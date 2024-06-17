Груши для садовода по доходности на первом месте. Всё о сортах и уходе

Селекционер Андрей Седов: груша — самая интересная порода для садоводства

12:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Представители различных сортов груш сильно отличаются друг от друга. Они по-разному себя чувствуют и даже в отношения вступают по-разному. Говорят, что груша капризна, жёстка, из неё только варенье варить. Селекционер и агроном Андрей Седов с этим категорически не согласен. В интервью Pravda.Ru он объясняет, почему груша — самая интересная порода для садоводства.

Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Поговорим про груши. Что это за культура?

— Груша — интересная культура. В наших широтах она на 99,9% размножается через прививку, то есть мы должны на что-то её привить. Как правило, это сеянцы груши лесной, реже используется уссурийская груша, потому что там частично может быть несовместимость. Иногда в качестве подвоя используется айва обыкновенная.

Так вот, представители разных сортов груш сильно отличаются друг от друга: они по-разному зимуют, по-разному чувствуют себя, по-разному болеют, имеют разные размеры… Даже в отношения вступают по-разному. Соответственно, и результаты у садоводов тоже могут быть от нулевых до очень и очень интересных.

— У меня был замечательный дядя, у которого росла огромная груша. Он мне всегда говорил, что груша слишком долго не вступает в плодоношение, она невкусная, жёсткая, из неё можно только варенье делать или сушить на компот, а так, большинство груш ни на что не годны.

— Это стереотип, который за последние десятилетия полностью сломался. Владимир Иванович Сусов, руководитель Мичуринского сада, считал грушу по степени доходности наиболее интересной породой для садоводства. Он был замечательный человек, оставил после себя много трудов, это был человек-практик, который всё пропускал через свои руки и через свою голову.

— Он ходил в телогрейке, в кирзовых сапогах, у него было красное, как медная сковородка, лицо и хриплый голос. И когда приезжали корреспонденты, они спрашивали: "Эй, мужик, где здесь профессор Сусов?" — "Я — профессор". "Как, вы — профессор?" — "А кто? Моя кафедра здесь, а не где-то там в аудиториях". То есть его кафедра была сад.

— Да. Грушу он ставил на первое место. Безусловно, груша по некоторым позициям проигрывает нашей основной культуре. У неё мало так называемых лёжких, зимних сортов, чтобы так вот в мае достать прошлогоднюю грушу и съесть. Мой учитель Сергей Петрович Потапов говорил:

"Хорошую грушу, как и хороший персик, надо есть с поклоном".

Чтобы сок не тёк на одежду...

— У меня, кстати, крупноплодная Сусова растёт в саду на прививке. И я когда срываю, пробую её, вспоминаю Владимира Ивановича. Это он мне дал черенок: "Попробуй, хорошая груша". Действительно хорошая оказалась, замечательная. Вот, кстати, ещё один стереотип, что хорошие, вкусные груши растут только на юге, а у нас обязательно зимой они подмерзнут. Я помню зиму 1978-1979 года, я тогда ещё в десятом классе учился, и нас отправили в Ленинград с экскурсией. Так вот, в Ленинграде было на Новый год минус 42, а в Московской области — минус 41-40. Итак, груша...

— Да. Минус 41-42, но это температура, которую фиксирует метеостанция. Тот же Сусов всегда говорит: "А кто мерил на высоте уровня снега?" То есть тяжёлый воздух опускается вниз, и в зоне, как раз самой опасной для деревьев — это основание скелетных ветвей, штамб, может быть на 4-5 градусов холоднее. То есть вполне возможно, что было и 45, и 46. С одной стороны, это, конечно, беда для садовода, с другой стороны — это и большой объём информации для анализа, для размышления.

— То есть практически помёрзли все старые сорта: лесные красавицы, дули, бергамоты, бере боск, сорта груш, созданные на основе груш Лукашова. Давайте немного про этот сорт расскажем. Кто такой Лукашов, где он жил?

— Вы, наверное, лучше меня про него знаете.

— Он похоронен даже не на кладбище, а в опытном саду города Хабаровска, где он работал. Это замечательный селекционер, он работал прежде всего с грушей, вывел огромное количество сортов — Оля, Тёма, Поля, Лида. Все эти сорта он назвал в честь своих детей и племянниц. Эти сорта выдерживали до 50 градусов мороза, для Сибири, Дальнего Востока они идеальны. Может быть, не такие вкусные, как южные, но идеальные для суровых условий. Чему они послужили?

— Их использовали в селекции, в отдалённой гибридизации, например, уссурийскую грушу, которая обладает удивительной морозостойкостью — выдерживает до минус 50. А дальше в Тимирязевской академии уже Сергей Тимофеевич Чижов использовал их как исходный материал для селекции. Позже из его гибридного фонда были выделены сорта, которые как раз и составляют сейчас основу ассортимента в нашем среднем садоводстве.

— Насколько я помню, Чижов работал в Тимирязевской академии, был заведующим кафедрой овощеводства и занимался грушей, это была его тайная любовь. И ему говорили на кафедре: "Хватит грушей заниматься, вернись к родимым овощам!" Но именно груша оказалась для него тем, что у него вышло лучше всего.

— Да, его сейчас помнят именно как родоначальника новых сортов груш, а не овощей. Он оставил хорошую память о себе. А его последователи, тот же Сергей Петрович Потапов, уже дорабатывали. И Владимир Иванович Сусов из того же гибридного фонда выделял новые достойные сорта, которые находятся и в государственном реестре селекционных достижений, и в садах наших садоводов-любителей.

— Почему груша Чижова стала сейчас самой популярной?

— В 1978–1979 годах подмёрзла антоновка, коричневая полосатая, а Лада и другие сорта Чижова благополучно перенесли зиму. Эта группа сортов уникальна. С одной стороны, у них хорошая экологическая пластичность и зимостойкость, с другой — сами компоненты зимостойкости.

Первый компонент — это способность входить в стадию закаливания. Это когда растения должны войти в период зимнего покоя.

Второй компонент — способность переносить низкие температуры, то есть растение уже закалилось, но у него существует какой-то определённый порог низких температур, у каждого сорта свой.

Третий компонент — способность входить вновь в состояние зимостойкости после оттепелей.

Вот наступила зимой оттепель. Нам часто говорят коллеги из Сибири и с Урала: "Вы никакие садоводы, потому что не умеете выращивать абрикосы. Вот мы собираем абрикосы вёдрами, а вы — раз в четыре года".

— А потому что абрикосы просыпаются при оттепели...

— Да. Вот это как раз третий компонент зимостойкости.

Четвертый компонент — это способность сохранять какое-то определённое время эту зимостойкость, не выходить из периода покоя. Весна наступает, значит, с южной стороны дерева пригрело солнышко, камбий начал активно работать, днём нагрелся до 20 градусов, клеточки камбия обеспечивают рост, толщину и транспорт всех пластических веществ. Значит, камбий заработал. Ночью минус 15. Перепад температур может быть в 30-40 градусов. И пошли морозобоины, ожоги.

И пятый компонент — это уже способность противостоять ранневесенним, возвратным заморозкам.

Кстати, тот же Сусов отмечал: "Я-то считал раньше, что любой цветок, неважно какой и какого сорта, минус 1 — и наступает ему благополучно летальный исход. Оказывается, нет". Оказывается, нет, представляете? Недавно прочитал, что некоторые сорта у той же Лады выдерживают до минус 2-4 градусов

— Вы имеете в виду цветы, пестики?

— Да. Для меня это тоже было откровением. Я подошёл к грушам, посмотрел (я живу в Пушкине), и вы знаете, завязи есть, они завязали, а во время цветения был как раз минус 3.

— Давайте назовём сорта, которые вывел Чижов. Вы уже говорили о самом популярном сорте Лада.

— Лада кафедральная. Если брать по сортам созревания, мы уже не будем делить, потому что Чижов провёл гибридизацию, выделил семена, получил сеянцы, и дальше эти сеянцы доводили Сергей Петрович Потапов и Владимир Иванович Сусов. Наследие Тимирязевской академии — это сорта груши, у которых в крови есть сорт уссурийской груши. Она разбавленная, но тем не менее эти уссурийские гены позволяют обеспечить высокую зимостойкость.

— Но у чижовской груши есть один большой недостаток. Её бывает много. У меня большое дерево и большой урожай. Всё не соберёшь, это лазить надо, каждую грушку собирать. Период потребления летнего сорта — три недели. Потом она мягчает. Когда её трясешь, она бьётся. В общем, проблемы есть.

— Для груши существует такой, как это сейчас принято говорить, лайфхак. Что надо сделать с плодами груши? Не надо ждать, когда она уже будет мягкая и сочная. Груша же не одновременно созревает, сначала созревает 15-20%, есть ещё каменистые клетки, она ещё похрустывает, когда её надкусываешь. В этот период вы приходите, собираете всё, помещаете в холодильник и оставляете там.

При низких положительных температурах груша доходит, дозревает, исчезают каменистые клетки, появляется сок.

Для меня, например, груша обязательно должна быть с лёгкой кислинкой. Тем самым вы растягиваете период потребления свежих плодов. Если в этом году вовремя не съели, положите в обычный полиэтиленовый пакетик, желательно тонкий, чтобы газообмен был, в отделение для овощей, и можете хранить 2-3 месяца. Когда в декабре я угощал всех чижовской грушей, никто не мог поверить.

— Какие ещё летние сорта груши популярны в России?

— Ещё есть сорта селекции Бирюлёва, например, сорт детская, он очень ранний, очень сладкий, очень вкусный. Почему детская? Она небольших размеров. Замечательный сорт. Потом скороспелка из Мичуринска. Она небольшая, у неё хорошие вкусовые качества и достаточно высокая зимостойкость и урожайность. Я бы, пожалуй, остановился на этих сортах.

— 80% ассортимента груш у нас составляют летние или раннеосенние сорта.

— Да, ещё августовская роса. Как я мог забыть про этот сорт! Самая красивая, пожалуй. По оценкам специалистов, это один из наиболее вкусных сортов. У неё есть ещё одно важное качество — она очень скороплодная. Буквально на третий-четвёртый год после посадки она начинает плодоносить и плодоносит практически каждый год. А после прививки — на второй год.

— Вы прививаете в крону.

— Да. В крону привили, на второй год. Я часто наблюдал у неё боковой тип плодоношения, когда на однолетнем побеге боковые почки уже формируются как цветковые.

— Давайте перейдём к осенним сортам. Про летние мы немного поговорили...

— Велеса. Это груши с маслянистой мякотью. В них полностью отсутствуют так называемые каменистые клетки. Эти груши как раз надо есть с поклоном.

— А какие ещё есть? Хрумкие?

— Да. С хрустящий мякотью. И вот когда вы начинаете разжёвывать мякоть, вы чувствуете каменистые клетки, и это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд.

— Кто-то любит такие. Давайте вспомним другие осенние сорта. Например, осенняя Яковлева.

— Замечательный сорт. Из тимирязевской селекции можно назвать москвичку. Уже ближе к позднеосенним — память Жигалова, старый сорт. Потом отрадненская, из той же серии.

— А самый, пожалуй, знаменитый сорт — казахстанская талгарская красавица.

— Да. К сожалению, вот в нашем питомнике пока его нет, мы как-то мимо него прошли. И, если честно, я жалею. Из бирюлёвских сортов ещё есть сорт видная.

— Его и назвали так, потому что груша очень красивая, с румянцем.

— Румянец, крупный размер, бугристая, немножечко неровная поверхность. У неё есть небольшой минус — отсутствие стабильности вкуса, каждый год он может быть другим. Ко мне иногда подходят наши специалисты и говорят: "Что ты видную ругал? Посмотри, какая замечательная, она же вот просто полежала у меня и тает". Я попробовал — действительно тает, прекрасный гармоничный вкус. В какой-то год ей чего-то не хватает. На мой взгляд, она по вкусу грубоватая.

— Осенние сорта — когда их ждать и сколько они пролежат?

— Если мы говорим про нашу зону, где-то в сентябре мы начинаем снимать, и полежат они месяца полтора.

— До Нового года не долежат.

— Память Жигалова, возможно, долежит.

— А зимних сортов мало.

— Очень мало. Безусловно, первое, что приходит на ум, — белорусская поздняя. Она не очень красивая, маленькая такая, у неё есть оржавленность. Но она очень вкусная!

— Это хрустящая, ароматная, вкусная груша, у неё сладкий брызжущий сок. То есть её внешний вид не соответствует её замечательному вкусу.

— Я ещё хотел вспомнить просто Марию. Люди за ней гоняются. Просто Мария у нас как раз есть. Я бы сказал, что это всё-таки осенний сорт. У него красивые плоды, они без особой окраски, крупные, чисто грушевидной формы, и вкус у них действительно хороший. Немножечко не хватает кислинки, на мой взгляд. Но когда полежат, каменистые клеточки уходят и вкус замечательный. Они с велеса, вашим любимым сортом, примерно на одной планке.

Давайте договорим о белорусской поздней. Какие у неё положительные качества? Груша по определению считается крупным растением. Белорусская поздняя — сдержанного габитуса роста. У неё центральный проводник как-то очень часто теряется, крона дерева округлой формы, плоды удобно собирать.

— Белорусские сорта вообще очень интересные. Когда будем говорить про алычу гибридную, тоже вспомним парочку белорусских сортов.

— Да, безусловно. Есть ещё такой сорт, получен из Орловского института, условно он называется зимняя десертная. Действительно зимние десертные плоды спокойно лежат до февраля. Возможно, это какой-то известный сорт, возможно, нет. Но вот взяли в размножение на свой страх и риск, поскольку в госреестре такого сорта пока нет.

— А Гера, Ника… Они очень красивые. Тоже у меня на прививках росли. Да, они не всегда нормально зиму переносят, но из-за того, что они такие красивые, я не могу с ними расстаться.

— Есть ещё один интересный сорт, правда его тоже нет в питомнике, но он появляется у садоводов — козельская поздняя. В зимнее время мы проводим дегустации. И вот козельская поздняя — сорт народной селекции, который ведёт свою историю ещё с дореволюционных времён, говорят, что она чуть ли не ко дворам Императорских Величеств поставлялась. Действительно, очень достойный сорт. В феврале он уже маслянистый.

— Давайте быстренько пробежимся по прививкам и высоте груш. Для начала хотелось бы задать вопрос, который часто задают... А бывает колоновидная груша, о которой пишет большинство интернет-питомников?

— А также колоновидная слива, алыча, черешня, вишня. Мой однокурсник, селекционер, друг, владелец питомника Михаил Витальевич Качалкин занимается этим вопросом, если не соврать, больше 27 лет. Занимается он не один, а в тандеме со специалистом, доктором наук из Орла Евгением Алексеевичем Долматовым, Александр Иванович Сычёв иногда подключается с более южных регионов. Так вот, у него сейчас появились отборы груши, но даже он сам не называет их колоновидными. Он называет их компактами. Эти первые компакты он уже потихонечку начинает размножать, но они ещё даже не имеют названий, у них селекционные номера, и за ними надо наблюдать, смотреть, проверять их и на качество плодов, и на стабильность плодоношения, и на зимостойкость, и на все другие параметры. Потому что только от того, что у тебя растёт дерево, похожее формой на колонну, и это дерево называется грушей, радости мало. Садоводу нужны результаты, собственно груши.

— То есть главный специалист — это Качалкин. А Качалкин говорит, что колоновидных груш не бывает.

— Скажем так: он называет их компактами.

— А то, что продается, — это, как правило, фотошопные картинки.

— Да. Причём как-то он на одной из наших конференций с целью разоблачения вот этого дела повесил грушки и говорит: "А сейчас мы будем делать колоновидную грушу". То есть он принёс, грубо говоря, саженец, проволочку, в кадре всё это подвесил — и вот, пожалуйста, создана колоновидная груша.

— Понятно. Такие груши покупать нельзя. Скажите, груши бывают и высокорослые немножечко пониже. Но всё равно это не карлики, они просто различаются по силе роста, правильно?

— Да, безусловно.

— Теперь вопрос: на каких подвоях?

— Это либо лесная груша, либо сеянцы культурных сортов. Сорт проявляет полностью свою силу роста на этом подвое. Если это сдержанного типа роста сорт, например, белорусская поздняя, она будет до трёх метров.

— А полукарликовые, карликовые подвои — это что?

— Айва ВА-29. Не японская айва, потому что японская айва — это хеномелес. А обыкновенная — это цидония. Причём есть формы, которые, как, например, ВА-29, размножаются отводками, так же как клоновые подвои яблони, то есть вегетативно. На айве, безусловно, получаются деревья более компактные, более сдержанного роста. Думаю, до 2,5-3 метров.

— А отторжение?

— Отторжения нет. Большинство сортов с ВА-29 совместимы хорошо.

— То есть эта айва была выведена исключительно как подвой для карликовых груш?

— Да, безусловно.

— Я пробовал прививать, и у меня росли грушевые кустики на черноплодной рябине, но там столько много хитростей и противопоказаний, так много несовместимости. Можно экспериментировать, но сложно планировать.

— Знаете, лет тридцать назад мне пришла в голову очень интересная мысль, и я её реализовал... Как сделать слаборослые деревья? Известно, что прямые комбинации по прививкам могут удаваться, обратные могут не удаваться. Допустим, айва, про которую мы сейчас говорили, привитая на боярышник, очень хорошо совместима. Можно и на иргу. Но на боярышник лучше, потому что боярышник никогда не даёт корневую поросль.

Я реализовал следующую комбинацию: у меня получился трёхэтажный саженец, внизу корни боярышника — это был боярышник обыкновенный, но думаю, что можно использовать и однопестичный и любые другие виды боярышника. Дальше интеркалярная вставочка айвы, для того чтобы преодолеть барьер несовместимости между грушей и боярышником, и собственно груша.

Наш питомник даже одно время выпускал такие саженцы, хотя они достаточно дорогие в производстве. Но самое главное — результат. Эти деревья — Лада и чижовская, два сорта, они хорошо совместимы, растут у меня уже 25-27 лет, каждый год плодоносят, никаких признаков несовместимости нет, и поросли ни разу я на них не видел.

— Груша сложнее обрезается, чем яблоня, или легче?

— Я думаю, у них примерно одинаковый принцип обрезки.

— Можно сформировать высокорослую грушу в полукарликовой форме?

— Удержать сложно, потому что энергия роста большая, особенно на подвоях сильнорослых, на сеянцах груши. Это достаточно сложно, на мой взгляд. Но в принципе, если это на айве, то можно сформировать и получить какие-то искусственные формировки: это и шпиндельбуш, и плоскостная формировка. Но опять-таки должен быть подвой такой, как айва.

— Когда человек покупает в питомнике, кроме названия сорта должно быть сказано, на чём она, собственно говоря, привита?

— В уважающем себя питомнике должно быть написано.

Это через слеш пишется: название сорта, косая чёрточка, и дальше… Но поскольку в основном сейчас все груши выпускаются привитые на сеянцах груши лесной либо культурных сортов, иногда некоторые питомники не пишут, потому что подразумевается, что это на сеянцах груши.

— А почему не на айве? Неудобно?

— Дефицит подвоя. Вы знаете, с подвоями достаточно сложно — их надо размножать.

— Может быть, наступят времена, когда у нас будут полукарликовые груши, мы ведь дождались тех времён, когда груши стали вкусными, сладкими, когда они переносят практически любые морозы, плодоносят каждый год.

— Да, плодоносят регулярнее, урожай стал выше.

— Этот урожай меньше поражается вредителями и болезнями, особенно плодожоркой. То есть товарные груши можно даже реализовывать.

— Можно. Сусов, ставя груши на первое место по доходности, имел в виду, что стоимость плодов груши всегда выше, чем в аналогичный период стоимость яблони.

И давайте скажем несколько слов про болезни. Мы победили паршу. В последнее время у нас бушует ржавчина, существует система обработок. Хочу сразу пожелать садоводам — не надо впадать в панику. Я часто читаю в интернете: "Я консультант по болезням, ржавчина — это болезнь, которая имеет промежуточного хозяина — можжевельник, и мне пришлось выбирать между можжевельником и грушей. Я спросил у хозяев: "Что вам дороже — можжевельник или груша?" Они сказали: "Можжевельник". И я вырубил грушу". Это настолько дилетантский подход, что просто слов нет. А побороться не пробовали?

— Профилактика?..

— Совершенно верно. Искореняющее опрыскивание. И дальше мае, когда ещё нет даже пятнышек, работайте какими-то системниками. Например, системным фунгицидом типа "Форуса". Замечательно работает "Фалькон". После двух обработок с интервалом в две-три недели у вас будут чистые листья и, соответственно, хороший урожай.

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