой благополучной семье кончал с собой подросток, а все разводили руками: как же так? Ведь все было так хорошо… Потом выяснялось, что в этой семье были:

конфликты

недопонимание

шли настоящие войны

а ребенок не знал, куда ему пойти. Когда родители заняты только деньгами и карьерой, они начисто забывают о ребенке. Или того хуже, ребенок для них — оружие в их внутрисемейных войнах, которое переходит то к одной стороне, то к другой.

Нередко подростки кончают с собой из- за проваленного экзамена

Комплексная работа с каждым отдельно взятым случаем — это и есть новый подход, о котором было сказано в докладе ЮНИСЕФ.

— Вы упомянули помощь религиозных организаций. В чем она заключалась? Каковы фунции служителя культа в профилактике суицида?

— Роль религиозных организаций здесь не в том, чтобы кого-то сделать верующим. Служитель культа как раз вырабатывает у подростка позитивную жизненную стратегию.

Из многих трудных ситуаций подросток видит один выход — суицид. Церковь, для которой суицид — смертный грех, может объяснить подростку, что есть другие выходы из положения. В этом направлении работает не только Русская православная церковь, но и другие традиционные религиозные конфессии нашей страны.

Но хочу сказать, что доверять в сфере профилактики суицидов надо только только традиционным религиям России:

православию

исламу.

Секты, наоборот, могут подстегнуть подростка совершить суицид.

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