Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?

Несмотря на то, что следующий год кажется далеким, уже настало время начать подготовку почвы для почвенных смесей, из которых вырастет рассада ранних и теплолюбивых овощей.
Подготовка почвы — ключевой шаг для успешного выращивания рассады. Вот что нужно учесть:
Выбор составляющих грунта: Для создания питательной смеси для рассады рекомендуется использовать хорошо перепревший стойловый навоз от крупного рогатого скота или зрелый компост из бытовых отходов. Также отлично подходит биогумус. В качестве основы смеси потребуется огородная или дерновая земля. Кроме того, добавьте крупнозернистый песок, который не образует корки при высыхании. Мелкая крошка из красного кирпича также подходит, и для теплолюбивых овощей она даже предпочтительнее.
Физические свойства субстрата: Хороший субстрат должен обладать прекрасными физическими свойствами, включая способность пропускать воздух и удерживать влагу. Вы можете достичь этого, добавляя разрыхлители, такие как торф, листовая почва или опилки из древесины лиственных пород. Также подойдут искусственные разрыхлители, такие как прелит и вермикулит.
Раскисление и обогащение: Важно раскислить субстрат и обогатить его питательными элементами. Для этого на каждый литр почвенной смеси добавьте 1 столовую ложку порошкообразной садовой извести, 1 чайную ложку двойного суперфосфата и 1 чайную ложку сернокислого калия.
Защита от болезней: Если планируете выращивать культуры, подверженные заболеванию черной ножкой, включите порошок из древесного угля (1 столовая ложка на 1 литр субстрата). Древесный уголь может защитить рассаду от этой болезни и предостеречь ее от килы крестоцветных как во время выращивания, так и при посадке на постоянное место.
Подготовка субстрата для рассады требует времени и внимания к деталям, но она является важным этапом, который обеспечивает здоровый рост и развитие рассады овощей.
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