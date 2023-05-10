Пчёлы необходимы для поддержания нашей жизни. Большинство растений, особенно овощи и фрукты, опыляются ими. Пчёлы и цветущие растения взаимодействуют друг с другом, так что они нуждаются в симбиозе, чтобы выживать.
Нам нужны пчёлы, чтобы получить хороший урожай. Без пчёл сфера сельского хозяйства была бы разрушена.
Однако по мере того, как мы строим больше городов и пытаемся производить больше еды благодаря интенсивным сельскохозяйственным практикам, пчёлы лишаются своих мест обитания и источников пищи. Использование пестицидов и других загрязнителей окружающей среды тоже убивает их.
Чтобы привлечь пчёл в своём саду, следует выбирать виды цветов, которые привлекают их нектаром и пыльцой.
Цветы обладают ароматом, чтобы привлекать опылителей.
Растения с длительным периодом цветения обеспечивают пчёл постоянным источником питания.
Такие цветы облегчают жизнь пчёлам, которые голодали во время зимы.
Наличие только одного или двух растений, несмотря на то, что они дружественны к пчёлам, не служит цели. Вместо этого засадите большие площади цветами или создайте смешанные посадки.
Монарда
Эти растения заслуживают своего места в каждом саду, где рады пчёлам. Они легко растут в большинстве регионов и обильно цветут в течение лета. Для лучших результатов выращивайте их на солнечном участке с доступным количеством влаги.
Вы можете выбрать из нескольких видов, таких как:
От тёмно-красного до разных оттенков розового и фиолетового и даже белого — не составит труда найти монарду, подходящую для цветовой гаммы вашего сада. Кроме того, ароматные листья и цветы могут использоваться для приготовления травяного чая.
Рудбекия
Ещё один цветок, популярный среди пчёл и других опылителей. Её ярко-жёлтые цветы будут выгодно смотреться в любом саду. Нектар и пыльца растения привлекают разных насекомых-опылителей, включая пчёл, ос, шмелей.
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