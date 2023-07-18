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Петр Дерябин

Как определить микроклимат своего сада?

2:52
Садоводство

Садоводство — это искусство создания и поддержания благоприятных условий для роста растений. Одним из важных факторов, которые влияют на развитие растений, является микроклимат. Микроклимат определяется множеством факторов, включая температуру, освещение, влажность и скорость воздуха. 

Как определить микроклимат своего сада?
Фото: www.chelseaphysicgarden.co. uk/wp-content/uploads/2021/03/Plants-CPG-Summer-2017-39-uai-2000x1125.jpg

Определение микроклимата

Что такое микроклимат?

Микроклимат — это специфический климатический режим, который существует в небольшой области, такой как ваш сад или грядка. Он может отличаться от окружающего климата и создавать особые условия для роста растений.

Факторы, влияющие на микроклимат

Микроклимат определяется рядом факторов:

Температура: Измеряется в градусах Цельсия. Микроклимат может быть более теплым или холодным, чем окружающая среда, в зависимости от таких факторов, как экспозиция солнцу и наличие тени.
Освещение: Определяет количество света, которое получает ваш сад. Растения могут требовать различного уровня освещения для оптимального роста.
Влажность: Относительное количество влаги в воздухе. Микроклимат может быть более сухим или влажным, что влияет на способность растений удерживать влагу.
Скорость воздуха: Определяет, насколько сильно ветер дует в вашем саду. Высокая скорость воздуха может вызывать обезвоживание растений.

Как определить свой микроклимат

Наблюдение за температурой

Используйте термометр: Разместите термометр в разных частях вашего сада и записывайте температуру в течение нескольких дней. Обратите внимание на различия в температуре между солнечными и тенистыми областями.
Изучите расположение сада: Учтите, где находятся высокие структуры, такие как здания или деревья. Они могут создавать тени и влиять на температуру в вашем саду.

Измерение освещения

Используйте светомер: Светомер поможет вам измерить уровень освещения в разных частях сада. Учтите, что некоторые растения могут предпочитать больше или меньше света.
Изучите направление солнца: Определите, где солнце находится в разное время дня и как его движение влияет на освещение в вашем саду.

Оценка влажности и скорости воздуха

Используйте гигрометр: Гигрометр поможет вам измерить относительную влажность в вашем саду. Учтите, что некоторые растения предпочитают более влажную или более сухую среду.
Наблюдайте за движением листьев: Если листья растений непрерывно движутся, это может указывать на высокую скорость воздуха. Это может быть важным фактором при выборе места для определенных растений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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