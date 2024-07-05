Органический сад: можно ли обойтись без химии. Выявляем вредные советы и даём полезные

Агроном Яна Дроздова рассказала о химических препаратах для защиты растений

Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Большинство людей полагают, что химия в садоводстве — это неэкологично и вредно. Как создать идеальный естественный сад? Агроном Яна Дроздова, которая профессионально занимается защитой растений, делится своими рецептами натурального выращивания сада в интервью Pravda.Ru.

— Вы занимаетесь защитой растений. Многие считают, что химию надо исключить и пользоваться только народными средствами. Например, йодом с молоком. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Если подходить к вопросу химии глобально, то химические средства лучше использовать поменьше. Но только до тех пор, пока не наступила серьёзная проблема: болезнь или вредитель. И тогда с этим что-то уже нужно делать.

Есть такое понятие, как интегрированная защита растения, которая включает целый комплекс. Это и агротехника, и биологические препараты, и севооборот, и технологии, позволяющие выращивать практически без химии.

Например, профессиональное выращивание подразумевает от 30 обработок. В некоторых хозяйствах около 70. Садовод столько не сделает.

Садовые химические препараты

— Какие у нас есть препараты?

— Препараты подразделяются на:

фунгициды , защищающие от болезней,

, защищающие от болезней, инсектициды , защищающие от вредителей,

, защищающие от вредителей, гербициды, защищающие от сорных трав.

Существуют препараты системные и контактные.

Системные препараты попадают либо в почву, либо в растение и, передвигаясь по их сосудистой системе, уже непосредственно там начинают действовать. Если насекомое начнёт поедать растение с уже отравленным соком, оно погибнет.

Контактные препараты работают на поверхности, при контакте, защищая только те части растения, на которые они наносятся.

Фунгициды

— Существуют препараты, разрешённые для любителей, и препараты, предназначенные для профессионалов. Самый известный, по-моему, фундазол, относящийся к классу препаратов фунгициды, он запрещён у любителей, но профессионалы им пользуются.

— Это очень серьёзный препарат, второй класс опасности. Самый безопасный — это четвёртый класс опасности. Допустим, фитоверм, вермектин, аверсектин, целая группа подобных препаратов. Я всегда задавалась вопросом, почему эти препараты относят к четвёртому, считающемуся достаточно безопасным, классу опасности: это тот же яд, воздействующий на нейромедиаторы, просто полученный естественным путём. Но он считается биологическим препаратом.

— То есть если мы из ромашки выделим то самое вещество, от которого как раз и пошли большинство пиретроидов, то оно будет менее ядовито?

— Использовать ромашку, табак, другие биологические препараты хорошо в тех случаях, когда численность вредителя контролируема. Нужно всегда мониторить порог вредоносности. Когда он превышен, то никакая ромашка не поможет. На начальных этапах очень даже может помочь тот же табак или зелёное мыло. Но если вы будете обрабатывать целый питомник растений даже в профилактических целях только этими средствами, ничего хорошего из этого не получится.

Гербициды

Гербициды обладают избирательным действием. Есть те, которыми можно обрабатывать газонную травку. И для газона это будет даже лёгким стимулятором роста. Например, препарат линтур. Он стимулирует рост растений и убирает злостные сорняки, используя его, можно получить очень качественный красивый газон. Но нужно учитывать, что линтур двухкомпонентный, один из компонентов обладает системным действием.

Когда я консультирую, то обязательно говорю: когда плоды уже созрели, их лучше не обрабатывать этими препаратами. Например, препаратами, содержащими имидаклоприд. Это вещество системного действия и попадает даже в плоды, хотя у них и есть защита, которая не даёт эти веществам проходить.

Но хочу сразу всех успокоить. То, что мы покупаем, что выращивается профессионально, обрабатывается значительно больше, любитель так не сможет, как бы ни старался.

— Обрабатывать надо практически каждый день.

— Каждые два-три дня. И шкурку у тех же яблок не забывать снимать. Поэтому лучше выращивать самим: даже если вы что-то не так сделаете, всё равно вреда будет намного меньше, чем от покупных овощей и фруктов. Даже магазинную клубнику, чтобы она не сгнила, обрабатывают средствами.

— Народ после ваших слов, наверное, просто перестанет есть покупные фрукты и овощи.

— Нет, зачем? Надо своё выращивать.

Инсектициды и акарициды

— Давайте поговорим про инсектициды, препараты против насекомых. Кто у нас есть? Клещи.

— Многие до сих пор думают, что клещи — это насекомые, и пытаются защититься от них, обрабатывая растения препаратами от насекомых. Клещи относятся к паукообразным. На них действует совсем другая группа препаратов — акарициды. И практически все акарициды относятся ко второму классу опасности. Из безобидных препаратов, действующих на клеща, можно назвать фитоверм. А ещё существует такое понятие, как резистентность. Скажем, мы нашли пять клещей. Впереди две недели 30-градусной жары, мы прогнозируем, что будет всплеск клещей. Естественно, нужна профилактика. Можно обрабатывать зелёным мылом, которое все очень любят.

— Я, честно говоря, не доверяю зелёному мылу. Что это? Это прилипатель классический.

— Да, это ПАВ — поверхностно-активное вещество, которое выступает в качестве прилипателя, и поэтому им очень хорошо пользоваться, когда нам нужен контактный препарат. Он крепится к листочку и может работать долго, пока его не смоет дождём. Например, при небольшом объёме заражения тлёй хорошо обработать растения зелёным мылом, а потом просто взять тряпочку и смыть. Но, конечно, в большом саду такой способ не очень эффективен.

Хорошо проводить ранние обработки, когда снег только сходит, и нет ещё завязи, не сформирована ягода. Ранней весной при среднесуточной температуре выше 10 градусов можно применять и системные препараты.

— А почему выше 10 градусов?

— Тогда уже начинается процесс вегетации. Важно не пропустить этот момент.

— Например, если у вас грушевый галл и клещ, то обрабатывать любыми акарицидами во время вегетации бесполезно, потому что клещ уже внутри листовой пластины. А вот когда он выходит из почек и внедряется в лист, тогда нужна обработка. То есть если вы действуете в нужную фенофазу, когда вредитель уязвим, тогда вы побеждаете. А если вы от фонаря действуете, то вредители побеждают вас. Значит, мы должны изучить фенофазу. Раньше на станциях защиты растений просчитывали дни, когда надо начинать обработки. Сейчас нам блогеры пытаются подсказывать.

Энтомофаги

— А как вы относитесь к энтомофагам?

— К природным энтомофагам я отношусь большой осторожностью: там могут быть вирусы, бактерии. И это очень долгий путь: это же целая экосистема. Если они сильно размножатся, то начнут поедать то, что не доели вредители. Словом, существует очень много рисков. Например, возьмём хозяйства, которые выращивают томаты, огурцы. Они борются, к примеру, с трипсом — очень злостным маленьким насекомым с колюче-сосущим ротовым аппаратом. Оно прокалывает растение и высасывает весь сок. Зачастую используются полезные клещи, которые едят трипсов. Но тут надо знать, в какой сезон они активны: зимой эти клещи вяленькие, хотя, конечно, какая-то борьбы всё равно происходит.

Аттрактанты

— Существуют ещё препараты, которые сбивают насекомое с толку.

— Группа аттрактантов. Это феромонные ловушки, средство скорее для учёта: особи садятся на ловушку, и мы их считаем, делаем мониторинг. Очень часто для этого используются дрожжи, человеческие препараты, шампунь для собак, потому что там содержится пиретроид. Если этот шампунь смешать с зелёным мылом, эффективность будет в разы больше. Но лучше, экологичнее купить отдельно пиретроид, отдельно зелёное мыло и всё смешать.

Когда люди начинают приобретать человеческие и ветеринарные препараты, чтобы использовать их действующее вещество — это уже опасная история. Может произойти мутация, и получится очень устойчивая к этим препаратам бактерия.

Много можно найти таких советов: купите в аптеке за три копейки, полейте, и у растений не будет никаких болезней. Но в реальности человек может потом заболеть чем-нибудь нехорошим.

Регламент применения препаратов

— У каждого препарата есть регламенты применения. Что это такое?

— Это период ожидания: сколько должно пройти времени с момента применения препарата до момента, когда обработанный продукт можно употреблять в пищу. На маркировке указаны дозировки, способ использования, срок годности. То есть тройную дозировку употреблять не надо. Придерживайтесь рекомендаций, особенно если речь идёт о гербицидах, например, торнадо из группы глифосатов. Всегда читайте на упаковке концентрацию.

— Написать можно всё. А вдруг вас обманывают? Существуют списки этих препаратов?

— Институт фитопатологии каждый год выпускает справочник. Существует и электронная версия. Мне, правда, не всегда удобно с ним работать, потому что там указаны коммерческие названия, а не действующее вещество.

Вредные советы и бабушкины средства

— В интернете можно найти огромное количество советов. И далеко не все из них полезны. Вот откуда взялся совет всюду добавлять йод, бор, янтарную кислоту?

— Йод кто-то использует для того, чтобы теплицы чистить. Не самое лучшее средство, потому что он оставляет следы. Есть намного более эффективные средства.

— Сейчас уже и аспирином рекомендуют поливать растения от всех болезней.

— Могу сказать, что неплохое средство — нашатырный спирт.

— Это же аммиак, достаточно ядовитое вещество. Я сравнивал его с карбамидом: он нелетучий, разлагается на аммиак же и углерод. А нашатырный спирт, во-первых, весь улетит, во-вторых, и вы им надышитесь. Поэтому не всё так просто.

Резистентность к болезням и вредителям

— Есть такое направление в селекции, когда выводятся сорта, устойчивые к тем или иным болезням и даже вредителям.

— Есть такое. Например, когда у меня просят белый налив, я объясняю, что есть лучшие сорта. Например, триплоидные сорта, содержащие тройной набор хромосом. Кроме того, у них регулярное равномерное плодоношение. Их важное преимущество — устойчивость к болезням.