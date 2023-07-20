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Петр Дерябин

5 способов естественно уничтожить сорняки в вашем саду

3:15
Садоводство

Сорняки могут стать настоящей головной болью для каждого садовода. Они могут распространяться быстро и конкурировать с растениями в саду за питательные вещества, влагу и свет. Химические средства борьбы с сорняками могут быть опасными для здоровья и окружающей среды. Однако, существуют естественные способы уничтожить сорняки в саду без использования вредных химикатов.

5 способов естественно уничтожить сорняки в вашем саду
Фото: i.ytimg. com/vi/5Ojl28uJeUo/maxresdefault.jpg

Способ 1: Ручная выкопка

Ручная выкопка является одним из самых простых и эффективных способов избавления от сорняков. Для этого вам понадобятся садовые перчатки и садовая лопатка. Выкапывайте сорняки по одному, начиная от корней, чтобы удалить их полностью. Убедитесь, что вы удаляете сорняки со всеми корнями, чтобы они не могли восстановиться. Ручная выкопка может быть трудоемкой задачей, особенно если у вас большой сад, но это один из самых натуральных способов борьбы с сорняками.

Способ 2: Подавление сорняков мульчированием

Мульчирование является эффективным способом сокращения роста сорняков. Нанесите слой мульчи на почву вокруг растений в саду. Мульча помогает задерживать влагу, предотвращая конкуренцию сорняков за воду. Кроме того, мульча создает барьер, который затрудняет рост и распространение сорняков. Вы можете использовать различные материалы в качестве мульчи, такие как кора, опилки, солома или трава. Помните, что слой мульчи должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить проникновение сорняков через него.

Способ 3: Использование уксусного раствора

Уксусный раствор является еще одним эффективным средством уничтожения сорняков. Залейте уксус в распылитель и распылите его прямо на листья сорняков. Уксус содержит уксусную кислоту, которая может уничтожить листья и корни сорняков. Однако будьте осторожны при использовании уксуса, чтобы не попасть на другие растения, так как он может нанести им вред. Кроме того, уксус может изменить pH почвы, поэтому регулярное использование этого метода может повлиять на землю.

Способ 4: Использование кипятка

Кипяток — это еще один натуральный способ борьбы с сорняками. Закипятите воду и аккуратно налейте ее на сорняки. Кипяток может уничтожить листья и корни сорняков. Подобно уксусному раствору, будьте осторожны, чтобы не попасть на другие растения. Кипяток также может изменить pH почвы, поэтому используйте его с осторожностью и только на небольших участках.

Способ 5: Применение соли

Соль — это еще одно естественное средство борьбы с сорняками. Разведите небольшое количество соли в воде и полейте ею сорняки. Соль может действовать как дезинтегратор, уничтожая клетки растений. Однако помните, что соль может быть вредна для почвы и других растений, поэтому используйте ее с осторожностью и только на местах, где вы не хотите видеть сорняки.

Рабочие способы борьбы с сорняками!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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