Главные отличия белой, зелёной и лиловой спаржи

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Спаржа — это многолетнее растение съедобными побегами. Она является богатым источником питательных веществ, включая витамины А, С, Е и К, фолиевую кислоту, железо и клетчатку. Спаржа также содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от воздействия свободных радикалов и поддерживать здоровье.

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Разновидности спаржи

Белая спаржа

Белая спаржа — это разновидность спаржи, которая выращивается в условиях недостатка света. Побеги белой спаржи растут под землей и не подвергаются воздействию солнечных лучей. Из-за отсутствия света хлорофилл в побегах не образуется, поэтому они имеют белый цвет. Эта спаржа обладает более нежным вкусом и менее горьким оттенком по сравнению с другими разновидностями.

Зелёная спаржа

Зелёная спаржа — наиболее распространенная разновидность спаржи. Побеги зеленой спаржи растут над землей и подвергаются воздействию солнечных лучей. Благодаря солнечному свету в побегах образуется хлорофилл, что придает им зеленый цвет. Зелёная спаржа обладает более ярким вкусом и интенсивным ароматом.

Лиловая спаржа

Лиловая спаржа — экзотическая разновидность спаржи, которая отличается фиолетовым или фиолетово-розовым цветом. Побеги лиловой спаржи содержат антоцианы, которые придают им такой оттенок. Лиловая спаржа обладает сладким и нежным вкусом, а её цвет может изменяться при приготовлении.

Польза спаржи

Спаржа является полезным продуктом и может принести много пользы для организма. Рассмотрим преимущества каждой из разновидностей спаржи.

Белая спаржа и её польза

Белая спаржа является отличным источником питательных веществ. Она содержит витамины А, С и Е, которые способствуют укреплению иммунной системы и здоровью кожи. Белая спаржа также богата фолиевой кислотой, которая важна для беременных женщин и помогает предотвратить определенные врожденные дефекты плода.

Зелёная спаржа и её польза

Зеленая спаржа является источником клетчатки, что способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового веса. Она также содержит витамин К, который играет важную роль в свертывании крови и здоровье костей. Кроме того, зеленая спаржа обладает антиоксидантными свойствами и помогает бороться с воспалениями в организме.

Лиловая спаржа и её польза

Лиловая спаржа содержит антоцианы, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают бороться с вредными свободными радикалами и защищают клетки организма от повреждений. Лиловая спаржа также содержит витамин С, который способствует укреплению иммунной системы и здоровью кожи.