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Петр Ермилин

Бобовые растения для выращивания в саду: какие выбрать

3:07
Садоводство

Бобовые растения, такие как горох, фасоль, соя, чечевица, являются важным источником пищи для людей и животных. Они богаты белком, крахмалом и другими питательными веществами. 

Бобовые растения для выращивания в саду: какие выбрать
Фото: https://user-images.strikinglycdn.com/

Выращивание бобовых растений имеет множество преимуществ. Во-первых, они являются отличным источником белка и других питательных веществ. Во-вторых, они могут улучшать почву, поскольку бобовые растения способны захватывать азот из воздуха и фиксировать его в почве. Это может улучшить плодородие почвы и повысить урожайность других растений, выращиваемых на этой почве. В-третьих, бобовые растения являются экологически устойчивыми, поскольку они не требуют большого количества химических удобрений и пестицидов.

Какие бобовые растения лучше всего выращивать

Существует множество видов бобовых растений, и каждое из них имеет свои особенности и преимущества. 

  • Горох

Горох — это одно из наиболее распространённых бобовых растений. Он содержит большое количество белка и углеводов, а также витамины группы В, калий, магний и другие питательные вещества. Горох является холодостойким растением и может быть выращен как в открытом, так и в закрытом грунте.

  • Фасоль

Фасоль богата белком, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Фасоль можно выращивать как в открытом грунте, так и теплицах. Однако для выращивания фасоли требуется более тёплый климат, чем для выращивания гороха.

  • Соя

Соя является одним из наиболее распространённых источников белка для людей и животных. Соя также богата другими питательными веществами, такими как железо, магний и калий. Соя может быть выращена как в открытом, так и закрытом грунте.

  • Чечевица

Чечевица богата белком и углеводами. Она также содержит множество витаминов и минеральных веществ, таких как железо, магний и калий. Чечевица хорошо растёт в открытом грунте и может быть выращена в холодных климатических условиях.

Как выращивать бобовые растения

Выращивание бобовых растений может быть довольно простым процессом, но есть несколько нюансов, которые следует учитывать. 

  • Выберите подходящее место

Бобовые растения нуждаются в достаточном количестве солнечного света и хорошей дренажной системе. 

  • Посев

Посев бобовых растений может проводиться вручную или с помощью посевной машины. Глубина посева может варьироваться в зависимости от типа бобового растения и климатических условий.

  • Уход за растениями

Бобовые растения нуждаются в достаточном количестве влаги, поэтому регулярный полив очень важен. Также следует удалять сорняки и проводить мульчирование, чтобы сохранить влагу в почве. 

  • Сбор урожая

Убедитесь, что растения полностью высохли перед сбором урожая.

Секреты выращивания бобовых растений
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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