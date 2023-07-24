Как правильно проводить мульчирование

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мульчирование — это одна из важнейших практик садоводства, которая помогает сохранить влагу, уменьшить рост сорняков и обеспечить растения питательными веществами. Однако даже опытные садоводы могут совершать ошибки, которые могут привести к нежелательным последствиям для растений.

Фото: www.murumittigar.com. au/wp-content/uploads/2023/02/Rows-of-Vegetables-Mulched-with-Straw.jpg

Основные ошибки при мульчировании

Одной из ключевых ошибок садоводов является неправильный выбор материала для мульчирования. Некоторые материалы могут не поддерживать должную вентиляцию почвы, что приводит к удержанию избыточной влаги, а это может способствовать развитию грибковых заболеваний у растений. Выбирайте материалы, — такие как органическая древесная стружка, опилки, солома, листья и кора, — которые позволяют почве дышать.

Определение правильной толщины слоя мульчи — ключевой момент при мульчировании. Нанесение слишком толстого слоя может препятствовать проникновению влаги и кислорода в почву. Кроме того, это может привести к размножению вредителей, которые могут навредить растениям. Рекомендуется наносить слой мульчи толщиной около 5 см.

Одной из распространённых ошибок является нанесение мульчи на влажную почву. Это может привести к тому, что влага останется "запертой" под слоем мульчи, что способствует развитию гнили и корневых заболеваний. Перед мульчированием убедитесь, что почва хорошо просохла после дождя или полива.

Если на почве остались сорняки или другие растения — перед тем как наносить мульчу, их следует удалить. Мульчирование поверх засорённой почвы только усилит проблему и способствует распространению сорняков.

Садоводы часто совершают ошибку, нанося слой мульчи слишком близко к стволу растения. Это может привести к гниению корней и ствола из-за излишней влаги и тепла. Оставьте небольшой зазор между стволом растения и мульчёй, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Приобретая мульчу, убедитесь, что она не содержит семена сорной травы или других нежелательных растений. Иначе, вместо того, чтобы предотвратить их рост, вы только способствуете распространению сорняков в своем саду.

Многие садоводы стремятся нанести мульчу сразу после таяния снега весной. Однако, если ночи всё ещё холодные, это может замедлить нагревание почвы и замедлить рост растений. Подождите, пока почва прогреется, а затем нанесите мульчу.

И наконец, когда выбираете мульчу, обратите внимание на её состав. Помните, что различные растения предпочитают разные pH-уровни почвы.

Мульчирование — это долгосрочная практика, и ожидать мгновенных результатов не стоит. Растениям понадобится время, чтобы привыкнуть к мульче.

Хотя мульча может обеспечить растения некоторыми питательными веществами, она не заменяет регулярную подкормку. Раз в несколько месяцев рекомендуется проводить подкормку, чтобы обеспечить растения всем необходимым для здорового роста.