2 отличных способа размножения вкусной малины

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это прекрасное растение, известное своими вкусными ягодами и лёгким процессом размножения. Если вы хотите наслаждаться свежей малиной из своего сада, то умение размножать её будет весьма полезным.

Фото: архив

Метод черенкования

Подготовка почвы и выбор саженцев

Перед началом черенкования необходимо выбрать подходящую почву и здоровые саженцы малины. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Саженцы следует выбирать сильные, без видимых признаков болезней или повреждений.

Проведение процесса черенкования

Возьмите здоровый побег малины и с помощью острого садового ножа сделайте наклонный срез у основания побега.

Удалите нижние листья срезанного побега, оставив только верхние 2-3 листа.

Приготовьте грунтовую смесь, состоящую из песка и перегноя.

Сделайте небольшие отверстия в грунте и поместите в них срезанные побеги малины.

Плотно прижмите грунт к побегам и увлажните почву.

Прикройте черенки плёнкой или стеклом, чтобы создать тепличный эффект.

Регулярно поливайте черенки и следите за влажностью почвы.

Уход за черенками

В течение нескольких недель черенки малины будут развиваться и образовывать корни. При необходимости поддерживайте уровень влажности почвы и удалите любые сорняки, чтобы обеспечить здоровый рост черенков. После около 8-10 недель черенки можно будет пересадить на постоянное место в саду.

Метод деления куста

Выбор подходящего куста

Для разделения куста малины выберите здоровый и хорошо развитый куст. Он должен иметь достаточное количество побегов и корней для успешного размножения.

Подготовка и проведение деления

В начале весны выберите подходящее время для деления куста.

Осторожно выкопайте куст, стараясь не повредить корни.

Разделите куст на несколько частей, обращая внимание на сохранение корневой системы.

Посадите каждую часть куста на глубину, равную их предыдущему положению.

Увлажните почву вокруг посаженных разделённых кустов.

Посадка разделенных кустов

После деления куста малины важно правильно посадить разделённые части. Установите их на необходимой глубине и увлажните почву, чтобы помочь им прижиться и начать активный рост.