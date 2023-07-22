Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Растения и почва создают запах дождя - как?

3:30
Садоводство

Запах дождя — это одно из самых привлекательных и восхитительных природных явлений. Многие из нас испытывают ощущение умиротворения и блаженства, когда чувствуют запах свежего дождя. Но откуда появляется этот уникальный аромат?

Растения и почва создают запах дождя - как?
Фото: www.wallpapers13. com/wp-content/uploads/2015/12/Falling-Rain-In-Flower-Flowers-under-the-rain.jpg

Значение запаха дождя

Запах дождя имеет сильное влияние на наши ощущения и настроение. Он может вызывать у нас радость, ностальгию и спокойствие. Многие люди считают его одним из самых приятных ароматов природы. Кроме того, запах дождя имеет эволюционное значение. В древности наши предки использовали его как сигнал о приближении дождя и возможности роста растений. Сегодня мы можем наслаждаться запахом дождя и ассоциировать его с чистотой, свежестью и возобновлением жизни.

Как растения создают запах дождя

Экологический процесс. Одной из основных причин появления запаха дождя является экологический процесс, называемый "петрихор". Когда земля сухая, растения выделяют различные химические соединения в воздух для защиты себя от вредителей. Эти соединения накапливаются в почве и на поверхности растений. Когда начинается дождь, капли разрушают эти соединения, освобождая их аромат.

Разрушение капель дождя. Капли дождя разрушаются при падении на землю или растения. Этот процесс называется "брызговое распыление". В результате брызгового распыления мельчайшие капли дождя разбиваются на множество мельчайших частиц. Эти частицы поднимаются в воздух, создавая характерный запах.

Освобождение химических соединений. Под воздействием дождевых капель различные химические соединения, накопленные в почве и на поверхности растений, освобождаются в воздух. Среди них находятся ароматические вещества, такие как геосмин и гидроксиды, которые придают запаху дождя его характерный аромат. Эти химические соединения смешиваются с влагой и воздухом, распространяясь вокруг нас.

Влияние почвы на запах дождя

Терпены и гидроксилированные ароматы. Почва играет важную роль в создании запаха дождя. В ней содержатся различные химические соединения, такие как терпены и гидроксилированные ароматы. Терпены являются основными компонентами эфирных масел, которые выделяются некоторыми растениями. Когда дождь попадает на почву, эти соединения высвобождаются и создают характерный аромат дождя.

Бактерии и грибы. Почва также содержит огромное количество бактерий и грибов. При контакте с водой эти микроорганизмы выделяют различные химические соединения, которые придают дождю его особый запах. Некоторые из этих соединений, такие как геосмин, обладают насыщенным и землистым ароматом.

Взаимодействие с воздухом и влажностью. Почва также влияет на запах дождя через взаимодействие с воздухом и влажностью. Влажность воздуха и наличие кислорода влияют на химические процессы, происходящие в почве. Это может приводить к выделению дополнительных ароматических соединений, которые обогащают запах дождя.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Ученые назвали продукты, которые сжигают в два раза больше жира
"Локомотив" дома не смог переиграть дебютанта РПЛ — "Рубин"
Терапевт Константинова рассказала, к чему может привести переедание абрикосов
Подберёзкин: "Дело движется к развязке — наступление ВСУ сбавляет темпы"
Силовики ликвидировали в Истре вооружённого преступника, который удерживал людей в захваченном коттедже
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского
ВСУ испугались ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского
Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта
Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Последние материалы
"Локомотив" дома не смог переиграть дебютанта РПЛ — "Рубин"
Терапевт Константинова рассказала, к чему может привести переедание абрикосов
Подберёзкин: "Дело движется к развязке — наступление ВСУ сбавляет темпы"
Силовики ликвидировали в Истре вооружённого преступника, который удерживал людей в захваченном коттедже
Три ошибки в садоводстве, которые наносят вред окружающей среде
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил об опасных последствиях радикальных действий Зеленского
ВСУ испугались ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
The Hill: в США нарастает раздражение капризами и хамством Зеленского
Daily Express перечислила 7 напитков, снижающих риск инсульта
Опубликовано видео удара кассетными боеприпасами ВСУ по пехоте ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников