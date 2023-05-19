Лесные и полевые растения в саду: как определиться с выбором

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как часто, прогуливаясь по лугам и лесам и любуясь растениями, созданными природой, мы задумываемся о том, а нельзя ли такую красоту посадить и в своём саду? Если вы всё же хотите видеть лесных и полевых "обитателей" на своём участке, то следует знать, какие растения подходят для вашей почвы и климата.

Фото: https://greenworkstools.eu/

Лесные растения

Лесные растения легко могут расти в саду, так как они адаптированы к жизни в тени и влажности.

Бузина

Это кустарник, который вырастает до 3 метров в высоту и может иметь разнообразные цветы: от белых до розовых и красных. Он цветёт в конце мая или начале июня и имеет яркий аромат. Бузина может быть использована для создания живой изгороди или для декорирования сада.

Папоротники

Это классические лесные растения, которые могут добавить некоторую тенистость в ваш сад. Они имеют гладкие зелёные листья и могут расти в тени или на солнце, хотя большинство предпочитает тень. Они хорошо адаптированы к влажным условиям, поэтому могут быть использованы для улучшения дренажа почвы.

Камелия

Это вечнозелёные кустарники, которые могут цвести весной или зимой, в зависимости от вида. Они имеют красивые цветы, которые могут быть белыми, розовыми или красными. Они могут быть использованы как живая изгородь или как цветочные композиции.

Полевые растения

Полевые растения более устойчивы к солнечному свету, чем лесные.

Хризантема

Хризантемы цветут осенью, они могут вас радовать белыми, жёлтыми, оранжевыми, красными цветками. Они могут быть различных размеров и форм, от мелких до крупных многолетних растений. Хризантемы отлично смотрятся в саду в качестве цветочной композиции или как украшение на клумбе.

Лаванда

Это кустарник вырастает до 60 см в высоту и имеет сизые или фиолетовые цветы. Лаванда может быть использована для создания ароматной живой изгороди или для добавления аромата в сад. Она также является натуральным отпугивателем насекомых.

Персиковое дерево

Это дерево плодоносит в середине лета. Однако необходимо ухаживать за ним, также оно требует регулярного обрезания.

Розы

Розы могут иметь различные формы и размеры, от мелких кустарников до крупных деревьев. Розы могут быть использованы для создания живых изгородей, цветочных композиций или просто как украшение на клумбе.

При выборе растений для вашего сада важно учитывать местные условия, такие как:

климат,

почва,

уровень солнечного света.

Также необходимо учитывать желаемый эффект и функциональность растений.