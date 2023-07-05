Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Редакция Правда.Ру

2 отличных способа размножения вкусной малины

2:32
Садоводство

Малина — это прекрасное растение, известное своими вкусными ягодами и лёгким процессом размножения. Если вы хотите наслаждаться свежей малиной из своего сада, то умение размножать её будет весьма полезным.

2 отличных способа размножения вкусной малины
Фото: архив

Метод черенкования

Подготовка почвы и выбор саженцев

Перед началом черенкования необходимо выбрать подходящую почву и здоровые саженцы малины. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Саженцы следует выбирать сильные, без видимых признаков болезней или повреждений.

Проведение процесса черенкования

  • Возьмите здоровый побег малины и с помощью острого садового ножа сделайте наклонный срез у основания побега.
  • Удалите нижние листья срезанного побега, оставив только верхние 2-3 листа.
  • Приготовьте грунтовую смесь, состоящую из песка и перегноя.
  • Сделайте небольшие отверстия в грунте и поместите в них срезанные побеги малины.
  • Плотно прижмите грунт к побегам и увлажните почву.
  • Прикройте черенки плёнкой или стеклом, чтобы создать тепличный эффект.
  • Регулярно поливайте черенки и следите за влажностью почвы.

Уход за черенками

В течение нескольких недель черенки малины будут развиваться и образовывать корни. При необходимости поддерживайте уровень влажности почвы и удалите любые сорняки, чтобы обеспечить здоровый рост черенков. После около 8-10 недель черенки можно будет пересадить на постоянное место в саду.

Метод деления куста

Выбор подходящего куста

Для разделения куста малины выберите здоровый и хорошо развитый куст. Он должен иметь достаточное количество побегов и корней для успешного размножения.

Подготовка и проведение деления

  • В начале весны выберите подходящее время для деления куста.
  • Осторожно выкопайте куст, стараясь не повредить корни.
  • Разделите куст на несколько частей, обращая внимание на сохранение корневой системы.
  • Посадите каждую часть куста на глубину, равную их предыдущему положению.
  • Увлажните почву вокруг посаженных разделённых кустов.

Посадка разделенных кустов

После деления куста малины важно правильно посадить разделённые части. Установите их на необходимой глубине и увлажните почву, чтобы помочь им прижиться и начать активный рост.

Размножение малины 6 проверенных способов
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Ceska Televize: цыгане в Чехии потребовали защитить их от украинских беженцев
Пользователи Сети обвинили Зеленского в желании устроить катастрофу на Запорожской АЭС
Австралиец поделился впечатлениями о русской кухне: отвращение вызывает салат с майонезом
Эксперт рассказал, как разведывательно-ударные возможности Су-35С помогают сорвать прорыв ВСУ
Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению, страна оказалась на пороге гражданской войны
"74.ru": врачи рассказали, что будет, если пить пиво каждый день
Беременная фитнес-блогер Анастасия Калинина сообщила о борьбе с раком третьей стадии
Энергетик Юшков предупредил о последствиях взрыва ЗАЭС: ядерным облаком накроет всю Европу
Марочко заявил, что Киев усилил группировку своих войск под Кременной и Сватово
Отключением Запорожской АЭС от питания Киев уже начал на неё атаку
Популярное
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор

На Украине заговорили о сворачивании наступления. Это означает, что Россия выигрывает решающее сражение. СВО закончится так же неожиданно, как и началась.

Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточны ясны
Офис Зеленского: линия фронта может обвалиться через неделю
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Мир серой хмари": США и ЕС собираются заблокировать солнечный свет
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Блогер назвал три странных штрафа в Германии
Последние материалы
Пользователи Сети обвинили Зеленского в желании устроить катастрофу на Запорожской АЭС
Австралиец поделился впечатлениями о русской кухне: отвращение вызывает салат с майонезом
2 отличных способа размножения вкусной малины
Эксперт рассказал, как разведывательно-ударные возможности Су-35С помогают сорвать прорыв ВСУ
Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению, страна оказалась на пороге гражданской войны
"74.ru": врачи рассказали, что будет, если пить пиво каждый день
Беременная фитнес-блогер Анастасия Калинина сообщила о борьбе с раком третьей стадии
Энергетик Юшков предупредил о последствиях взрыва ЗАЭС: ядерным облаком накроет всю Европу
Марочко заявил, что Киев усилил группировку своих войск под Кременной и Сватово
Отключением Запорожской АЭС от питания Киев уже начал на неё атаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников