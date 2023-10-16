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Петр Дерябин

Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?

2:12
Садоводство » Советы

Несмотря на то, что следующий год кажется далеким, уже настало время начать подготовку почвы для почвенных смесей, из которых вырастет рассада ранних и теплолюбивых овощей.

Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?
Фото: commons.wikimedia. org

Подготовка почвы — ключевой шаг для успешного выращивания рассады. Вот что нужно учесть:

Выбор составляющих грунта: Для создания питательной смеси для рассады рекомендуется использовать хорошо перепревший стойловый навоз от крупного рогатого скота или зрелый компост из бытовых отходов. Также отлично подходит биогумус. В качестве основы смеси потребуется огородная или дерновая земля. Кроме того, добавьте крупнозернистый песок, который не образует корки при высыхании. Мелкая крошка из красного кирпича также подходит, и для теплолюбивых овощей она даже предпочтительнее.

Физические свойства субстрата: Хороший субстрат должен обладать прекрасными физическими свойствами, включая способность пропускать воздух и удерживать влагу. Вы можете достичь этого, добавляя разрыхлители, такие как торф, листовая почва или опилки из древесины лиственных пород. Также подойдут искусственные разрыхлители, такие как прелит и вермикулит.

Раскисление и обогащение: Важно раскислить субстрат и обогатить его питательными элементами. Для этого на каждый литр почвенной смеси добавьте 1 столовую ложку порошкообразной садовой извести, 1 чайную ложку двойного суперфосфата и 1 чайную ложку сернокислого калия.

Защита от болезней: Если планируете выращивать культуры, подверженные заболеванию черной ножкой, включите порошок из древесного угля (1 столовая ложка на 1 литр субстрата). Древесный уголь может защитить рассаду от этой болезни и предостеречь ее от килы крестоцветных как во время выращивания, так и при посадке на постоянное место.

Подготовка субстрата для рассады требует времени и внимания к деталям, но она является важным этапом, который обеспечивает здоровый рост и развитие рассады овощей.

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Идеальная ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ. Готовим грунт своими руками!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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