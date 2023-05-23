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Петр Дерябин

Рута: полезные свойства и возможные риски

2:31
Садоводство

Рута — это многолетнее растение семейства Рутовые, известное своими лечебными свойствами. Оно может вырастать до 120 см в высоту. 

Рута: полезные свойства и возможные риски
Фото: www.gardenista. com/wp-content/uploads/2018/02/rue-ruta-graveolens-herb-freeuse-photos-flickr.jpg

Рута используется в медицине уже более 2000 лет. Древние греки и римляне использовали растение для лечения желудочных болезней и проблем с кожей. В Средние века рута использовалась для лечения болезней, передающихся половым путем, таких как сифилис. В современной медицине рута используется для лечения различных заболеваний, включая артрит, мигрень, депрессию и бессонницу.

Преимущества употребления руты

Рута содержит большое количество фитохимических соединений, таких как:

  • рутин,
  • алкалоиды,
  • танины,

которые придают растению его лечебные свойства.

Рута способствует улучшению кровообращения, снижению воспаления и боли, а также укреплению иммунной системы. Рута также может помочь снизить уровень стресса и тревожности, улучшить пищеварение и даже уменьшить симптомы менопаузы.

Риски употребления руты

Несмотря на свои многочисленные лечебные свойства, употребление руты может иметь определённые риски. Растение может вызвать сильную аллергическую реакцию у некоторых людей, особенно у тех, у кого уже были аллергические реакции на другие растения.

Также употребление руты может вызвать побочные эффекты, такие как:

  • тошнота,
  • рвота,
  • головокружение и боли в животе.

Рута может также взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как антикоагулянты и антидепрессанты. Поэтому перед использованием руты в качестве лекарства необходимо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Как использовать руту

Руту можно употреблять как внутренне, так и наружно. Внутреннее употребление включает приготовление настоя, который можно пить в качестве чая. Наружное применение включает нанесение масла руты на кожу для лечения различных заболеваний, таких как экзема и псориаз.

Руту можно использовать для приготовления настоя, который можно употреблять в качестве чая. Для приготовления настоя нужно взять 1 столовую ложку измельченного корня руты и залить 1 чашкой кипятка. Затем настой нужно настоять в течение 10-15 минут и процедить. Можно пить настой 2-3 раза в день.

Рута душистая
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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