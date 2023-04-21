Белый уксус помогает избавиться от вредителей и сорняков в саду, очистить посуду и "накормить" суккуленты

4:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Белый уксус (состоит из уксусной кислоты, около 5-10%, и воды, около 90-95%, продукт с невероятно чистым и сильным вкусом) — прекрасное решение для уборки в доме, но мало кто знает, что он может быть также очень полезен в саду. Средство помогает избавиться от тли и сорняков, а также отпугивает комаров! И все это легко и недорого. Неудивительно, что белый уксус стал любимым инструментом многих хозяек. И теперь он может быть так же полезен для вашего сада!

Сырьем для получения натурального уксуса чаще всего служат этиловый ректифицированный спирт, а также вторичные продукты его производства. Также этот продукт нередко получают из яблочных и других плодовых соков. Среди кулинаров особенной популярностью пользуется уксус винный белый. Его делают из сброженных виноматериалов.

Очищаем глиняные горшки

Глиняные горшки — отличный способ выращивания растений. Глиняные горшки задерживают воду и минералы от удобрений, что полезно для поддержания здоровья растений в жаркие летние дни. Однако со временем они могут потерять свой привлекательный вид. Но не беда, если вы используете белый уксус. Просто вымойте их с помощью средства, и вы увидите, как он восстановит блеск горшков, как будто они новые!

Рецепт для очистки:

1 стакан белого уксуса на каждые 3-4 стакана воды

Для тех, у кого горшки очень грязные, попробуйте этот рецепт. Смешайте ингредиенты и выдержите горшок в этом растворе 20-30 минут, затем помойте его.

А также, если вы находитесь в саду, смешайте эти ингредиенты в ведре с водой, затем погрузите металлическую грязную посуду туда и оставьте на тридцать минут, пока она не станет чистой.

Вырастите фруктовые деревья без пестицидов

Мухи-плодовки всегда будут доставлять неудобства фруктовым деревьям, но их легко можно отогнать с помощью белого уксуса. Чтобы отпугнуть вредителей от вашего сада и навсегда отвести их от него, вот что вы должны сделать:

Взять стакан воды. Половину стакана белого уксуса. 1/4 стакана сахара. Столовую ложку мелиссы.

Смешайте эти четыре ингредиента и повесьте контейнер или другую посуду на дереве, которое атакуют мухи-плодовки, чтобы поймать всех этих надоедливых насекомых.

Здоровые кислолюбивые растения — суккуленты

Вы знаете, как ваши растения радуются, когда идет дождь, а также им нравится белый уксус. Вот что вам нужно:

Стакан белого уксуса и 3-3,5 литра воды

Хорошо смешайте эти два ингредиента и налейте их в тару для полива. Полейте этой водой свои кислолюбивые растения, такие как суккуленты. Растения будут рады, получив дозу винного блага.

Очистите ржавчину на садовых инструментах

Очистка ржавчины с металлических поверхностей никогда не была проще с помощью уксуса. Оставьте ржавый инструмент, например, садовые ножницы, в белом уксусе на 24 часа и наблюдайте, как вся эта упрямая грязь просто исчезает, оставляя вас с чистыми блестящими лезвиями, готовыми к использованию снова.

Убийца слизней и улиток

Уксус — один из самых популярных методов борьбы с вредителями для садоводов. С помощью простого рецепта вы можете легко уничтожить слизней и улиток.

Возьмите в равных частях воду и белый уксус — 50/50.

Увеличьте концентрацию уксуса, если раствор не работает.

Решение вашей проблемы со слизнями и улитками очень простое. Разбрызгайте немного этого раствора на слизней, улиток или вокруг их любимых мест обитания, и проблема будет быстро решена! Только не попадайте раствором на растения!

Растения без грибков

Грибок может легко заразить ваши растения. Вот легкий рецепт, который защищает ваше растение от любого вида инфекции:

Две чайные ложки уксуса и стакан заваренного чая из ромашки

Добавьте две чайные ложки уксуса в чай из ромашки и распылите этот раствор по всем пораженным ветвям ваших растений. Это может спасти их от грибка, без использования опасных химикатов, которые загрязняют нашу среду!