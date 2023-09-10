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Петр Дерябин

Виноград удивит урожаем: осенние подкормки

6:05
Садоводство

Для того, чтобы виноград развивался крепким и здоровым, цвел и приносил обильные плоды, необходимо предоставить ему правильный и внимательный уход на протяжении всего вегетационного сезона. Особую важность приобретает подкормка виноградных растений осенью, когда они готовятся к периоду зимнего покоя и формируют завязи для будущего сезона. В данной статье мы рассмотрим, какие удобрения следует применять для винограда осенью и как правильно их внести в почву.

Виноград удивит урожаем: осенние подкормки
Фото: архив Правды.Ру

Виноград является культурой, требующей особого ухода и внимания, и качественный уход начинается с вопроса о том, каким образом провести подкормку винограда осенью для того, чтобы обеспечить его лучшее развитие и обильное плодоношение в следующем сезоне. Это задача, требующая не только правильного выбора удобрений и соблюдения сезонности, но также точного расчета дозировки внесения удобрений.

Зачем проводить подкормку винограда осенью?

Это неотъемлемая часть ухода за растением, необходимая для поддержания его здоровья и способности приносить обильные урожаи. После сбора урожая виноград теряет значительное количество питательных веществ и сил, которые необходимо восполнить. Кроме того, именно осенью виноград активно формирует почки на следующий сезон, и именно от их состояния зависит количество и качество будущих гроздей.

Таким образом, проведение подкормки винограда осенью способствует следующим аспектам:

  1. Укреплению корневой системы и иммунитета растения: Удобрения обогащают почву необходимыми питательными элементами, что укрепляет корни и помогает растению лучше сопротивляться стрессам, включая заморозки и засуху.

  2. Повышению устойчивости к неблагоприятным условиям: Правильная подкормка делает растение менее уязвимым к болезням и вредителям, а также увеличивает его устойчивость к негативным атмосферным явлениям.

  3. Стимуляции цветения и плодоношения: Удобрения помогают растению формировать здоровые и крепкие завязи, что способствует будущему урожаю.

  4. Улучшению качества ягод: Правильно подкормленные виноградные кусты производят ягоды с более насыщенным ароматом, вкусом и цветом.

Подкормка винограда осенью является ключевым моментом в обеспечении его здоровья и успешного урожая, и поэтому ей следует уделить должное внимание и заботу.

Чем подкормить виноград осенью

Для эффективной подкормки винограда осенью следует выбирать удобрения, которые обогатят почву необходимыми элементами, такими как фосфор и калий, а также включают в себя важные микроэлементы, вроде магния, железа, марганца, бора и других.

Эти ключевые элементы способствуют укреплению тканей растения, улучшению обмена веществ и стимуляции синтеза сахаров, что важно для формирования качественного урожая.

Важно помнить, что в осенний период не рекомендуется применять азотные удобрения. Они могут спровоцировать чрезмерное разрастание зеленой массы, что в свою очередь может увеличить риск повреждения виноградных лоз в холодный период и снизить их зимостойкость.

На рынке существует множество готовых комплексных удобрений, специально разработанных для винограда, и их можно приобрести в специализированных магазинах. Однако, также существует возможность использования народных средств для подкормки винограда, включая:

  1. Древесная зола: Она является отличным источником калия, фосфора и важных микроэлементов, которые способствуют развитию виноградных растений.

  2. Суперфосфат: Этот продукт обогащен фосфором, который необходим для здорового роста виноградных лоз и развития корневой системы.

  3. Калийная соль: Этот источник калия помогает укрепить структуру растения, делая его более устойчивым к стрессовым условиям.

  4. Компост: Органическое вещество, содержащееся в компосте, может быть использовано для подкормки, обогатив почву необходимыми питательными веществами.

При выборе готовых удобрений для винограда, обращайте особое внимание на обозначение "Осеннее", что указывает на их пригодность для осеннего применения и соответствие потребностям растения в данное время года.

Как вносить удобрения под виноград

Правильное внесение удобрений для винограда осенью можно осуществлять двумя разными методами: сухим и жидким.

  1. Сухой метод: Сухие удобрения просто рассыпают вокруг стволовой зоны растения, а затем слегка рыхлят верхний слой почвы. Этот способ обеспечивает постепенное высвобождение питательных элементов в почву.

  2. Жидкий метод: Жидкие удобрения растворяют в воде и затем поливают виноградные кусты после основного полива. Этот метод позволяет более равномерно распределить питательные вещества по корневой зоне и более быстро доступить их до корней растения.

Время подкормки зависит от типа используемых удобрений и состояния самого виноградного куста. Обычно подкормку рекомендуется проводить дважды в сезон: первый раз сразу после сбора урожая, а второй раз перед началом заморозков.

Количество применяемого удобрения зависит от возраста и размера виноградного куста, а также от вида удобрения. В среднем, на одно растение может потребоваться от 50 до 200 г сухого удобрения или от 5 до 10 литров жидкого удобрения. Однако точное количество лучше всего определить, следуя рекомендациям на упаковке выбранного удобрения и учитывая особенности вашего сада.

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Как удобрять виноград осенью?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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