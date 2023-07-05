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Петр Дерябин

Отличные способы применения джутового полотна в саду

2:49
Садоводство

Джутовое полотно, известное также как бурлап, является универсальным материалом, который может быть использован во множестве способов в саду. Его натуральность, прочность и экологическая дружественность делают его идеальным выбором для садоводов.

Отличные способы применения джутового полотна в саду
Фото: pixabay .com

1. Защита почвы

Джутовое полотно можно использовать для защиты почвы в саду. Оно помогает удерживать влагу и предотвращает размывание почвы во время дождей. Покрывая им почву вокруг растений, вы создаете барьер, который сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.

2. Улучшение компоста

Бурлап можно использовать для улучшения процесса компостирования. Добавление джутового полотна в компостную кучу помогает сохранять влагу и предотвращает быструю потерю питательных веществ. Оно также улучшает вентиляцию и предотвращает образование запаха.

3. Создание мульчи

Джутовое полотно можно использовать в качестве натуральной мульчи. Оно помогает сохранять влагу в почве, защищает её от перегрева и подавляет рост сорняков. Расположите полотно вокруг растений, оставляя отверстия для стеблей и листьев.

4. Защита растений от мороза

В холодные периоды года джутовое полотно может быть использовано для защиты растений от мороза. Покрывая растения полотном, вы создаете теплоизолирующий слой, который помогает сохранять тепло и защищает растения от низких температур.

5. Поддержка растений

Бурлап может быть использован для создания поддержки для растений. Вы можете изготовить подвязки и опоры из джутового полотна, чтобы поддерживать растения, особенно те, которые имеют тяжёлые плоды или длинные стебли.

6. Создание вертикального сада

Вы можете использовать джутовое полотно для создания вертикального сада. Прикрепите полотно к стене или решетке и засадите в него растения. Это позволит вам использовать вертикальное пространство и создать уникальный садовый дизайн.

7. Создание преграды для сорняков

Джутовое полотно можно использовать для создания преграды для сорняков. Покрывая им почву между рядами растений, вы снижаете возможность прорастания сорняков и упрощаете процесс их удаления.

8. Защита от насекомых

Джутовое полотно также может быть использовано для защиты растений от насекомых. Покрывая им растения, вы создаете барьер, который затрудняет доступ насекомых к растениям. Это особенно полезно в случае, когда растения атакуют вредители, такие как тля или гусеницы.

Что такое джут и джутовое волокно
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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