Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Несмотря на то, что следующий год кажется далеким, уже настало время начать подготовку почвы для почвенных смесей, из которых вырастет рассада ранних и теплолюбивых овощей.

Фото: commons.wikimedia. org

Подготовка почвы — ключевой шаг для успешного выращивания рассады. Вот что нужно учесть:

Выбор составляющих грунта: Для создания питательной смеси для рассады рекомендуется использовать хорошо перепревший стойловый навоз от крупного рогатого скота или зрелый компост из бытовых отходов. Также отлично подходит биогумус. В качестве основы смеси потребуется огородная или дерновая земля. Кроме того, добавьте крупнозернистый песок, который не образует корки при высыхании. Мелкая крошка из красного кирпича также подходит, и для теплолюбивых овощей она даже предпочтительнее.

Физические свойства субстрата: Хороший субстрат должен обладать прекрасными физическими свойствами, включая способность пропускать воздух и удерживать влагу. Вы можете достичь этого, добавляя разрыхлители, такие как торф, листовая почва или опилки из древесины лиственных пород. Также подойдут искусственные разрыхлители, такие как прелит и вермикулит.

Раскисление и обогащение: Важно раскислить субстрат и обогатить его питательными элементами. Для этого на каждый литр почвенной смеси добавьте 1 столовую ложку порошкообразной садовой извести, 1 чайную ложку двойного суперфосфата и 1 чайную ложку сернокислого калия.

Защита от болезней: Если планируете выращивать культуры, подверженные заболеванию черной ножкой, включите порошок из древесного угля (1 столовая ложка на 1 литр субстрата). Древесный уголь может защитить рассаду от этой болезни и предостеречь ее от килы крестоцветных как во время выращивания, так и при посадке на постоянное место.

Подготовка субстрата для рассады требует времени и внимания к деталям, но она является важным этапом, который обеспечивает здоровый рост и развитие рассады овощей.

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