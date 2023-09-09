Как осенью обеспечить хороший урожай клубники в следующем году

13:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника, или крупноплодная садовая земляника — ягода замечательная во всех отношениях. Она и вкусная, и красивая, и крупная. Она легко размножается собственными усами, а значит, можно иметь практически бесконечное количество посадочного материала, если однажды купить саженцы хороших сортов.

Фото: архив Правды.Ру

В отличие от ягодных кустарников, которые начинают давать хорошие урожаи лишь через несколько лет после посадки саженцев, клубника плодоносит уже на следующий сезон. Ремонтантная земляника дает два урожая за лето, обычная — один.

Срок жизни куста земляники не такой большой, через 3-4 года кусты стареют, больше поражаются болезнями, урожайность их падает. Поэтому каждые три года клубничную плантацию нужно обновлять, разбивая ее на новом месте.

Закладка новой плантации клубники по всем правилам

Время. Лучшее время для закладки новых грядок клубники — конец лета-начало осени. В зависимости от региона, этот период продолжается с середины августа до середины сентября. Главное, чтобы до морозов оставался хотя бы месяц, за это время саженцы успеют прижиться на новом месте.

Вообще, прохладная и пасмурная погода идеальна для пересадки и приживаемости. При более низкой температуре растения активнее образуют корни. Но затягивать с пересадкой земляники нельзя. До того, как почва начнет промерзать, растения должны прижиться на новом месте.

Место. Место для земляники должно быть открытым и солнечным. Не стоит сажать клубнику в тени строений или под пологом плодового сада. В тенистом месте урожай будет намного хуже, а сами ягоды будут кислыми.

Схема посадки. Крупноплодная садовая земляника образует объемные кусты. Для облегчения ухода за растениями, сбора урожая, обрезки усов не нужно загущать растения при посадке. Минимальное расстояние между растениями в ряду 30-35 см.

Клубнику высаживают рядами или строками по несколько рядов. Расстояние между рядами растений составляет 60-70 см при равномерной посадке. Можно немного уменьшить расстояние между рядами, до 50 см, но проходы между парами строк должны стать больше — 70-80 см.

Если вы планируете укоренять усы от будущих кустов, то лучше оставить на междурядье до 90 см. Для больших плантаций клубники используют 4-х строчную схему, где между рядами расстояние 50 см, а между строками из 4 рядов 70-80 см.

Почва. Поскольку клубника будет сидеть на одном месте 3-4 года, почву нужно тщательно обработать, выбрать корни многолетних сорняков и хорошенько заправить органикой. Под клубнику нужно вносить перепревший навоз, из расчета ведро-полтора на 1 кв. м. Хорошо еще при подготовке почвы внести суперфосфат, 70 г/кв.м. Суперфосфат разлагается медленно, и станет доступным для корней растений только к весне.

Вообще, потребности клубники в фосфоре не такие большие, как в азоте и калии. Фосфор нужен для образования хорошей корневой системы. Для молодой плантации, которую мы закладываем осенью, это особенно актуально.

Укоренитель. Но поскольку суперфосфат не усвоится растениями прямо сейчас, для улучшения приживаемости и для ускорения развития корней нужно использовать какой-то стимулятор корнеобразования. Это могут быть препараты с химически синтезированными гормонами, такие как "Гетероауксин", "Корневин", "УкоренитЪ", а также различные стимуляторы роста, такие как "Рибав Экстра", "Циркон" и пр.

В качестве стимулятора образования корней при посадке саженцев можно использовать комплексное удобрение с фитогормонами, например, Ferti Root. Оно содержит основные элементы питания (NPK=4,7:3,4:4,6), хелаты железа и цинка, фитогормоны и аминокислоты.

Полив при посадке. Чтобы ускорить процесс укоренения растений после пересадки, необходимо создать для них идеальные условия. Прежде всего, это касается влажности. Для саженцев с закрытой корневой системой, которые растились в отдельных контейнерах, это не столь критично. Однако для усов земляники с открытой корневой системой влажность имеет решающее значение.

Сначала тщательно полейте посадочные ямы, а затем, сразу после посадки, проведите дополнительное орошение. Если у вас есть усы земляники с открытыми корнями, то перед посадкой их следует выдержать в воде несколько часов, чтобы корни насытились влагой.

Если пересадка усов земляники выполняется в период жары, вам придется регулярно орошать их в течение 2-3 недель, не допуская пересыхания почвы. Это обеспечит стопроцентное приживание саженцев.

Глубина посадки. Во время повторного орошения следите за глубиной посадки саженцев, чтобы точка роста не оказалась замоченной и не зарыта в почву. По необходимости вытяньте саженцы на нужную глубину, чтобы розетка осталась на поверхности почвы, а затем уплотните почву вокруг растений.

Подготовка саженцев. Подготовка посадочного материала играет ключевую роль в успешной посадке. Растения должны быть здоровыми и хорошо развитыми. Чтобы стимулировать образование корней, корни саженцев следует обрезать, оставив их длиной около 5 см. После обрезки корней растения начнут активно восстанавливать свою корневую систему.

Поскольку корни растений повреждаются при пересадке, необходимо поддерживать баланс между надземной и подземной частями растения. Если пересадка выполняется в августе во время жары, то рекомендуется сильно обрезать листья, оставив всего 2-3 листка. В жаркую погоду растения активно испаряют влагу через листья, а после пересадки их корни еще не способны обеспечить достаточное количество воды. Если пересадка выполняется позже, когда погода уже прохладнее, то можно оставить больше листьев на саженцах, около 5-7 штук.

Если ваша плантация еще молода, например, вы заложили ее в прошлом году и нет необходимости в ее увеличении, осень — это хорошее время для ухода за растениями. Именно в конце лета — начале осени закладываются цветочные почки на следующий год. Их количество, а следовательно, и урожай следующего года, зависит от питания, которое растения получают сейчас.

Подкормка. Землянику необходимо подкармливать, как минимум, три раза за сезон. Ранней весной растения, вышедшие из зимовки, подкармливают минеральным азотным удобрением или органическим азотом в виде настоя коровяка или куриного помета. После того, как плодоношение закончилось, необходимо поддержать растения комплексным удобрением. А ближе к осени дать фосфорно-калийную подкормку.

Для ремонтантной земляники нужно больше подкормок, и после первой волны урожая, и после второй. Если летом, после сбора ягод, вы внесли комплексное удобрение или фосфорно-калийное (суперфосфат, сульфат калия), то осенью достаточно сделать подкормку золой.

Калий можно внести в почву в виде золы или зольного настоя. Для его приготовления 1 л золы заливается 10 л воды и настаивается в течение 2-3 дней. Маточный раствор нужно развести водой вдвое и полить кусты под корень.

При ежегодном внесении фосфорных удобрений фосфора в почве более, чем достаточно. Проблема лишь в том, как его "добыть". Фосфор быстро переходит в форму, в которой он не усваивается растениями. Он лежит "мертвым грузом" в почве, и усваивается лишь на 3-5%. Дополнительные подкормки фосфором приводят лишь к переизбытку минеральных солей в почве.

Существует множество способов, как активировать фосфор, который уже есть в почве, т. е. перевести его в хелатные формы. Для этого можно использовать кислоту в слабой концентрации. Достаточно пролить почву раствором лимонной кислоты (1 ст. л. на 10 л воды) или уксусной кислоты (1 стакан 9% уксуса на 10 л воды), чтобы фосфор перешел в доступную форму. Кроме того, произойдет хелатирование железа, магния, цинка, кальция, которые уже есть в почве.

Посев сидератов. Есть еще один метод, который помогает улучшить доступность фосфора и калия для растений. Этот метод включает в себя инокуляцию почвы силикатными или фосфатмобилизующими бактериями. Эти бактерии производят процесс биологического разложения сложных фосфорных соединений, превращая их в форму, которую растения могут легко усваивать. Некоторые известные препараты, используемые для такой инокуляции, включают в себя "Фосфатовит" и "Калийвит".

Сидератные культуры также могут помочь улучшить доступность фосфора и калия в почве, поскольку определенные бактерии, способствующие этому процессу, естественным образом обитают в корнях некоторых растений. Кроме того, развитие корней сидератов способствует извлечению фосфора, который мог осесть на более глубоких уровнях почвы.

Зерновые культуры, такие как овес и гречиха, являются наилучшими выборами для улучшения доступности фосфора и калия в почве. Если вы посадите их между рядами земляники после сбора урожая или в августе-сентябре, за теплую осень они смогут развить обильную зелень и развитые корни. После этого зелень можно срезать, оставив ее в междурядьях и слегка припав к земле, а корни останутся в почве, способствуя биологическому обогащению.

Рожь также может служить хорошим сидератом, но она не является наилучшим выбором для земляники, так как рожь является озимой культурой. После скашивания рожь образует более крупные растительные остатки, которые переживут зиму и продолжат расти весной. Из-за этого будет затруднительно удалить развитые растения ржи из междурядий.

Если осенний период короткий в вашем регионе, горчица может быть хорошей альтернативой овсу и гречихе. Горчица быстро образует зелень, а ее корни выделяют фитонциды, что способствует улучшению почвенной микрофлоры.

Полив. Частой ошибкой начинающих садоводов является забвение о земляничных грядах после сбора ягод. Плантация может быть захвачена сорняками и усами, болезни могут распространяться на листьях, и корневая система земляники, так как она поверхностная, требует постоянного увлажнения. Даже после сбора урожая землянику необходимо периодически поливать.

Обрезка. Идеально провести санитарную обрезку кустов непосредственно после сбора урожая. Однако, если вы этого не сделали, необходимо провести обрезку сейчас. Удаляются все больные и старые листья, а также те, которые поражены паутинным клещом и земляничным клещом. Земляничный клещ можно определить по форме листьев, которые становятся жатыми, как гармошка.

Не рекомендуется полностью скашивать всю ботву земляники, так как это может ослабить растения. Если вы срезали ботву летом и применили азотное удобрение, у растений еще есть шанс восстановиться. Однако осенняя обрезка приведет к потере будущего урожая.

Защита от болезней и вредителей. После обрезки и удаления больных листьев растения должны быть обработаны контактным фунгицидом. Это может быть любое медное удобрение, такое как "ХОМ", или биофунгицид с сенной палочкой, такой как "Алирин" или "Гамаир". Для борьбы с паутинным клещом регулярно проводите обработку растений инсекто-акарицидами. Среди биопрепаратов стоит отметить "Фитоверм" и его аналоги, а среди химических препаратов — "Актара", "Актеллик", "Фуфанон Нова" и другие.

Внесение перегной или компоста. После удаления старых листьев и ненужных усов, почва становится открытой, и видно, что корни клубники частично выступают из нее. Это нормально для этой культуры, однако такое положение дел не должно длиться, иначе корни начнут пересыхать. Для решения этой проблемы необходимо добавить плодородную почву, а еще лучше — перегной или зрелый компост на грядку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.