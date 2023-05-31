Как выгнать клещей с дачного участка

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клещи могут стать серьёзной угрозой для растений в саду. Они питаются соками растений, проникая своими жгутиками в их клетки. Это может привести к повреждению листьев и стеблей, что замедляет рост и развитие растений. Более того, некоторые виды клещей являются переносчиками различных заболеваний, таких как болезнь Лайма.

Фото: aviasales.ru

Профилактика против клещей

Существует несколько мер предосторожности, которые помогают снизить риск появления клещей на огороде.

Во-первых, регулярно поддерживайте участок в чистоте, удаляя высокую траву и мусор, где клещи могут обитать.

Во-вторых, используйте репелленты и носите защитную одежду при работе на огороде.

Кроме того, вы можете посадить определённые растения, такие как лаванда, мята и розмарин, которые отпугивают клещей своим запахом.

Методы контроля

Существуют различные методы контроля клещей на огороде. Биологический контроль включает использование полезных насекомых и птиц, которые съедают клещей. Некоторые птицы, такие как дрозды и синицы, являются естественными врагами клещей и могут быть привлечены на огород с помощью кормушек. Химический контроль предполагает использование специальных инсектицидов, но следует применять их с осторожностью, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде. Механический контроль включает удаление клещей вручную с помощью пинцета или специальной петли.

Естественные враги клещей

На огороде обитает множество полезных насекомых и птиц, которые съедают клещей. Например, некоторые виды жуков, такие как жужелица, питаются клещами и их личинками. Кроме того, птицы, такие как воробьи и дрозды, также активно поедают клещей. Чтобы привлечь этих естественных врагов на огород, вы можете установить гнезда и кормушки для птиц, а также предоставить убежище для полезных насекомых.

Устранение клещей с огорода

Если вы обнаружили клещей на огороде или на своем теле, важно принять меры по их удалению. Самый безопасный способ удалить клеща — использовать пинцет или специальную петлю, чтобы аккуратно вытащить его из кожи. После работы на огороде рекомендуется проверить своё тело на наличие клещей, особенно в местах, где они могут пристегнуться, таких как подмышечные впадины, затылок и промежности.