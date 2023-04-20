Растение Богоматери: Что является конкурентом царицы цветов - розы?

4:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Роза всегда считалась одним из самых прекрасных и популярных цветов, причисляемых к королеве цветов. Однако, в мире есть соперник, который завоевал сердца многих ценителей красоты, это пион.

Культурные сорта пионов хорошо знакомы цветоводам, дачникам и профессионалам по ландшафтному дизайну. В то же время, дикие пионы, которые не менее впечатляющи, не так известны и не настолько популярны. Что же касается России, то здесь можно найти 15 видов диких пионов.

Пионы славятся своей неповторимой красотой уже многие столетия, и они часто упоминаются в легендах и преданиях.

Одна из таких легенд связана с богиней Флорой. Гласит предание, что когда богиня готовилась отправиться в дальний путь, она приказала своим подчиненным найти на ее место достойную кандидатуру. Многие считали, что единственной возможной заменительницей для Флоры может быть красавица-роза. Именно ей богиня поручила возглавить растительное царство. Но только пион выступил против этого божественного решения, не признавая розу своей превосходной конкуренткой. В ответ на протесты и неуважительное поведение пиона, богиня высказала в ярости свой гнев: "Пусть никогда бабочки и пчелы не посещают тебя!"

В России пионы произрастают на Дальнем Востоке, в Забайкалье, на средней полосе и на Кавказе. В период мая-июня цветы пиона начинают распускаться, выделяя сладковатое вещество, которое привлекает муравьев и других насекомых. Муравьи часто защищают растение от вредителей, выступая его защитниками. Таким образом, пионы оказались способными обойти проклятие богини Флоры!

Когда пионы раскрываются, они испускают тонкий и приятный аромат, который привлекает опылителей своими розовыми или молочно-белыми оттенками. Вокруг цветов постоянно летают шмели, пчелы и мухи. Ярко окрашенные жуки-нарывники и бронзовки предпочитают питаться лепестками пиона. При этом, ползая по цветку, они непременно покрываются пыльцой.

Конкурент розы, пион, привлекает внимание людей также благодаря своим лечебным свойствам. Корни пиона используются в медицине с давних времен. Ученые утверждают, что само название пиона произошло от греческого слова "paionios", что означает "целительный" или "врачующий". Растение было введено в ботаническую литературу Карлом Линнеем.

В древнегреческих мифах рассказывается о том, как появилось название пиона. По легенде, в древности жил знаменитый врач Пеан, который был учеником бога медицины Асклепия. Однажды Пеан получил от богини Латоны, матери бога Апполона, целебные корни. Узнав об этом, тяжело раненный бог Аид обратился за помощью к врачу. Асклепий решил наказать Пеана за то, что он оказал помощь богу мертвых, и превратил его в цветок с целебными корнями.

В России пионы часто называют "марьиным корнем". Это название связано с именем Богоматери Марии, которое ассоциируется с духовной чистотой.

Вторая часть названия указывает на особенности корня. Это народное название ярко демонстрирует мудрое отношение предков к природе и их знания.

Корни пиона давно используются в народной медицине для лечения различных заболеваний, таких как бессонница, эпилепсия, пневмония, диабет и желудочные проблемы. Однако охота за целебными корнями пиона может привести к экологическим проблемам, так как корни растут глубоко в земле, и извлечение их в больших количествах может привести к вымиранию растения. Именно поэтому многие виды пионов включены в региональные Красные книги.