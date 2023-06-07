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Петр Дерябин

Как окучить картофель: советы и рекомендации

2:23
Садоводство

Окучивание картофеля — это важный агротехнический приём, который способствует повышению урожайности и качества клубней. Узнайте, как выполнять эту процедуру правильно. 

Как окучить картофель: советы и рекомендации
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Окучивание картофеля: основные шаги

Перед окучиванием картофеля следует убедиться, что рассада хорошо прижилась и имеет развитую корневую систему. Если растения слишком вытянутые, их можно слегка подрезать, чтобы они стали более компактными.

Способы окучивания

  • Окучивание с использованием лопаты: Возьмите лопату и начните аккуратно накапливать землю вокруг растений, формируя холмы высотой около 15-20 сантиметров. При этом старайтесь не повредить корни растений.
  • Окучивание с помощью окучников: Окучники представляют собой специальные инструменты с острыми лопатками, которые удобно использовать для создания холмов вокруг растений. Они позволяют более быстро и равномерно окучивать картофель.

После окучивания картофеля важно обеспечить растения регулярным поливом, особенно в периоды засухи. Также следует следить за состоянием почвы вокруг растений и при необходимости дополнять холмы землёй.

Преимущества окучивания картофеля

  • Защита от света: Холмы, создаваемые вокруг растений, предотвращают попадание солнечного света на клубни, что способствует их сохранению и предотвращает зеленение клубней.
  • Увеличение урожайности: Окучивание обеспечивает дополнительное пространство для роста клубней, что позволяет им развиваться и увеличивать свой размер.
  • Улучшение доступа к питательным веществам: Холмы земли способствуют более равномерному распределению питательных веществ в почве, обеспечивая лучший доступ к ним для корней растений.

Советы и рекомендации

  • Окучивание следует проводить аккуратно, чтобы не повредить корни растений.
  • Регулярный полив и поддержание оптимальной влажности почвы являются важными для успешного окучивания картофеля.
  • В случае появления вредителей или болезней следует применять соответствующие меры контроля, такие как использование инсектицидов или фунгицидов.
  • После сбора урожая картофель можно хранить в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить его свежесть.
Как окучивать картошку вручную тяпкой: мастер класс
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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