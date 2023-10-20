Как из несортовой поросли сирени получить сортовую красавицу

4:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Обычно, под зрелыми кустами сирени, старше двадцати лет, можно заметить обширное скопление корневых отпрысков. Если вы выкопаете и пересадите их с осторожностью, через 3-4 года вы получите молодые кусты, готовые к цветению.

Фото: commons.wikimedia. org

Тем не менее, цветение на таких кустах будет не слишком впечатляющим. Практически до середины 1990-х годов, единственным способом получения саженцев сортовой сирени была прививка. Сортовые "глазки" прививались в корневую часть семянцев, которые в большинстве случаев были несортовыми и имели среднее качество цветения.

Именно поэтому, если вы возьмете поросль из-под старого куста, вы увидите такие же несортовые соцветия. Однако, если бы куст был корнесобственным (непривитым), то его корневая поросль начиная с 3-летнего возраста, цвела бы так же, как и материнский куст.

В наши дни химическая промышленность предлагает множество препаратов, способствующих развитию корней. Это делает отращивание корнесобственных саженцев сортовой сирени гораздо более доступным. Для этого, в период цветения, следует срезать молодые побеги, находящиеся рядом с цветами, и использовать их для получения зеленых черенков. Нижний срез черенка делается под почкой, верхний — в сантиметре выше. Листовую пластинку одного листа срезают наполовину, а вторую удаляют.

Черенки оставляют в растворе стимулятора на 18-20 часов, а затем готовят посадочные места. В плоскую емкость насыпают слой смеси, состоящей из равных частей предварительно подогретого биокомпоста и вермикулита, толщиной около 10 см. Затем сверху насыпают 3-4 см промытого и предварительно подогретого песка. Подготовленные черенки высаживают через каждые 5 см на глубину 2-3 см. Затем устанавливают каркас, который предотвращает контакт пленки с черенками, покрывают емкость пленкой и помещают в место с частичной тенью.

Дважды в сутки поднимают пленку и освежают черенки теплой стоячей водой, используя мелкодисперсный распылитель. Примерно через 45-50 дней верхние почки на черенках начинают прорастать. После этого убирают пленку и позволяют черенкам расти свободно до начала осени. В октябре их пересаживают на специальный разводочный участок, размещая их с интервалом в 60 см между рядами и 25 см между саженцами в ряду.

На следующей осенью молодые саженцы выкапывают и пересаживают по схеме 50х50 см на плодородном участке, обогащенном органическими удобрениями. В последующем сезоне следят за регулярным поливом и поддержанием почвы в чистом состоянии, свободном от сорняков.

Весной третьего года, для стимуляции образования корневых отпрысков, стебли маточных кустов обрезают на высоте 1-2 см над уровнем земли, и пеньки припыливают слоем земли толщиной 2-3 см. Когда корневые почки начинают прорастать, начинается отрастание поросли. Когда молодые побеги достигают 30 см в высоту, их окучивают на 10 см. Через месяц высоту окучивания увеличивают до 20 см, и поддерживают почву влажной и свободной от сорняков.

Осенью землю аккуратно очищают и срезают поросль на уровне земли, убеждаясь, что у нее уже хорошо развитая корневая система. Этот материал пересаживают на разводочный участок, и через год получают сортовые товарные саженцы, готовые для продажи. Маточный куст используют в следующем сезоне по той же схеме. Из него каждый год можно получать от 50 до 80 крепких вертикальных отпрысков.

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