Как вырастить дыню в средней полосе России: открываем тайны

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Бывало время, когда дыни в России могли наслаждаться лишь члены царской семьи. Дыни выращивались в парниках царской загородной усадьбы Измайлово, и доставка их в Москву из мест, где они могли бы произрастать на открытом воздухе, была практически невозможной.

Фото: commons.wikimedia. org

Только с появлением пароходов и железных дорог этот фрукт начали поставлять в города центральной России. Сегодня дыни можно найти в супермаркетах даже зимой. Однако в большинстве случаев они появляются на столах наших граждан летом и осенью, когда массово доставляются из южных регионов.

Селянам дыни доступны реже, чем горожанам, поскольку они продаются в основном в городах и вдоль оживленных автодорог. Дополнительные транспортные расходы делают такие дыни слишком дорогими. В то время как сельские жители могли бы с удовольствием наслаждаться дынями не реже горожан. Земля у них под боком. Для своих нужд они могли бы выращивать дыни год за годом. Ведь дыни — это не бананы или ананасы. Это единая годовая культура, хотя и требовательная к теплу.

Существуют быстрорастущие, компактные сорта и гибриды дыни, которые начинают приносить спелые плоды всего через два месяца после полного всхода, такие как, например, Алтайская или Росинка. При правильном подходе можно собирать до 20 килограммов плодов с каждых 10 квадратных метров, занимаемых этими сортами. Это не так сложно, как кажется.

Для успешного выращивания дыни выбирают свежепроизвесткованный участок, расположенный на солнечном и защищенном от сильных ветров месте. Хорошими предшественниками для этой культуры являются лук, чеснок, фасоль, томаты, или картофель. Подготовка почвы начинается осенью, когда ее перекапывают на штык лопаты, добавляя на каждый квадратный метр ведро торфонавозного компоста, 40 г суперфосфата и 25 г хлористого калия. Весной перед посадкой рассады, на каждый квадратный метр почвы вносят 25 г мочевины или 30 г аммиачной селитры.

Семена дыни высевают в третьей декаде апреля, предпочтительно использовать семена, которые были собраны не менее двух лет назад, или лучше трехлетние, так как растения из семян прошлого года начинают плодоносить позже и часто образуют много пустых цветов. Семена высевают на глубину 3 см в контейнеры объемом 240-280 мл и выращивают рассаду в теплице при температуре 22-26 градусов. Полив осуществляется через поддон, чтобы избегать попадания воды на листья. После появления третьего настоящего листа, точку роста прищипывают, так как дыня плодоносит на побегах второго и третьего порядка.

За несколько дней до высадки над грядкой устанавливают пленку, чтобы прогреть почву. Рассаду высаживают в один ряд с интервалом в 50 см. Затем поверхность почвы мульчируют. Полив осуществляется очень умеренно и только у корней, избегая мокрых листьев и стеблей. Внутри пленки воздух должен оставаться сухим, и пленку не снимают, независимо от погодных условий.

Боковые побеги прищипывают выше пятого листа, а отрастающие пасынки — выше первой образовавшейся завязи. Слабые и бесплодные пасынки обрезают у основания. Для поддержки крупных плодов, диаметром более 7 см, подкладывают листовой пенопласт или деревянные дощечки. Зрелые плоды срезают садовыми ножницами.

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