Во саду ли в огороде выросла малина. Всё о лучших сортах

Агроном Николай Зайцев о малине и не только... Полезные советы

4:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

"Жизнь, как малина", — гласит русская поговорка. Так ли это? Действительно ли малина — самая любимая и сладкая ягода? Какие сорта посадить в своём саду? Навоз или минеральные удобрения — чем подкормить растения? Кто такой хороший садовод — трудоголик или интеллектуал? Обо всём этом Pravda.Ru рассказал агроном-плодоовощевод Николай Зайцев.

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— Раньше вы работали в Ботаническом саду. Следили за плодовым садом, а это почти как Ленинская премия в своё время — следить за плодовым садом в главном Ботаническом саду имени Цицина. Это почётно.

— Да, мне довелось там поработать. Я там работал агрономом. Я всю жизнь работаю агрономом, с 1998 года, как закончил институт.

Борьба за урожай в заморозки

— Давайте тогда как любитель с агрономом поговорим. Сначала о самом главном. Весной у нас были заморозки. Мне периодически звонят журналисты: "Гидрометцентр обещал заморозки. Всё пропало, всё помёрзнет, листочков не будет, урожая не будет"...

— Конечно, это не так. Например, всходы малины ремантантной повредились процентов, может быть, на тридцать. Никакой катастрофы, как в прошлом году, не было. Вот в прошлом году все ростки малины действительно были заморожены полностью, она восстанавливалась обратно из корней.

— Вы про малину говорите, потому что я знаю, что малина у вас сейчас на первом месте.

— Малина на первом месте, потому что малина — это мой основной заработок. Чем больше выращу, тем больше получу.

— Про малину мы ещё поговорим чуть позже. А сейчас давайте перенесёмся в плодовый сад. Итак, по поводу заморозков. Часто ли они бывают в России?

— Заморозки бывают каждый год, каждую весну. Их может не быть один раз в десять лет. Но это скорее редкое явление. При этом урожай при заморозках есть.

— Как мы можем противостоять заморозкам? И какие заморозки опасны, а какие нет?

— Для плодовых деревьев, если мы говорим о них, опасны только те заморозки, которые в воздухе. Если заморозок на почве — ничего страшного, только цветы выше вырастут.

— А чем отличаются заморозки на почве и в воздухе?

— При заморозках почвы, как понятно из названия, замерзает только поверхность почвы. Воздух всё равно сохраняет некую положительную температуру либо ноль. А если есть ветерок — это ещё лучше. Ветер перемешивает воздух, и заморозка почти наверняка не будет.

— Самый нехороший заморозок — это когда безветренная тихая погода и звёзды.

— Вы правы. Именно наверх, к звёздам, улетает всё наше тепло. Нет одеяльца из облаков, и всё тепло улетает в космос. Есть даже такой способ прогноза заморозков, он всегда делается с поправкой на облачность. Способ достаточно точный, называется "способ Михалевского". В уравнении учитывается несколько параметров, делается поправка на облачность и очень точно прогнозируется заморозок.

— В какое время обычно приходит заморозок?

— Самый сильный мороз всегда с первым лучом солнца. Это раннее-раннее утро, часа четыре.

— То есть в это время надо не спать…

— В это время надо дымить. В промышленном саду это один из возможных способов защиты от заморозков. В любительском саду можно ещё и опрыскать водой. Грубо говоря, поливать.

— Дымление — что это такое?

— У нас заранее разложены кучи сухой листвы и соломы. Желательно, чтобы они были не абсолютно сухие. Нельзя вытащить эту кучу из сарая, сегодня положить и сегодня дымить. Надо, чтобы она полежала, была хотя бы немножко влажная. Это делается для того, чтобы она сразу не сгорела. Наша задача — укрыть сад таким одеялом из дыма. Он не будет давать уходить теплу.

— То есть греет не сам дым, он просто создаёт одеяло?

— Конечно. Дым сохраняет тепло. Никаким костром вы ничего не согреете. Это как во Франции показывают — на тысячах гектар они жгут какие-то бочки. Ну, может быть, французам это и помогает, но у меня есть большие сомнения в этом способе.

— И с какой стороны нам располагать эти кучи листвы?

— Откуда дует ветер. Но дело в том, что не известно, с какой стороны он будет дуть и будет дуть ли вообще. Надо заранее достаточно равномерно разложить эти влажные кучи по всему саду.

— На дачном участке, наверное, стоит быть осторожнее с этим способом, потому что пожарный инспектор может вдруг наведаться или соседи будут недовольны. Поэтому надо сначала договориться, а потом дымить.

— Я помню, в советское время в садовых магазинах продавали специальные шашки! Поджигаешь её, а там такой дым. Но, насколько я помню, она недолго работала. Это не самый оптимальный способ, кучи листвы, старого хлама надёжнее.

— Переходим к водичке. Для чего мы опрыскиваем сад?

— Водичкой мы тоже можем спасти цветы. Когда вода замерзает, она выделяет некоторое количество тепла. И вот этого количества тепла хватает, чтобы сохранить хотя бы небольшой плюс или ноль в пестиках цветов. Самая нежная часть цветка — это пестик.

— А нам нужно беречь пестик? А если вдруг мороз, можно определить, как будет выглядеть эта часть цветка?

— Он становится чёрным. Если пестик почернел — значит, из этого цветочка уже ничего не будет. Если не почернел — значит, ждём.

— При какой температуре чернеет пестик?

— Они очень нежные. Достаточно заморозка до минус одного градуса, и пестиков не станет.

— А, допустим, нераспустившийся бутон?

— Если есть бутон — там всё уже намного лучше. Бутон, говорю по собственному опыту, и минус четыре может вытерпеть. В бутоне не всё так дифференцировано, в нём нет этого нежного пестика снаружи. Завязь тоже хорошо адаптирована к заморозкам, выдерживает минус два-три градуса.

— То есть если яблоня цветёт не разом, а растягивает цветение…

— Да, есть такие сорта, которые растягивают. Но у яблони это не очень хорошо выражено. Это характерно для алычи — у неё большинство сортов. Алыча — это слива. У гибридной алычы и растопыренной сливы очень часто наблюдается такое растянутое цветение.

— Надо напомнить, что одна из главных причин районирования того или иного сорта — как раз уход от ранневесенних заморозков. То есть цветение должно быть либо до обычных ранневесенних заморозков в данной области, либо после. Так что разнообразие сортов поможет убежать от заморозков.

— Разнообразие и сортов, и пород. Допустим, абрикос в один год может попасть под заморозки, в другой может не попасть.

Что делать, если опоздали с весенней обрезкой деревьев

— Очень часто задают вопрос: надо ли обрезать яблони и плодовые деревья?

— Надо.

— Но большинство не умеет обрезать, боится, не хочет. Либо опаздывает. Что делать, если опоздали с весенней обрезкой?

— Абсолютно ничего страшного в этом нет. Мы бы с удовольствием обрезали плодовые вплоть до сентября, но не делаем этого по одной причине. Знаете, по какой? Не видно, мешают листья. Если вы опоздали с обрезкой, ничего страшного, можете спокойно обрезать. Всегда лучше обрезать, чем не обрезать.

Единственное — после середины июля, наверное, уже не стоит этого делать. Мы можем спровоцировать вторичный рост побегов, особенно у косточковых, и тогда они неизбежно подмерзнут, не успеют вызреть, то есть стать деревянными.

— А как обходиться, допустим, с ненужными травянистыми побегами? Например, после сильной обрезки образовалось много вертикальных побегов на яблоне.

— Я всегда рекомендую поступать так: не знаете, как делать, — выламывайте через один, и всё. Желательно пока они зелёные. А потом приедет специалист и сделает, как надо.

— Какой самый главный инструмент у начинающего садовода?

— На мой взгляд, секатор. Пила — это уже для профессионального, промышленного сада.

Когда нужна пила? Когда секатором вовремя не сделали "чик". Значит, приходится уже пилить. А надо было давно, два, три, четыре года назад, эту маленькую веточку отрезать, укоротить или направить в другую сторону.

— Вы имеете в виду острые развилки?

— Острые развилки никогда недопустимы. У каждой породы они растут немного по-разному. У груши — 45 градусов и меньше. А у яблони это 45 градусов. Примерно вот так.

— Почему острые развилки опасны?

— Между двумя побегами, растущими под острым углом, неизбежно образуется пробковый слой, там нет срастания. Если эту острую развилку (не важно, в каком возрасте) чуть-чуть пошевелить, то будет видно, что трещина между ветками начинает увеличиваться. И побег или ветка обязательно отломится, это вопрос времени.

— Чем позже это отломится — тем больше рана.

— И тем большая часть дерева отвалится. Иногда отламываются даже большие, толстые ветки. А всё потому, что когда-то в своё время вы не отрезали её секатором.

— Если вы с чего-то хотите начать — начните именно с острых развилок.

— Если всё делать регулярно, то и пила-то не понадобится.

Когда и чем удобрять плодовый сад

— Когда надо подкармливать плодовый сад?

— Плодовый сад начинаем подкармливать, когда у нас осталось два сантиметра снега. Это идеальный вариант. Но так обычно не бывает. Остался один сантиметр, и вот мы пошли и раскидали прямо по этому снежку аммиачную селитру. Мы знаем, что он завтра сойдёт, и раскидали аммиачную селитру.

Используется две формы азота — нитратный и аммонийный. И если нитратный усваивается сразу, аммонийному надо время, для того чтобы бактерии над ним немного поработали, перевели в нитратную усвояемую форму.

Потому что азот усваивается растениями почти исключительно в нитратной форме.

— Для чего вообще нам нужны азотные удобрения?

— В первую очередь, чтобы вызвать рост сначала корней, а потом и ботвы, как мы называем обычно надземные части всех растений.

— В каких примерно дозах мы вносим азотные удобрения?

— Около 50-70 граммов на квадратный метр. Идеальный вариант — сыпать по снежку или растворять в воде.

— Когда и чем следует в следующий раз подкармливать сад?

— Если мы говорим о любительском саде, следующую подкормку стоит делать комплексными удобрениями, они содержат азот, фосфор, калий и микроэлементы. Комплексные удобрения — самый дешёвый вариант.

— Некоторые садоводы предпочитают минеральным удобрениям органические. Что вы можете им посоветовать?

— Ну, что им посоветовать? Если в почве нет свободных элементов, нет азота, фосфора, калия, растению не из чего построить своё тело. Если в почве нет подвижных элементов питания, взять их растению неоткуда. И урожай будет либо маленький, либо его не будет.

— В интернете часто можно встретить такие советы: "Нарвите крапивы, дайте ей настояться в бочке и подкармливайте этим питательным раствором".

— Не буду спорить с тем, что это очень хороший питательный раствор. Если вылить литров 300 или 400 на метр, этот раствор, возможно, заменит удобрения. Таким раствором можно пользоваться, но это огромные количества получатся.

— Давайте перейдём к птичьему помёту или настою конского или коровьего навоза...

— В них содержится азот, всего один элемент питания, фосфора и калия там мало, да и количество азота высчитать трудно. Не известно, где и как этот навоз хранился. Это лотерея.

Как-то нам возили птичий помёт, он лет шесть-семь до этого лежал, я думаю, что азота там мало, а органического вещества много. Вещь, конечно, хорошая, но не панацея.

— Профессионалы стараются применять именно минеральные удобрения?

— От них никуда не уйти, в почве нет свободных элементов, взять их больше неоткуда.

— В том же интернете предлагают разводить сидераты. Но им же тоже нужны питательные элементы?

— Конечно, если они не горох, не люцерна, которые могут получать азот с помощью азотобактер из воздуха.

Как поливать сад

— Мы немножечко пробежались по подкормкам. А теперь поговорим про поливы сада? Как надо поливать сад, чтобы он всегда давал урожай?

— В первую очередь это зависит от конструкции саженца. Чем более карликовый подвой, тем больше нужно поливов и питания. Корневая система очень слабая. Что происходит в этом случае? Карликовый подвой сдерживает рост дерева, он немного "душит" надземную часть, а дерево, сорт привитой, думает: "У меня, наверное, проблемы, и если я сейчас не дам урожай, то я вообще останусь без потомства".

Чем более карликовый подвой, тем больше мы должны давать полива и подкормок.

У больших деревьев корневая система настолько мощная, что она сама себе всё добудет, можно не поливать, ничего не делать. Конечно, в периоды засухи всё немного по-другому. В 2010 году была засуха. И в Пензенской области я своими глазами видел, что огромные деревья на больших рослых подвоях засохли именно потому, что их в экстремальные периоды не полили.

— А я в 2010 году видел одного дедушку, у которого отключили воду, но у него единственного сад не засох, потому что дедушка оказался очень экономный и хитрый: он поливал в ямки и тут же заделывал скошенной травой, чтобы вода не испарялась.

— И дедушка не потерял сад, деревьям вполне хватило такого полива.

— Совершенно верно. И здесь мы приходим к тому, что если садовод соображает, если у него есть опыт, он всё переборет. Когда кто-то говорит: "У меня это не растёт, у меня то не растёт", — мне кажется, это всё отговорки.

— Абсолютно верно. Всё можно сделать. Этими отговорками ещё часто лень прикрывают.

О малине

— Давайте перейдём к ягодам. Вот, как у нас говорят: "Не жизнь, а малина". Почему-то на Руси именно малина была всегда какой-то мечтой. До сих пор единственное варенье, которое у меня есть, — это варенье из малины, причём я из жёлтой почему-то варю.

— Любопытно, что для малинового варенья вкус ягоды не важен. Она может быть кислой, какой угодно, в варенье она меняет вкус. Сейчас даже некоторые сорта специально под комбайновую уборку вывели.

Сергей Николаевич Евдокименко, чуть ли не единственный селекционер, который работает с малиной в России, вывел специальный ранний сорт, он называется "Салют" и предназначен для комбайновой уборки. Малину стрясают с кустов, и, естественно, она тут же должна быть переработана.

— Нам, садоводам-любителям, не нужен этот сорт, у нас нет малиноуборочных комбайнов. А какие вообще бывают сорта малины?

— Малина бывает традиционной, это та, которая у нас растёт в лесу. Она мелкая, но очень ароматная. Её, кстати, любят медведи.

Урожай малины мы получаем в начале июля. Малина цветёт у нас одной из самых последних.

А есть вторая группа сортов малины, называется ремонтантная. Она плодоносит на однолетних и двухлетних побегах и даёт два урожая.

— То есть обычно малина — это растение многолетнее, но с двухлетним циклом.

— Какая самая большая проблема летних малин? Вирусы. То есть ваша малина цветёт в одно время с соседской и, самое главное, с той малиной, которая цветёт в лесу. А так как большинство вирусов малины переносятся насекомыми с пыльцой, они прекрасно попадают и на вашу малину. И даже если у вас был здоровый посадочный материал, полученный из лаборатории, то он всё равно заразится этими вирусами.

А ремонтантная малина цветёт в другое время, чем лесная. Поэтому вирусы ей заполучить очень тяжело. И если у вас чистый, то есть безвирусный, посадочный материал, то заболеет она очень нескоро.

— А ещё она никогда не бывает червивой.

— Потому что черви, то есть личинки жуков, не приучились к тому, что малина так поздно созревает. Конечно, они привыкнут, но для этого должно пройти много времени.

— Я чувствую, что вот ремонтантная малина — ваш конёк, поэтому давайте поговорим про обычную малину. Если мы сейчас не расскажем про несколько самых вкусных, сладких, ароматных, замечательных сортов, нам этого не простят.

— Если мы говорим про обычную малину, эталоном вкуса является "Новость Кузьмина". Она, конечно, уже давным-давно не новость. Этот сорт был выведен в 1880-х годах.

— Я очень люблю сорт "Награда". Как вам?

— Я не знаком с этим сортом, не работал с ним, не могу сказать. Тут вам виднее.

— Какие ещё сорта обычной малины вы любите и рекомендуете?

— Даже вот затрудняюсь сказать. Жёлтые, как правило, всегда вкуснее, слаще.

— Почему?

— А неизвестно. На мой взгляд, эта кислость связана с краснотой. Чем меньше красноты, тем больше сладости.

— Какие ремонтантные сорта могут дать два урожая, или один весенний урожай, или один осенний?

— Ремонтантные сорта заточены под осенний урожай. Если мы начинаем пытаться получить два урожая, то получаем два небольших, и, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Почему? Потому что все болезни переходят спокойненько с тех ягод, которые мы получаем летом, на осенний урожай. Один раз мы плохо скосили поле, из-за этого было много летней малины, она начала плесневеть, и эта плесень разлетелась у нас по ремонтантной малине. Мы чуть ли не весь урожай потеряли. Если бы вовремя не спохватились, то потеряли бы весь.

— У меня растёт "Карамелька".

— Авторы этого сорта — Шиблевы и Евдокименко, это Брянский научно-исследовательский институт. Эта малина очень сладкая.

— Я как раз пытаюсь в этом году попробовать два урожая. Что вы мне посоветуете?

— Два урожая можно собрать только на идеальном питании, на идеальном освещении, то есть абсолютно всё должно быть идеально, тогда что-то получится. А ещё лучше выращивать в теплице, в защищённом грунте.

— Нет, теплица всё-таки для помидоров.

— "Карамелька" к осени мельчает, она требует очень высокой агротехники. И если сравнивать с другими ремонтантными сортами той же селекции, то урожай маловат.

— Расскажите, какими именно сортами?

— Я сейчас обслуживаю два хозяйства. В одном — три гектара малины, в другом — один. Мы используем такие сорта, как "Атлант", это очень урожайный сорт, но он немножко кисловат. "Атлант", "Поклон Казакову" — это два суперсорта.

Сейчас размножаем только "Поклон Казакову", потому что он, хоть и менее урожайный, но вкуснее. По вкусу это лучший сорт отечественной селекции.

Тот же Сергей Николаевич Евдокименко вывел "Комсомольскую правду". В этом году, по-моему, она была внесена в Госреестр. Такое красивое название. И сам Евдокименко говорит, что она вкусная.

— Тогда просьба будет ещё какой-то сорт назвать "Правда.Ру", тоже очень хорошее название.

— "Правда.Ру", да, хорошее название.

Так вот, достоинство ремонтантных сортов в том, что они не поражаются основными вредителями малины, но, к сожалению, поражаются болезнями. Наша беда — это серая гниль. Если пошёл дождь, то мы урожай начинаем терять. А дожди осенью бывают часто.

— Малину многие считают агрессором: при плохом уходе и недосмотре она начинает расползаться в разные стороны, лезет к соседу.

— Конечно, малина не такой агрессор, как борщевик Сосновского, в этом отношении их сравнивать нельзя. И разве малина какая-то очень уж агрессивная? Два раза скосил — вот её и нет.

— Так вот, насчёт агрессора... Ведь разные сорта малины имеют разную побегообразовательную способность, какие-то больше гонят побегов.

— Вы правы. У нас есть два сорта, "Атлант" и "Поклон Казакову". "Атлант" даёт обильную поросль, а "Поклон Казакову" мы только к себе расширяем и даже не можем ничего продать.

— То есть если вы опасаетесь поросли, то выбирайте сорта с низкой побегообразовательной способностью?

— Это тоже палка о двух концах. В этом случае малина медленнее разрастается, надо больше посадочного материала на единицу площади.

Но в целом вы правы, малина разрастётся. Самая большая неприятность, связанная с малиной, заключается вот в чём: у нас в поле малина растёт рядами, мы знаем в каком ряду какой сорт, а если посадить два сорта рядом, они начинают переплетаться, поросль всюду лезет, и в результате всё перемешалось, и что где растёт — не понятно.

— Что такое "крапивка" у малины?

— "Крапивка" — это молодые побеги, 10-15 сантиметров в длину. И вот с этой "крапивкой" очень интересная ситуация. Об этом мне рассказал Андрей Евгеньевич Седов. Я в своё время у него учился: он работал агрономом, я был студентом у него на практике, и с тех пор поддерживаем хорошие отношения. Андрей Евгеньевич говорит: "Зимой в теплице выкопанные корни малины раскладываешь, теплица, конечно, отапливаемая, это способ не для любителей, засыпаешь всё это слоем торфа, и у тебя начинает прорастать "крапивка". И что интересно, чем больше эту "крапивку" рвёшь, тем больше появляется новых "крапивок". Вот так можно очень быстро и хорошо размножить малину.

— А как вы обрабатываете почву под малиной?

— Мы в обоих хозяйствах держим под чёрным паром. Чёрный пар — это чёрная рыхлая земля без сорняков. У малины слабое место — корневая система, её практически нет. Поэтому она так требовательна к плодородию почвы.

Самое лучшее средство для увеличения урожаев малины — навоз. На него она отзывается очень хорошо. Конечно, и минеральные удобрения надо давать. Мы даём удобрение "Акварин", и по капельной трубе. Это самый идеальный способ питания малины.

Идеально совместно использовать навоз и минеральные удобрения.

И, конечно, малине обязателен полив. Без него не будет никакого у вас урожая. А ещё малина любит снег. Если в случае с ремонтантной малиной нам всё равно, сколько снега, главное, чтобы он чуть-чуть был, тогда она не вымерзнет, то у обыкновенной малины побеги все торчат над снегом, и чем больше снега, соответственно, тем меньше вероятность, что она подмерзнёт. Снег, как одеялом, её укрывает, и ей там прекрасно.

— Мы как-то упомянули сорт "Полька". Один мой знакомый утверждал, что "Полька" — это самый лучший сорт.

— Абсолютно точно, это самый вкусный, самый ароматный сорт, если человек не пробовал другой малины. Если туда, где продаётся "Полька", привезти "Поклон Казакову" — всё, "Польку" больше не будут брать. Это совершенно точно проверено.

— Малина в каталогах — крупная, здоровая, чуть ли не с палец.

— Как правило, крупность коррелирует с невкусностью, то есть чем крупнее, тем менее вкусно. Это можно объяснить так: когда ягода большая, то собственно малины в ней определённое количество, а остальное — вода. Растение накачивает туда воду для размера.

— У нас тут активно продают малиновые деревья. Что такое малиновое дерево?

— Малиновое дерево — это просто штамбовая малина, то есть это какая-то отобранная форма. В своё время, по-моему, в начале 1990-х, Иван Васильевич Казаков отобрал какие-то формы и присвоил им названия сортов, типа "Тарусы", "Штамбовое". Что это такое? Это просто растение с толстым стеблем, всё. С толстым неполегающим стеблем.

— Наверное, она вкусная?

— Нет, конечно. Вот эта штамбовость тоже связана как-то с отсутствием вкуса. Проще говоря, штамбовые сорта, как правило, невкусные. И это никакое не дерево. Почему так называется — мне не понятно.

— Мы слышим названия: колоновидные груши, колоновидные черешни, колоновидные вишни. Как мы все знаем, и агроном Качалкин, большой специалист по колоновидности, подтвердит, что колоновидными бывают только яблони.

— В принципе, вы правы. Я видел суперспуровые сорта.

— Суперспуровые? Но это всё-таки не колоновидные.

— Не колоновидные, конечно.

— Так что поменьше смотрите вот эти вот фотошопные картиночки, байки о "колоновидной малине". А то скоро увидите, что и колоновидная малина появится.

— Это обычный такой маркетинговый ход.

— А где обычному человеку, который хочет высадить хорошие, вкусные, замечательные сорта, брать малину?

— В идеале надо поехать в Брянск, в Кокино, и там купить. В Кокино находится Брянский аграрный институт, где занимается селекцией Сергей Николаевич Евдокименко. Я уверен, что есть и другие производители.

— А в питомниках мы можем покупать?

— Знаете, сейчас любые спекулянты называют себя питомниками. Если мы говорим о местах, где выращивают, а не перепродают, здесь очень многое зависит от агронома, насколько внимательно и ответственно он следит за пересортом. У малины, как я уже говорил, поросль может перепутываться.

Скажем так: если в питомнике 10% пересорта — это хороший питомник.

В любом случае, покупая через интернет, вы приобретаете кота в мешке, если хотите, малину в мешке. В питомнике гораздо выше шансы получить качественную продукцию. В идеале в таком, где работают селекционеры. Вот Кокино — это филиал ВСТИСП, Института садоводства и питомниководства, который находится в Бирюлеве, его называют Бирюлевский институт садоводства.

— А если в Бирюлево съездить? Бирюлево ближе.

— Бирюлево ближе. Но я там когда-то был на курсах апробаторов, и нас научили, как определять. А потом мы пошли определять на их торговую площадку. И оказалось, что всё совсем не то, чем представляется. Я был просто поражён этим фактом.

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