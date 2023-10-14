Как подготовить герань к зимним испытанием: даем конкретные советы

4:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Герань считается одним из наиболее неприхотливых домашних цветов. Она великолепно процветает как на подоконнике, так и в саду, принося радость своим ярким цветкам.

Фото: species.wikimedia .org

Селекционеры удивили нас многочисленными разновидностями этого растения, которые восхищают своим разнообразием и уникальными чертами. Важно понимать, как обеспечивать герани уход в зимние месяцы, когда она входит в состояние покоя.

Период зимнего покоя: Зимой герань переходит в покой, начиная в декабре и продолжая его до марта. В этот период цветение обычно останавливается, рост и развитие приходят в спячку. Важно создать оптимальные условия для герани, чтобы она могла восстановиться перед следующим периодом активного роста, который начинается с марта и длится до августа.

Сохранение комнатной герани зимой: Чтобы сохранить герань в квартире зимой, следует уделить внимание следующим аспектам:

Температура воздуха: В зимние месяцы температура воздуха должна быть умеренной, идеально от +10 до +15 градусов. Не допускайте значительных понижений температуры ниже +6 градусов, так как это может повредить растение. Поставьте горшки с геранью в прохладное место или на северную сторону.

Освещение: Герань требует яркого освещения, даже в период покоя. Обеспечьте растению достаточное количество света, дополнительно можно использовать фитолампы, располагая их близко к растению.

Полив: Зимой полив герани сокращается, обычно до одного раза в неделю. Важно поддерживать равномерную влажность почвы, избегая ее пересыхания или переувлажнения. Размещение контейнера с водой рядом с растением или использование увлажнителя в помещении может помочь увеличить влажность.

Обрезка: Осенняя обрезка герани производится в сентябре-октябре. Все цветоносы удаляются, даже если на них остались цветки. Также убираются поврежденные и пожелтевшие листья. Обрезанные ветви помогут сформировать красивый и здоровый куст для следующего года.

Подкормка: Подкормка герани в период покоя не обязательна, но если растение выглядит ослабленным, можно применить удобрение с низким содержанием азота один раз за период покоя. Подкормку следует проводить после полива, избегая свежего навоза и птичьего помета.

Пересадка герани осенью: Пересаживать герань лучше после того, как она выйдет из состояния покоя. Осенняя пересадка позволит растению лучше пережить зиму.

Сохранение садовой герани

Для садовой герани, уход осенью перед зимой немного отличается:

Перенос в помещение: В октябре следует перенести садовую герань из открытой почвы в закрытое помещение. Перед этим, растение обрезается, и каждый куст пересаживается в горшки с дренажем и подготовленной почвой.

Обрезка: Побеги срезаются острым ножом, оставляя около 15 см. Удаляются подсохшие листья и отцветшие цветы.

Пересадка: Герань аккуратно извлекается из грунта, корни очищаются, и растение пересаживается в горшки с готовой почвой.

Сохранение герани в погребе или подвале: Если у вас есть садовая герань и вы хотите пережить зиму, в погребе или подвале можно создать подходящие условия:

Подготовка помещения: Очистите погреб или подвал, проветрите и поддерживайте температуру около +7 градусов. Избегайте избыточной влажности и обеспечьте необходимое освещение.

Способы сохранения: Вы можете просто поставить горшки с пересаженной геранью в погреб и следить за температурой, влажностью и освещением. Другой способ - выкопать герань из сада, очистить корни, выдержать их в прохладной воде, затем сушить и хранить в газетных свертках или коробках.

Зная особенности ухода за геранью в зимний период, вы сможете сохранить здоровье и красоту этого растения, чтобы оно радовало вас яркими цветами в следующем сезоне. Уход за геранью может быть простым и доступным для всех, независимо от вашего опыта в садоводстве."

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