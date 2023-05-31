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Петр Дерябин

Как бороться с тлёй: эффективные средства

2:27
Садоводство

Борьба с тлёй может быть вызовом, но с использованием соответствующих методов и мер предосторожности можно значительно снизить влияние тли на растения. 

Как бороться с тлёй: эффективные средства
Фото: unsplash. com

Естественные способы борьбы с тлёй

  • Мыло и вода

Одним из самых простых и доступных способов борьбы с тлёй является использование мыла и воды. Растворите небольшое количество нежного мыла в воде и нанесите на растение с помощью распылителя. Это поможет уничтожить и смыть тлю с растения.

  • Отвары и настои из трав

Некоторые травы, такие как пырей или пижма, имеют отпугивающие свойства против тли. Используйте их для приготовления отваров или настоев, которые затем можно распылить на растения.

  • Физическое удаление

В случае небольшой заражённости растения тлёй её можно физически удалить, используя пинцет или пальцы. Постарайтесь не повредить растение в процессе.

  • Привлечение полезных насекомых

Некоторые насекомые, такие как слепни и паразитические осы, являются естественными врагами тли. Создайте условия для их привлечения, предоставляя укрытия и цветы, которые привлекают эти полезные насекомые.

Использование химических средств

Химические средства могут быть эффективными в борьбе с тлёй, но они должны быть использованы с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя. 

  • Инсектициды

Инсектициды, такие как пиретроиды, могут быть эффективными в уничтожении тли. Однако не забывайте о воздействии на окружающую среду и полезных насекомых.

  • Натуральные химические средства

Существуют также натуральные химические средства, основанные на природных ингредиентах, которые могут помочь бороться с тлёй. Прежде чем использовать любое химическое средство, важно ознакомиться с его безопасностью и эффективностью.

Профилактические меры

Помимо борьбы с тлёй, важно принимать профилактические меры для предотвращения их появления в будущем.

  • Правильный уход за растениями, включая регулярный полив, подкормку и удаление отмерших растительных остатков.
  • Установка барьерных препятствий, таких как сетки или физические барьеры, чтобы предотвратить доступ тли к растениям.
  • Поддержание здоровой экосистемы в саду или огороде путём привлечения полезных насекомых.
ТЛЯ НА УЧАСТКЕ? ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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