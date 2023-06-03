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Петр Дерябин

Три способа размножения лилий

3:07
Садоводство

Лилии — это изящные цветы с прекрасным ароматом, которые могут украсить любой сад. Существует несколько способов размножения лилий, включая разделение клубней, посев семян. Размножение лилий позволяет получить больше цветов и сохранить их уникальные характеристики. Если у вас есть особенно красивый сорт лилий, вы можете создать целый цветник из этих прекрасных цветов. 

Три способа размножения лилий
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Способы размножения лилий

Разделение клубней

Разделение клубней является одним из самых распространённых способов размножения лилий. Он подходит для многих сортов лилий, включая растения, которые уже достигли зрелости. 

  • Выберите подходящий момент для разделения клубней, обычно это осень или весна.
  • Подготовьте клубни, удалив с них землю и отрезав повреждённые или больные части.
  • Разделите клубни на несколько частей, убедившись, что у каждой части есть по меньшей мере одна почка.
  • Посадите разделённые клубни в подготовленную почву на определённом расстоянии друг от друга.

Посев семян

Посев семян — это ещё один способ размножения лилий, который требует большего терпения и времени. Он особенно полезен для создания новых гибридных сортов лилий. 

  • Соберите спелые семена со зрелых лилий.
  • Подготовьте почву, смешав её с песком или перлитом для обеспечения хорошей дренажной системы.
  • Посейте семена на поверхность почвы и немного прикройте их слоем земли.
  • Увлажните почву и установите контейнер с семенами в яркое место, но избегайте прямого солнечного света.
  • Регулярно поливайте семена и следите за их прорастанием.
  • Пересадите сеянцы в отдельные горшки или грядки, когда они станут достаточно крупными.

Разделение бульбочек

Разделение бульбочек применяется к некоторым видам лилий. 

  • Выберите подходящий момент для разделения бульбочек, как правило, это осень или ранняя весна.
  • Подготовьте бульбочки, удалив с них землю, и отделите дочерние бульбочки от материнской.
  • Посадите разделённые бульбочки в подготовленную почву на определённом расстоянии друг от друга.

Подготовка к размножению

Перед размножением лилий важно подготовиться правильно. Вот несколько шагов, которые помогут вам подготовиться:

  • Выберите подходящий сорт лилии для размножения. Учтите особенности сорта, такие как требования к освещению и почве.
  • Подготовьте почву, обогатив её компостом или перегноем. Удостоверьтесь, что почва хорошо дренирована.
  • Подготовьте растение, удалив повреждённые листья или цветы и обрезав его до уровня почвы.

Выберите подходящий метод в зависимости от ваших предпочтений и типа лилий, которые вы хотите размножить. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете успешно размножить лилии и наслаждаться их красотой в своём саду.

Размножение лилий
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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