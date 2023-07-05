Малина — это прекрасное растение, известное своими вкусными ягодами и лёгким процессом размножения. Если вы хотите наслаждаться свежей малиной из своего сада, то умение размножать её будет весьма полезным.
Перед началом черенкования необходимо выбрать подходящую почву и здоровые саженцы малины. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Саженцы следует выбирать сильные, без видимых признаков болезней или повреждений.
В течение нескольких недель черенки малины будут развиваться и образовывать корни. При необходимости поддерживайте уровень влажности почвы и удалите любые сорняки, чтобы обеспечить здоровый рост черенков. После около 8-10 недель черенки можно будет пересадить на постоянное место в саду.
Для разделения куста малины выберите здоровый и хорошо развитый куст. Он должен иметь достаточное количество побегов и корней для успешного размножения.
После деления куста малины важно правильно посадить разделённые части. Установите их на необходимой глубине и увлажните почву, чтобы помочь им прижиться и начать активный рост.
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