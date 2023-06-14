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Олег Логинов

Вред или польза: как правильно хранить орехи

3:25
Садоводство

Хлеб, яблоки и даже масло (в некоторой степени): Это лишь несколько примеров продуктов, которые часто вызывают споры о том, следует ли их хранить в холодильнике или оставить на прилавке. А как насчет орехов? Следует ли их хранить на прилавке, в холодильнике или в морозильной камере?

Вред или польза: как правильно хранить орехи
Фото: https://pixabay.com/ru/

Могут ли орехи испортиться?

Да, орехи могут испортиться и даже стать прогорклыми. Это может быть неожиданностью, но орехи остаются свежими при комнатной температуре только в течение примерно трех месяцев. Карен Шайх, ученый-пищевик из Ратгерского университета, объясняет, что соединения, ответственные за несвежий и маслянистый вкус орехов, могут быть обнаружены на чрезвычайно низком уровне, даже в частях на миллион или миллиард.

Что приводит к порче орехов?

Процесс порчи орехов включает в себя сложные химические процессы, происходящие при взаимодействии воздуха с молекулами жира, содержащимися в орехах. Физическая форма орехов влияет на скорость их порчи. Орехи с большей площадью поверхности более подвержены быстрому прогорканию, поскольку большее количество участков подвержено воздействию кислорода. Так, грецкие орехи портятся быстрее всего из-за большой площади поверхности, созданной мозговидными гребнями, которые позволяют кислороду просачиваться внутрь. С другой стороны, миндаль портится дольше из-за своей компактности; его плотность больше по сравнению с площадью поверхности.

Условия хранения могут как ускорить, так и замедлить этот процесс. Реакции протекают быстрее при высоких температурах, поэтому охлаждение или, еще лучше, замораживание может значительно замедлить окисление и предотвратить образование свободных радикалов в орехах. Воздействие света также влияет на окисление. Если хранить очищенные орехи или другие продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров вдали от прямого света, это поможет продлить срок их хранения.

Вредно ли есть прогорклые орехи?

Употребление прогорклых орехов не так серьезно, как употребление испорченных молочных продуктов или некачественных морепродуктов. Это можно сравнить с употреблением несвежих картофельных чипсов. Может появиться легкий неприятный привкус, если таковой имеется, но он вряд ли вызовет тошноту или сильное отвращение.

Гидроперекиси и альдегиды, содержащиеся в прогорклых орехах, действительно содержат некоторые токсичные соединения. Однако, как только вы проглотили испорченный орех, в организме начинается выработка ферментов, которые расщепляют эти соединения и другие побочные продукты окисления. Эти ферменты продолжают свою работу в кислой среде желудка и кишечника, выводя вредные вещества.

Как лучше хранить орехи?

Идеальный способ хранения орехов — поместить их в герметично закрытую стеклянную банку в морозильную камеру. Герметичное закрытие подразумевает удаление всего кислорода из банки. Также можно хранить орехи в скорлупе при комнатной температуре, но они останутся свежими только около шести недель.

Виды ОРЕХОВ и их ПОЛЬЗА
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы медицина
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