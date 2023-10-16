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Петр Дерябин

Жимолость: осенний уход ягодника

2:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Забота о жимолости требует особой внимательности и активности осенью, когда она находится в период покоя. Низкий урожай ягод часто связан с неправильной агротехникой.

Жимолость: осенний уход ягодника
Фото: commons.wikimedia. org

Вот несколько важных моментов, которые нужно учесть:

Осенняя посадка

Место для посадки жимолости должно получать достаточно солнечного света, но лучше, если верхняя часть куста находится на солнце, а нижняя остается в полутени.

Плохо растет на бедных, влажных и плохо проветриваемых почвах.

Идеально использовать песчаные почвы со слабой кислотностью.

Посадку желательно проводить до середины октября, если погодные условия позволяют. Готовьте яму размером 45х45 см и наполняйте ее смесью торфа, песка и дерновой почвы. Добавьте дренажные материалы и компост, при необходимости.

Перед посадкой, корни жимолости вымачивают в растворе удобрений и выпрямляют. Уделяйте внимание корневой шейке, она должна располагаться на уровне земли.

Жимолость лучше всего развивается, когда растения с разными сортами посажены близко друг к другу. Расстояние между ними не должно быть меньше метра.

Осенняя обрезка

Первые 2-3 года после посадки, жимолость не требует обрезки, но затем куст начинает загущаться. Осенью, после опадания листьев, удаляют старые, сухие, поврежденные и короткие ветви, а также концы побегов с плохим приростом. Помните, что плоды образуются на годичных побегах и их обрезка не рекомендуется.

В восемь лет куст жимолости омолаживают, удаляя почти все старые ветки и оставляя лишь молодую поросль у основания скелетных ветвей. Омолаживающую обрезку проводят чередующимися сезонами.

Полив и подкормка

Жимолость не переносит сушу, но также не любит избыточное увлажнение. Регулируйте полив в зависимости от состояния почвы: 1-1,5 ведра воды на куст в нормальные условия и 2-2,5 ведра в засушливые периоды.

Для хорошего плодоношения жимолости, она нуждается в подкормках. Первые два года после посадки не требуют дополнительных удобрений, но впоследствии вносите органические удобрения, такие как навоз, компост, перегной или куриный помет. Также можно добавить золу (100 г/кв. м.), двойной суперфосфат (40 г/кв. м.), и аммиачную селитру или раствор мочевины весной перед раскрытием почек.

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ЯГОД ЖИМОЛОСТИ БУДЕТ МНОГО, если сделать так осенью! Обрезка, обработка, посадка жимолости пошагово
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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