Медь в саду применяют как средство от опасных для растений бактерий

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медные соединения давно известны своими преимуществами в качестве фунгицидов и бактерицидов для растений. Однако вы знали, что медь также может использоваться для борьбы со слизнями? Применение меди в садоводстве предоставляет безопасный и нетоксичный способ борьбы с мягкотелыми вредителями, которые могут уничтожить ваш овощной участок и нанести значительный ущерб листьям декоративных растений. В этой статье мы рассмотрим, как использовать медь в садоводстве и эффективно контролировать слизней и улиток.

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Особенности меди в садоводстве

Медные соединения являются интересными веществами, которые высвобождают ионы, ядовитые для некоторых грибов и бактерий, разрушая белки в тканях растений. На первый взгляд это может показаться плохим явлением, и на самом деле оно таково при высоких концентрациях. Однако с тщательным применением и управлением медь может стать эффективным инструментом в борьбе с плесенью, грибковыми заболеваниями и бактериальными инфекциями. Уже в середине XIX века было обнаружено, что смесь сульфата меди с известью является эффективным средством против мучнистой росы на виноградниках. Сульфат меди хорошо растворяется в воде и, смешанный с известью, которая стабилизирует медь, его применение безопасно для растений и малоразрушительно для их тканей. Новые формулы, использующие медь в качестве фунгицида, используют менее растворимую и фиксированную форму, что еще больше уменьшает риск повреждения урожая.

Применение меди в борьбе со слизнями

Исследования также показали, что медьсодержащие пестициды могут оказывать некоторый контроль над слизнями и улитками. Предполагается, что контакт с медью вызывает реакцию с слизью насекомого, создавая что-то похожее на электрический шок и нарушая его нервную систему. Но насколько безопасна медь для растений?

Физические преграды из меди не представляют серьезных опасностей для вашего сада, но при использовании распыляемых медных формул следует проявлять осторожность. Рассмотрим различные формы меди, которые можно использовать в борьбе со слизнями.

Медные барьеры

Самыми простыми формами являются медные барьеры. Это физические экраны или фольга, изготовленные из меди, которые можно устанавливать вертикально вокруг защищаемой области. Они способны защитить грядки или ящики с растениями, которые свободны от слизней и улиток, включая их яйца. Чтобы убедиться, что обрабатываемая область не содержит насекомых, установите черную пленку и дайте солнечной энергии "выпечь" нежелательных вредителей. Перед нанесением обработки необходимо удалить все растения.