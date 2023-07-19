Нужно ли удобрять районированные растения

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Местные растения — это растения, которые происходят из данного региона и адаптированы к его климатическим условиям и почвенному составу. Многие садоводы задаются вопросом, нужно ли удобрять местные растения, поскольку они уже приспособлены к своей среде.

Фото: www.thespruce. com/thmb/IHY_gzo-3Y5terRR2mdPQf0gnSY=/4711x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/how-to-start-a-garden-from-scratch-2132778-hero-5f6138784a034bad8bf9607ccb18dbed.jpg

Основные преимущества местных растений

Перед тем, как поговорить о питании местных растений, давайте рассмотрим основные преимущества выращивания этих растений в вашем саду:

Приспособленность к местным условиям : Местные растения уже адаптированы к климату, почве и другим факторам вашего региона. Они обычно легко выживают и процветают без дополнительного ухода.

: Местные растения уже адаптированы к климату, почве и другим факторам вашего региона. Они обычно легко выживают и процветают без дополнительного ухода. Сохранение биоразнообразия : Выращивание местных растений способствует сохранению местного биоразнообразия и природной экосистемы.

: Выращивание местных растений способствует сохранению местного биоразнообразия и природной экосистемы. Привлекательность для местных насекомых и птиц: Местные растения привлекают местных насекомых, пчел и птиц, которые играют важную роль в опылении и распространении семян.

Почему местные растения нуждаются в питании?

Хотя местные растения более устойчивы к местным условиям, это не означает, что им не нужно питание. Вот несколько причин, почему местные растения могут требовать дополнительного питания:

Измененные условия : Если вы садите местные растения в новой среде или в условиях, отличных от их естественной среды, они могут испытывать нехватку определенных питательных веществ.

: Если вы садите местные растения в новой среде или в условиях, отличных от их естественной среды, они могут испытывать нехватку определенных питательных веществ. Конкуренция с другими растениями : Если в вашем саду растут и другие растения, местные растения могут конкурировать с ними за доступ к питательным веществам в почве.

: Если в вашем саду растут и другие растения, местные растения могут конкурировать с ними за доступ к питательным веществам в почве. Стрессовые условия: Некоторые условия, такие как засуха или засоление почвы, могут привести к стрессу для местных растений, и им может понадобиться дополнительное питание для поддержания здоровья.

Как правильно питать местные растения

При питании местных растений важно учитывать их естественные потребности и местные условия. Вот несколько рекомендаций:

1. Исследуйте почву

Перед тем, как начать питать местные растения, исследуйте состав почвы. Это поможет вам определить, какие питательные вещества могут отсутствовать или быть в недостатке.

2. Используйте органические удобрения

При питании местных растений предпочтение отдавайте органическим удобрениям. Они обеспечивают постепенное высвобождение питательных веществ и улучшают структуру почвы.

3. Поддерживайте умеренность

Не переусердствуйте с удобрениями. Местные растения обычно не нуждаются в интенсивном питании. Следуйте инструкциям по применению удобрений и не перекармливайте растения.

4. Поливайте правильно

Обеспечьте местным растениям достаточный доступ к влаге. Регулярный полив помогает им усваивать питательные вещества из почвы.