Привлекаем пчёл на садовый участок: как и зачем это делать

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пчёлы необходимы для поддержания нашей жизни. Большинство растений, особенно овощи и фрукты, опыляются ими. Пчёлы и цветущие растения взаимодействуют друг с другом, так что они нуждаются в симбиозе, чтобы выживать.

Фото: https://www.pravdist.ru/image/preview/article/1111959941_test_tmp.jpeg

Нам нужны пчёлы, чтобы получить хороший урожай. Без пчёл сфера сельского хозяйства была бы разрушена.

Однако по мере того, как мы строим больше городов и пытаемся производить больше еды благодаря интенсивным сельскохозяйственным практикам, пчёлы лишаются своих мест обитания и источников пищи. Использование пестицидов и других загрязнителей окружающей среды тоже убивает их.

Чтобы привлечь пчёл в своём саду, следует выбирать виды цветов, которые привлекают их нектаром и пыльцой.

Как привлечь пчёл: на что следует обратить внимание

Ароматные цветы

Цветы обладают ароматом, чтобы привлекать опылителей.

Многолетние цветущие растения

Растения с длительным периодом цветения обеспечивают пчёл постоянным источником питания.

Ранние цветы

Такие цветы облегчают жизнь пчёлам, которые голодали во время зимы.

Цветы для массовой посадки

Наличие только одного или двух растений, несмотря на то, что они дружественны к пчёлам, не служит цели. Вместо этого засадите большие площади цветами или создайте смешанные посадки.

Цветы, которые привлекают пчёл

Монарда

Эти растения заслуживают своего места в каждом саду, где рады пчёлам. Они легко растут в большинстве регионов и обильно цветут в течение лета. Для лучших результатов выращивайте их на солнечном участке с доступным количеством влаги.

Вы можете выбрать из нескольких видов, таких как:

Scarlet bee balm (M. didyma),

Lemon bee balm (M.citriodora),

Horse mint (M. fistulosa).

От тёмно-красного до разных оттенков розового и фиолетового и даже белого — не составит труда найти монарду, подходящую для цветовой гаммы вашего сада. Кроме того, ароматные листья и цветы могут использоваться для приготовления травяного чая.

Рудбекия

Ещё один цветок, популярный среди пчёл и других опылителей. Её ярко-жёлтые цветы будут выгодно смотреться в любом саду. Нектар и пыльца растения привлекают разных насекомых-опылителей, включая пчёл, ос, шмелей.